각국, 지구환경기금 9차 재원 보충에 39억 달러 공약

4년간의 자금 조달 약속, 2030 환경 목표를 향한 개발도상국의 가속화된 행동 지원

워싱턴, 2026년 4월 10일 /PRNewswire/ -- 공여국들이 지구환경기금(Global Environment Facility, GEF)의 9차 재원 보충 주기에 초기 39억 달러를 공약하며 다자간 협력을 통한 국제 환경 목표 달성에 대한 강력한 의지를 표명했다.

이 중요한 자금은 GEF가 자연 친화적 개발에 대한 투자를 강화하고, 개발도상국들이 가장 시급한 우선 과제를 해결하며, 생태계는 물론 사람들에게도 도움이 되는 글로벌 환경 혜택을 창출할 수 있도록 지원할 것이다.

강력하고 야심 찬 4년간의 자금 조달 라운드를 위한 추가 공약은 최종 재원 보충 패키지가 승인될 5월 말 GEF 이사회 회의까지 이루어질 것으로 예상된다.

전문은 영어, 프랑스어, 스페인어로 확인할 수 있다.

GEF의 클로드 가스콩(Claude Gascon) 임시 최고경영자 겸 의장은 "이번 재원 보충은 명확한 메시지를 전달한다. 세계는 경쟁하는 우선순위 속에서도 자연을 포기하지 않고 있다. 우리 공여국들은 이 도전에 응하여 지구의 더 긍정적인 미래를 향한 대담한 약속을 했다. GEF-9 주기의 향후 4년은 2030 환경 목표를 달성하기 위한 이 높은 야망의 추진력을 반영할 것"이라고 말했다.

GEF-9 투자 주기는 2026년 7월부터 2030년 6월까지를 아우른다. 향후 4년간 GEF의 야망과 접근 방식을 정의하는 네 가지 포괄적 우선 과제는 다음과 같다.

통합 및 통합 프로그램

혼합 금융

전 정부적 및 전 사회적 접근

최빈개도국(LDC) 및 군소도서개발국(SIDS)을 위한 강력한 자금 지원, 그리고 토착민 및 지역 공동체(IPLC)에 대한 지원의 대폭 확대

제71차 GEF 이사회 회의는 2026년 5월 31일부터 6월 3일까지 우즈베키스탄 사마르칸트에서 개최된다. 이 회의는 개별 국가 공약이 공개 발표될 제8차 GEF 총회에 앞서 열린다.

GEF 소개

지구환경기금(GEF)은 세계 최대의 다자간 환경 기금이다. GEF 산하 기금들은 지구의 가장 시급한 과제를 통합적인 방식으로 해결하기 위해 협력한다. GEF의 자금 지원은 개발도상국들이 복잡한 과제를 해결하고 국제 환경 목표 달성을 향해 나아갈 수 있도록 돕는다. 지난 30년간 GEF는 주로 보조금 형태로 270억 달러 이상을 제공했으며, 국가 주도 우선 프로젝트를 위해 1550억 달러를 추가로 조성했다. 자세한 내용은 www.thegef.org를 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE Global Environment Facility