Os prêmios de videojornalismo do Sul Global inauguram uma nova era no BRIDGE Summit em Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Viory, agência de notícias de vídeo do Sul Global, fez uma estreia poderosa com a inauguração dos prêmios de videojornalismo do Sul Global na BRIDGE Summit, a maior conferência de estreia de mídia do mundo em Abu Dhabi. A cerimônia homenageou jornalistas de vídeo cujo trabalho traz as histórias da região à tona com clareza e impacto.

Mai Maxwell, host of the Global South Video News Awards delivering the award categories on stage Winners of the Global South Video News Awards with the host of the ceremony. Left to right: Ernest Dela Aglanu, Mai Maxwell (host), Maxi Jonas, Enrique Ortiz, Shahd Alabdouli (Accepting on behalf of Masoud Al Jarousha)

Apresentado pela personalidade da mídia Mai Maxwell, amplamente conhecida como maisvault, os prêmios atraíram um público diversificado de grandes emissoras, jornalistas de vídeo e líderes do setor de todo o Sul Global.

Os parceiros dos prêmios nos Emirados incluíram a Emirates News Agency (WAM), TRENDS Research & Advisory, Abu Dhabi University e University of Sharjah. Os parceiros internacionais de mídia também incluíram a União Africana de Radiodifusão, o Instituto da Ásia-Pacífico para o Desenvolvimento da Radiodifusão, a União de Radiodifusão dos Estados da OIC, a União das Agências de Notícias da OIC, com a liderança da Associação de Jornalistas dos Emirados Árabes Unidos também presente.

Na abertura da cerimônia, Alex Kobia, líder de distribuição africana da Viory, fez uma palestra principal destacando a importância dos prêmios. Ele disse: "Hoje, o Sul Global não está emergindo - ele já chegou. Suas histórias merecem ser contadas com precisão, profundidade e integridade. O jornalismo visual verificado é essencial em uma era marcada por mudanças rápidas e desinformação, e a Viory se orgulha de apoiar mais de 3.000 jornalistas que trazem clareza e verdade no terreno para audiências ao redor do mundo."

Shahd Alabdouli, criadora de conteúdo e representante juvenil dos Emirados Árabes Unidos, seguiu com reflexões extraídas de suas missões humanitárias em Al-Arish, Síria, e Rafah. Ela falou sobre o papel do jornalismo visual em preservar a dignidade, amplificar vozes não ouvidas e lembrar ao público que a humanidade está no centro de cada história.

O painel de jurados contou com mais de 20 profissionais seniores de algumas das maiores organizações internacionais de mídia do Sul Global. Entre eles estavam representantes do Clarín (Argentina), Hindustan Times (Índia), Korean Broadcasting System, TeleSUR (Venezuela) e da Zimbabwe Broadcasting Corporation, muitos dos quais estavam presentes na cerimônia.

Quatro vencedores de todo o mundo foram homenageados por suas contribuições excepcionais à narrativa visual:

Melhor trabalho de câmera – Maxi Jonas

Maxi Jonas Foto mais criativa - Enrique Ortiz

- Enrique Ortiz Lente exclusiva - Masoud Al Jarousha

- Masoud Al Jarousha Prêmio Vital Footage - Ernest Dela Aglanu

A cerimônia foi encerrada com a Viory reafirmando sua dedicação em apoiar reportagens confiáveis, fortalecer as comunidades jornalísticas e garantir que as histórias vitais da região recebam a visibilidade que merecem.

Notas aos editores:

SOBRE A VIORY

A Viory é a agência de notícias em vídeo do Sul Global.

Com foco em empoderar e amplificar perspectivas diversas a partir de seu coração geográfico, geopolítico e desenvolvimentista global, a Viory é uma fonte confiável para notícias vitais dentro e vindas do Sul Global.

De sua sede no vibrante centro do Oriente Médio de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a equipe em rápida expansão da Viory é composta por alguns dos principais profissionais do setor de notícias, trabalhando juntos para fornecer aos clientes as ferramentas, materiais exclusivos e recursos necessários para contar a história completa. Sua extensa cobertura abrange uma gama diversificada de tópicos incluindo notícias de última hora, política, tecnologia, esportes, negócios, entretenimento e muito mais. A biblioteca da Viory's conta com mais de 180.000 vídeos, com aproximadamente 65 novos vídeos adicionados diariamente. Além disso, sua plataforma digital oferece mais de 400 horas de transmissões ao vivo mensais, em seis idiomas.

Buscando imagens de onde as notícias surgem, Viory adquire e produz notícias de última hora globais e regionais graças a milhares de jornalistas de vídeo no local. Essa rede em constante expansão oferece conteúdo imperdível para todos, desde conglomerados de mídia internacionais até veículos de notícias regionais. www.viory.video

Para mais informações, entre em contato com:

E-mail: [email protected] | Telefone: +971527778618

Site: www.viory.video

