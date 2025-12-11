جوائز أخبار الفيديو للجنوب العالمي تطلق حقبة جديدة في قمة BRIDGE في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- حققت Viory، وكالة أنباء الفيديو للجنوب العالمي، انطلاقة قوية بإطلاق النسخة الافتتاحية من «جوائز أخبار الفيديو للجنوب العالمي» خلال قمة BRIDGE، التي تُعد أكبر مؤتمر إعلامي جديد من نوعه على مستوى العالم، والمقامة في أبوظبي. احتفى الحفل بصحفيي الفيديو الذين تسهم أعمالهم في إبراز قصص المنطقة إلى الواجهة بوضوح وتأثير.

وقدّمت الإعلامية مي ماكسويل، المعروفة على نطاق واسع باسم «maisvault» ، فقرات الحفل، الذي استقطب جمهوراً متنوعاً من كبار المذيعين وصحفيي الفيديو وقادة الصناعة من مختلف بلدان الجنوب العالمي.

Mai Maxwell, host of the Global South Video News Awards delivering the award categories on stage Winners of the Global South Video News Awards with the host of the ceremony. Left to right: Ernest Dela Aglanu, Mai Maxwell (host), Maxi Jonas, Enrique Ortiz, Shahd Alabdouli (Accepting on behalf of Masoud Al Jarousha)

شملت قائمة الشركاء الإماراتيين للجوائز وكالة أنباء الإمارات (وام)، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة أبوظبي، وجامعة الشارقة. كما ضمت قائمة الشركاء الإعلاميين الدوليين كلاً من الاتحاد الأفريقي للبث الإذاعي، ومعهد آسيا والمحيط الهادئ للتنمية الإذاعية، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور قيادة جمعية الصحفيين الإماراتية.

وفي مستهل الحفل، ألقى أليكس كوبيا، رئيس التوزيع في إفريقيا لدى Viory، كلمة رئيسية سلّط فيها الضوء على أهمية الجوائز. وقال كوبيا: "اليوم، الجنوب العالمي ليس مجرد قوة صاعدة، بل لقد وصل بالفعل إلى مكانته المستحقة. وتستحق قصصه أن تُروى بدقة وعمق ونزاهة. إن الصحافة المرئية الموثوقة أمر أساسي في عصر يتسم بالتغير السريع وانتشار المعلومات المضللة، وتفتخر Viory بدعم أكثر من 3000 صحفي ينقلون الحقيقة بوضوح ومن قلب الحدث إلى الجماهير حول العالم".

وتلت ذلك كلمة لشهد العبدولي، صانعة المحتوى وممثلة الشباب الإماراتي، قدّمت فيها تأملات مستمدة من مهامها الإنسانية في العريش وسوريا ورفح. وتحدثت عن دور الصحافة المرئية في صون الكرامة، وإيصال أصوات من لا صوت لهم، وتذكير الجماهير بأن الإنسانية تقف في جوهر كل قصة.

وضمت لجنة التحكيم أكثر من 20 من كبار المهنيين في بعض أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية في الجنوب العالمي، وكان من بين أعضائها ممثلون عن Clarín (الأرجنتين)، وHindustan Times (الهند)، وKorean Broadcasting System، وTeleSUR (فنزويلا)، وZimbabwe Broadcasting Corporation، حيث حضر العديد منهم الحفل.

وتم تكريم أربعة فائزين من مختلف أنحاء العالم تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في السرد القصصي المرئي، وهم:

جائزة أفضل استخدام للكاميرا : ماكسي جوناس (Maxi Jonas)

جائزة اللقطة الأكثر إبداعاً : إنريكي أورتيز (Enrique Ortiz)

جائزة العدسة الحصرية : مسعود الجاروشة (Masoud Al Jarousha)

جائزة اللقطات المحورية : إرنست ديلا أغلانو (Ernest Dela Aglanu)

واختُتم الحفل بتأكيد Viory مجدداً على تفانيها في دعم التقارير الموثوقة، وتعزيز مجتمعات الصحفيين، وضمان حصول القصص المهمة من المنطقة على مستوى الظهور الذي تستحقه.

نبذة عن VIORY

Viory هي وكالة أنباء الفيديو للجنوب العالمي.

تركّز Viory على تمكين وإيصال وجهات النظر المتنوعة من قلب الجنوب العالمي، بأبعاده الجغرافية والجيوسياسية والتنموية، وتُعد مصدراً موثوقاً للقصص الإخبارية المهمة في ومن الجنوب العالمي.

ومن مقرها الرئيسي في المركز الحيوي للشرق الأوسط في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يضم فريق Viory المتنامي بسرعة نخبة من كبار المتخصصين في عالم الأخبار، الذين يعملون معاً لتزويد العملاء بالأدوات والمواد الحصرية والموارد اللازمة لسرد القصة الكاملة. وتشمل تغطيتها الواسعة طيفاً متنوعاً من الموضوعات، من بينها الأخبار العاجلة، والسياسة، والتكنولوجيا، والرياضة، والأعمال، والترفيه، وغيرها. وتفخر مكتبة Viory باحتوائها على أكثر من 180,000 مقطع فيديو، مع إضافة ما يقرب من 65 مقطع فيديو جديد يومياً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصتها الرقمية أكثر من 400 ساعة من البث المباشر شهرياً، بست لغات.

ومن خلال الحصول على اللقطات من مواقع الأحداث، تقوم Viory بجمع وإنتاج الأخبار العاجلة العالمية والإقليمية بفضل الآلاف من صحفيي الفيديو العاملين في الميدان. وتخدم هذه الشبكة المتوسعة باستمرار الجميع، بدءاً من التكتلات الإعلامية الدولية وصولاً إلى المنافذ الإخبارية الإقليمية، من خلال محتوى لا يمكن تفويته. www.viory.video

