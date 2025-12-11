「全球南方視像新聞獎」於阿布扎比 BRIDGE 峰會揭幕，開啟新紀元

阿聯酋阿布扎比2025年12月11日 /美通社/ -- 全球南方視像新聞通訊社 Viory 在阿布扎比舉行的全球最大型首發媒體會議 BRIDGE 峰會上，憑藉首屆「全球南方視像新聞獎」強勢登場。頒獎典禮旨在表彰一眾視像新聞工作者，他們的作品清晰且具影響力地將該地區的故事帶到大眾眼前。

頒獎典禮由知名媒體人 Mai Maxwell（網名 maisvault）主持，吸引了來自全球南方的各大廣播機構、視像記者及行業領袖出席。

Mai Maxwell, host of the Global South Video News Awards delivering the award categories on stage Winners of the Global South Video News Awards with the host of the ceremony. Left to right: Ernest Dela Aglanu, Mai Maxwell (host), Maxi Jonas, Enrique Ortiz, Shahd Alabdouli (Accepting on behalf of Masoud Al Jarousha)

該獎項的阿聯酋合作夥伴包括阿聯酋通訊社 (WAM)、TRENDS Research & Advisory、阿布扎比大學及沙迦大學。國際媒體合作夥伴亦包括非洲廣播聯盟、亞太廣播發展協會、伊斯蘭合作組織廣播聯盟、伊斯蘭合作組織新聞機構聯盟，阿聯酋記者協會的領導層亦有出席。

Viory 非洲發行主管 Alex Kobia 在開幕致辭中強調了該獎項的重要性。他表示：「今天，全球南方不再是『正在崛起』——它已經到來。它的故事值得被準確、深入且真誠地講述。在一個受快速變化和虛假資訊影響的時代，經核實的視覺新聞至關重要。Viory 很榮幸能支持超過 3,000 名記者，將清晰且實地的真相帶給全球受眾。」

緊隨其後，內容創作者兼阿聯酋青年代表 Shahd Alabdouli 分享了她在阿里什、敘利亞及拉法參與人道救援任務的感悟。她談及視覺新聞在維護尊嚴、擴大被忽視群體的聲音，以及提醒觀眾人性乃每個故事核心方面的作用。

評審團由 20 多位來自全球南方大型國際媒體機構的資深專業人士組成。他們包括來自阿根廷《號角報》、印度《印度斯坦時報》、韓國廣播公司、委內瑞拉南方電視台及津巴布韋廣播公司的代表，當中許多評審親臨典禮現場。

四位來自世界各地的優勝者因其在視覺敘事方面的傑出貢獻而獲得表彰：

最佳攝影 – Maxi Jonas

Maxi Jonas 最具創意鏡頭 – Enrique Ortiz

– Enrique Ortiz 獨家視角 – Masoud Al Jarousha

– Masoud Al Jarousha 關鍵片段獎 – Ernest Dela Aglanu

典禮在 Viory 重申其致力支持可信報道、加強記者社群聯繫，並確保該地區的重要故事獲得應有關注的承諾中圓滿結束。

致編輯：

關於 VIORY

Viory 是全球南方的視像新聞通訊社。

Viory 專注於從其地理、地緣政治及發展核心地帶，賦能並擴大多元觀點，是全球南方重要新聞故事的可靠來源。

Viory 總部位於充滿活力的中東樞紐阿聯酋阿布扎比，其迅速擴展的團隊匯聚了新聞界頂尖專業人士，致力為客戶提供講述完整故事所需的工具、獨家素材及資源。其廣泛的報道涵蓋突發新聞、政治、科技、體育、商業、娛樂等多個範疇。Viory 的資料庫擁有超過 180,000 條影片，每日新增約 65 條影片。此外，其數碼平台每月提供超過 400 小時的六種語言直播內容。

透過數千名實地視像記者，Viory 從故事發生地搜羅素材，採購並製作全球及地區性突發新聞。這個不斷擴大的網絡為國際媒體集團以至地區新聞機構等各類客戶，提供不容錯過的內容。網址：www.viory.video

如欲了解更多資訊，請聯絡：

電郵：[email protected] | 電話：+971527778618

網址：www.viory.video

SOURCE Viory