Los Global South Video News Awards marcan el inicio de una nueva era en la Cumbre BRIDGE celebrada en Abu Dabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Viory, la agencia de noticias en video del Sur Global, hizo un poderoso debut con la primera entrega de los Global South Video News Awards en la Cumbre BRIDGE, la conferencia de medios emergentes más grande del mundo en Abu Dabi. La ceremonia homenajeó a los videoperiodistas cuyo trabajo da a conocer las historias de la región con claridad e impacto.

Mai Maxwell, host of the Global South Video News Awards delivering the award categories on stage Winners of the Global South Video News Awards with the host of the ceremony. Left to right: Ernest Dela Aglanu, Mai Maxwell (host), Maxi Jonas, Enrique Ortiz, Shahd Alabdouli (Accepting on behalf of Masoud Al Jarousha)

La entrega de premios fue presentada por la personalidad de los medios, Mai Maxwell, ampliamente conocida como maisvault, y atrajo a una audiencia diversa compuesta por las principales emisoras, videoperiodistas y líderes del sector de todo el Sur Global.

Entre los socios de los premios en los Emiratos Árabes Unidos, se encontraban la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM), TRENDS Research & Advisory, la Universidad de Abu Dabi y la Universidad de Sharjah. Entre los socios de los medios internacionales, también se encontraban la Unión Africana de Radiodifusión, el Instituto de Asia-Pacífico para el Desarrollo de la Radiodifusión, la Unión de Radiodifusión de los Estados de la OCI y la Unión de Agencias de Noticias de la OCI, con la presencia de los dirigentes de la Asociación de Periodistas de los Emiratos Árabes Unidos.

En la apertura de la ceremonia, Alex Kobia, líder de distribución para África de Viory, pronunció un discurso en el que destacó la importancia de los premios. Kobia comentó: "Hoy en día, el Sur Global no está emergiendo, sino que ya ha llegado. Sus historias merecen ser contadas con precisión, profundidad e integridad. El periodismo visual verificado es esencial en una época marcada por los cambios rápidos y la desinformación, y Viory se enorgullece de apoyar a más de 3.000 periodistas que aportan claridad y verdad en el lugar de los hechos a audiencias de todo el mundo".

Shahd Alabdouli, creadora de contenido y representante juvenil de los Emiratos Árabes Unidos, continuó con reflexiones sacadas de sus misiones humanitarias en Al-Arish, Siria y Rafah. Habló sobre la función del periodismo visual para preservar la dignidad, amplificar las voces no escuchadas y recordar al público que la humanidad se encuentra en el centro de todas las historias.

El jurado estuvo compuesto por más de 20 profesionales de alto nivel procedentes de algunas de las organizaciones de medios internacionales más importantes del Sur Global. Entre ellos, se encontraban representantes de Clarín (Argentina), Hindustan Times (India), Korean Broadcasting System, TeleSUR (Venezuela) y Zimbabwe Broadcasting Corporation, muchos de los cuales estuvieron presentes en la ceremonia.

Hubo cuatro ganadores de todo el mundo galardonados por sus excepcionales contribuciones a la narración visual:

Mejor trabajo de cámara – Maxi Jonas

Maxi Jonas Foto más creativa - Enrique Ortiz

- Enrique Ortiz Lente exclusiva - Masoud Al Jarousha

- Masoud Al Jarousha Premio por imágenes vitales - Ernest Dela Aglanu

En el cierre de la ceremonia, Viory reafirmó su compromiso con apoyar al periodismo creíble, fortalecer las comunidades periodísticas y garantizar que las noticias importantes de la región reciban la visibilidad que merecen.

Notas para los editores:

ACERCA DE VIORY

Viory es la agencia de noticias en video del Sur Global.

Enfocada en empoderar y amplificar diversas perspectivas desde su núcleo geográfico, geopolítico y de desarrollo mundial, Viory es una fuente confiable de noticias vitales en y desde el Sur Global.

Desde su sede central en Abu Dabi, el dinámico centro neurálgico de Oriente Medio, en los Emiratos Árabes Unidos, el equipo de Viory está en rápida expansión y está formado por algunos de los profesionales más destacados del mundo de las noticias, que trabajan juntos para proporcionar a los clientes las herramientas, los materiales exclusivos y los recursos necesarios para contar las historias completas. Su amplia cobertura abarca una gran variedad de temas, desde noticias de última hora hasta política, tecnología, deportes, negocios, entretenimiento y más. La biblioteca de Viory cuenta con más de 180.000 videos, y todos los días se agregan aproximadamente 65 nuevos. Además, su plataforma digital ofrece más de 400 horas de transmisiones en vivo al mes, en seis idiomas.

Viory obtiene imágenes de los lugares donde se producen las noticias y adquiere y produce noticias de última hora a nivel mundial y regional gracias a miles de videoperiodistas en el lugar de los hechos. Esta red en constante expansión ofrece contenidos imprescindibles para todos, desde conglomerados de medios internacionales hasta medios de comunicación regionales. www.viory.video

Para más información, comuníquese por:

Correo electrónico: [email protected] | Teléfono: +971527778618

Sitio web: www.viory.video

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842574/Viory_Mai_Maxwell.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842575/Viory_Winners.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2842483/Viory_Logo.jpg

FUENTE Viory