Les Global South Video News Awards inaugurent une nouvelle ère lors du sommet BRIDGE à Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Viory, l'agence de presse vidéo du Sud global, a fait une entrée remarquée en décernant les premiers Global South Video News Awards (Prix mondiaux des actualités vidéo du Sud global) lors du BRIDGE Summit, la plus grande conférence mondiale sur les nouveaux médias, qui s'est tenue à Abu Dhabi. La cérémonie a rendu hommage aux journalistes vidéo qui, par leur travail, mettent en avant avec clarté et impact les histoires de la région.

Mai Maxwell, host of the Global South Video News Awards delivering the award categories on stage Winners of the Global South Video News Awards with the host of the ceremony. Left to right: Ernest Dela Aglanu, Mai Maxwell (host), Maxi Jonas, Enrique Ortiz, Shahd Alabdouli (Accepting on behalf of Masoud Al Jarousha)

Animés par la personnalité des médias Mai Maxwell, plus connue sous le nom de maisvault, les prix ont attiré un public varié de grands diffuseurs, de journalistes vidéo et de leaders de l'industrie de tous les pays du Sud.

Les partenaires des Émirats arabes unis pour la remise des prix étaient l'Emirates News Agency (WAM - l'Agence de presse des Émirats), TRENDS Research & Advisory, l'Université d'Abu Dhabi et l'Université de Sharjah. Les partenaires médiatiques internationaux comprenaient également l'Union of Broadcasting, l'Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, l'OIC States Broadcasting Union, l'Union of OIC News Agencies, ainsi que les dirigeants de l'Association des journalistes des Émirats arabes unis.

Lors de l'ouverture de la cérémonie, Alex Kobia, responsable de la distribution pour l'Afrique chez Viory, a prononcé une allocution soulignant l'importance de ces prix. Il a ainsi déclaré : « Aujourd'hui, le Sud global n'est pas en train d'émerger, il est déjà là. Ses histoires méritent d'être racontées avec précision, profondeur et intégrité. Le journalisme visuel vérifié est essentiel à une époque marquée par des changements rapides et la désinformation, et Viory est fier de soutenir plus de 3 000 journalistes qui apportent une vision claire et une réalité constatée sur le terrain à des publics du monde entier. »

Shahd Alabdouli, créatrice de contenu et représentante de la jeunesse des Émirats arabes unis, a ensuite présenté des réflexions tirées de ses missions humanitaires à Al-Arish, en Syrie et à Rafah. Elle a mis en avant le rôle du journalisme visuel dans la préservation de la dignité, l'amplification des voix non entendues et le rappel au public que l'humanité se trouve au centre de chaque histoire.

Le jury était composé de plus de 20 professionnels expérimentés issus de certains des plus grands médias internationaux du Sud global. Parmi eux, des représentants de Clarín (Argentine), du Hindustan Times (Inde), du Korean Broadcasting System, de TeleSUR (Venezuela) et de la Zimbabwe Broadcasting Corporation, dont beaucoup étaient présents à la cérémonie.

Quatre lauréats du monde entier ont été récompensés pour leur contribution exceptionnelle à la narration visuelle :

Meilleure prise de vue : Maxi Jonas

Maxi Jonas Cliché le plus créatif : Enrique Ortiz

: Enrique Ortiz Objectif exclusif : Masoud Al Jarousha

: Masoud Al Jarousha Prix des images essentielles : Ernest Dela Aglanu

La cérémonie s'est conclue par la réaffirmation de l'engagement de Viory à soutenir un journalisme crédible, à renforcer les communautés de journalistes et à veiller à ce que les histoires essentielles de la région reçoivent la visibilité qu'elles méritent.

