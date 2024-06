Os SuperClusters de IA com refrigeração líquida da Supermicro irão impulsionar centrais de dados de IA em grande escala no Japão

Trabalhando com Datasection, KDDI e Sharp, a Supermicro irá implantar soluções de IA 'plug-and-play' com refrigeração líquida em escala de rack com GPUs NVIDIA avançadas em uma nova central de dados. Centrais de dados de IA com computação ecológica podem ser gratuitos com um bônus

SAN JOSÉ, Califórnia e TAIPEI, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Computex -- Supermicro, Inc. SMCI), um provedor completo de soluções de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G / borda, está em cooperação com a Datasection, Foxconn, KDDI e Sharp para criar uma central de dados de IA em grande escala na Ásia. A Supermicro, trabalhando com o integrador de sistemas Datasection, irá desenvolver soluções de refrigeração líquida em escala de racks Total IT aproveitando GPUs NVIDIA avançadas para uma nova central de dados. Além disto, há planos para a Supermicro criar um sistema de refrigeração líquida com tubulações, torres de água e equipamentos de monitoramento.

Da esquerda para a direita, na primeira fila, estão Charles Liang, Presidente e Diretor Executivo da Supermicro; Robert Wu, Presidente e Diretor Executivo da SHARP; Makoto Takahashi, Presidente da KDDI; e Norihiko Ishihara, Presidente da Datasection. (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

Construída na antiga fábrica da Sharp Sakai, a nova instalação irá oferecer suporte a sistemas avançados otimizados para a plataforma NVIDIA AI Enterprise e fornecer um poderoso desempenho para LLM, ML e aplicativos de IA generativos de ponta.

"A Supermicro está empolgada em cooperar com estas empresas líderes em um projeto tão promissor", disse Charles Liang, Presidente e Diretor Executivo da Supermicro. "Nossas novas soluções de resfriamento direto por líquido (DLC) líderes do setor são exatamente as melhores para implantar racks de IA hiperdensas, que podem reduzir custos de energia e ter um impacto ambiental menor. A nova central de dados de IA e as empresas envolvidas são um grande exemplo do compromisso do setor com a computação ecológica e a expansão mundial da IA."

