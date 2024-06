Supermicro vloeistofgekoelde AI SuperClusters leveren stroom aan grootschalig AI-datacenter in Japan

Supermicro implementeert in samenwerking met Datasection, KDDI en Sharp Plug-and-Play vloeistofgekoelde AI-oplossingen op rackschaal met geavanceerde NVIDIA GPU's in een nieuw AI-datacenter -- AI-datacenters met Green Computing kunnen gratis zijn met een bonus

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, 4 juni 2024 /PRNewswire/ -- Computex -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, gaat samen met Datasection, Foxconn, KDDI en Sharp een grootschalig Aziatisch AI-datacenter opzetten. Supermicro zal in samenwerking met systeemintegrator Datasection Total IT-vloeistofgekoelde oplossingen op rackschaal voor een nieuw datacenter ontwikkelen. Hierbij zullen geavanceerde NVIDIA GPU's worden gebruikt. Daarnaast heeft Supermicro plannen om een vloeistofgekoeld systeem met leidingen, watertorens en bewakingsapparatuur te bouwen.

From left to right in the first row are Charles Liang, President and CEO of Supermicro; Robert Wu, President and CEO of SHARP; Makoto Takahashi, Chairman of KDDI; and Norihiko Ishihara, Chairman of Datasection.

De nieuwe faciliteit, gebouwd in de voormalige Sakai-fabriek van Sharp, zal geavanceerde systemen ondersteunen die zijn geoptimaliseerd voor het NVIDIA AI Enterprise-platform, met als doel krachtige prestaties te leveren voor toonaangevende LLM-, ML- en generatieve AI-toepassingen.

"Supermicro is verheugd om met deze toonaangevende bedrijven samen te werken aan zo'n spannend project," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze nieuwe toonaangevende Direct Liquid Cooling (DLC)-oplossingen zijn echt de beste voor hyperdichte AI-racks om de energiekosten te verlagen en het milieu minder belasten. Het nieuwe AI-datacenter en de betrokken bedrijven zijn een goed voorbeeld van de toewijding van de industrie aan groen computergebruik en de wereldwijde uitbreiding van AI."

