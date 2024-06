Supermicro लिक्विड-कूल्ड AI SuperClusters जापान में बड़े आकार के AI डेटा केंद्र को ऊर्जा प्रदान करेगा

Datasection, KDDI और Sharp के साथ काम करते हुए, Supermicro एक नए AI डेटा केंद्र में उन्नत NVIDIA GPUs के साथ रैक स्केल प्लग-एंड-प्ले लिक्विड-कूल्ड AI समाधान का उपयोग करेगा - ग्रीन कंप्यूटिंग के साथ AI डेटा केंद्र बोनस के साथ मुफ़्त प्राप्त किए जा सकते हैं।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और ताइपेई, 3 जून, 2024 /PRNewswire/ -- Computex -- Supermicro, इंक. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक टोटल IT समाधान प्रदाता, ने Datasection, Foxconn, KDDI और Sharp के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर Asia AI डेटा केंद्र का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य किया है। सिस्टम इंटीग्रेटर Datasection के साथ मिलकर कार्य करते हुए Supermicro एक नए डेटा केंद्र के लिए उन्नत NVIDIA GPUs का उपयोग करते हुए टोटल IT रैक-स्केल लिक्विड-कूल्ड समाधान विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, Supermicro की पाइपिंग, वाटर टावरों और निगरानी उपकरणों के साथ एक लिक्विड-कूल्ड सिस्टम के निर्माण करने की योजनाएं भी है।

From left to right in the first row are Charles Liang, President and CEO of Supermicro; Robert Wu, President and CEO of SHARP; Makoto Takahashi, Chairman of KDDI; and Norihiko Ishihara, Chairman of Datasection.

पूर्व के Sharp Sakai प्लांट पर निर्मित नई सुविधा NVIDIA AI Enterprise प्लेटफ़ॉर्म के लिए अनुकूलित उन्नत सिस्टमों को सपोर्ट करेगी और अग्रणी LLM, ML और जनरेटिव AI एप्लिकेशनों के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "इन अग्रणी कंपनियों के साथ इस तरह की रोमांचक परियोजना पर Supermicro मिलकर कार्य करने के लिए उत्साहित है।" "हमारे नए उद्योग-अग्रणी डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग (DLC) समाधान हाइपर-डेंस AI रैक में उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, जो ऊर्जा लागत में बचत कर सकते हैं और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। नया AI डेटा केंद्र और इसमें सम्मिलित कंपनियाँ ग्रीन कंप्यूटिंग और AI के वैश्विक विस्तार के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता का एक बेहतरीन उदाहरण हैं।"

