Oxford Royale Academy faz parceria com o MIT para levar educação em IA aos alunos dos Programas de Verão

Uma das empresas de educação que mais cresce na Europa — classificada em 156º lugar no FT 1000 — anuncia uma parceria curricular com a iniciativa RAISE do MIT, oferecendo aos adolescentes credenciais de alfabetização em IA em Oxford neste verão.

OXFORD, Inglaterra, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Oxford Royale Academy, uma das empresas de educação que mais cresce na Europa, anunciou uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts para levar a alfabetização em IA a estudantes internacionais dos Programas de Verão deste ano.

Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.

A colaboração fará com que os alunos dos programas da Oxford Royale em Oxford concluam o Pathway FutureBuilders do MIT RAISE — um currículo estruturado de educação em IA desenvolvido pela iniciativa Responsible AI for Social Empowerment and Education (RAISE) do MIT em parceria com a Pharos Education. Os alunos que concluírem o programa receberão um certificado oficial do MIT RAISE.

A Oxford Royale recebe mais de 3.000 estudantes de mais de 175 países a cada verão, oferecendo programas acadêmicos no estilo universitário em faculdades de Oxford. A parceria introduz uma vertente curricular formal de IA em sua oferta acadêmica existente pela primeira vez.

O anúncio segue a inclusão da Oxford Royale no FT 1000: As Empresas de Crescimento Mais Rápido da Europa 2026 do Financial Times, no qual a organização ficou em 156º lugar no continente.

SEGUNDO ELES

"O futuro será liderado por aqueles que entenderem de tecnologia e souberem como aproveitá-la de forma responsável. A nossa colaboração com a iniciativa RAISE do MIT e a Pharos Education dá aos alunos a oportunidade de explorar a inteligência artificial numa fase inicial — não apenas como uma ferramenta, mas como uma força que moldará as carreiras, indústrias e sociedades que herdarão."

— Andy Palmer, CEO da Oxford Royale Academy

"O programa MIT RAISE FutureBuilders tem um objetivo claro: transformar a próxima geração de meros consumidores de tecnologia em criadores de IA. O corpo discente da Oxford Royale — proveniente de mais de 175 países — faz desta uma das turmas mais diversas internacionalmente com as quais já trabalhamos."

— Felipe Arango, CEO da Pharos Education

HISTÓRICO E CONTEXTO

A inteligência artificial ganhou grande destaque na agenda de escolas, universidades e formuladores de políticas nos últimos anos, impulsionada pela rápida implantação comercial de grandes modelos de linguagem e outros sistemas de IA. Vários governos introduziram estratégias nacionais para a educação em IA, enquanto pesquisas com empregadores destacam consistentemente a alfabetização em IA como uma das habilidades mais valorizadas para novos integrantes do mercado de trabalho.

Apesar disso, a educação estruturada em IA no nível secundário ainda é limitada na maioria dos países. A adoção do caminho MIT RAISE pela Oxford Royale destina-se a ajudar a preencher essa lacuna, proporcionando aos alunos de 13 a 18 anos uma exposição aos princípios técnicos e às dimensões éticas da IA antes de chegarem à universidade.

O MIT RAISE descreve sua missão como a promoção da alfabetização em IA e da compreensão ética entre jovens estudantes em todo o mundo. Os programas desenvolvidos pela iniciativa visam a capacitação dos alunos para que se envolvam com a inteligência artificial de forma ponderada, com atenção particular às questões de justiça, responsabilidade e implicações sociais dos sistemas automatizados.

A Oxford Royale foi fundada em 2004 pelo formado em Oxford, William Humphreys. Desde o lançamento, mais de 50.000 estudantes de mais de 175 países participaram de seus programas.

NOTAS AOS EDITORES

Datas e disponibilidade do programa

O programa de verão será executado em duas sessões: de 5 a 18 de julho e de 19 de julho a 1º de agosto de 2026. Há um total de 60 vagas disponíveis em ambas as sessões.

Sobre a Oxford Royale Academy

A Oxford Royale Academy é uma empresa líder internacional em educação que oferece programas acadêmicos de verão em faculdades em Oxford, Reino Unido, e em campi ao redor do mundo. Fundada em 2004, a Oxford Royale já recebeu mais de 50.000 alunos de mais de 175 países. A organização ficou em 156º lugar na lista FT 1000: As Empresas de Crescimento Mais Rápido da Europa 2026 do Financial Times Mais informações disponíveis em oxfordroyale.com.

Sobre o MIT RAISE

O MIT RAISE (IA Responsável pelo Empoderamento Social e Educação) é uma iniciativa global baseada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts dedicada a expandir o acesso à educação em alfabetização sobre IA. Seu programa FutureBuilders oferece caminhos estruturados para que os jovens aprendizes desenvolvam habilidades em inteligência artificial, com ênfase no uso ético e responsável.

Sobre a Pharos Education

A Pharos Education é uma empresa de tecnologia educacional que desenvolve e oferece programas de ensino de IA em parceria com as principais instituições acadêmicas. A Pharos é a parceira responsável pela implementação do currículo RAISE FutureBuilders do MIT.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964416/Oxford_Royale.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2929517/5932292/Oxford_Royale_Logo.jpg

FONTE Oxford Royale