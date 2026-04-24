Oxford Royale Academy faz parceria com o MIT para levar educação em IA aos alunos dos Programas de Verão

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Oxford Royale

24 abr, 2026, 13:25 GMT

Uma das empresas de educação que mais cresce na Europa — classificada em 156º lugar no FT 1000 — anuncia uma parceria curricular com a iniciativa RAISE do MIT, oferecendo aos adolescentes credenciais de alfabetização em IA em Oxford neste verão.

OXFORD, Inglaterra, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Oxford Royale Academy, uma das empresas de educação que mais cresce na Europa, anunciou uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts para levar a alfabetização em IA a estudantes internacionais dos Programas de Verão deste ano.

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Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.
Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.

A colaboração fará com que os alunos dos programas da Oxford Royale em Oxford concluam o Pathway FutureBuilders do MIT RAISE — um currículo estruturado de educação em IA desenvolvido pela iniciativa Responsible AI for Social Empowerment and Education (RAISE) do MIT em parceria com a Pharos Education. Os alunos que concluírem o programa receberão um certificado oficial do MIT RAISE.

A Oxford Royale recebe mais de 3.000 estudantes de mais de 175 países a cada verão, oferecendo programas acadêmicos no estilo universitário em faculdades de Oxford. A parceria introduz uma vertente curricular formal de IA em sua oferta acadêmica existente pela primeira vez.

O anúncio segue a inclusão da Oxford Royale no FT 1000: As Empresas de Crescimento Mais Rápido da Europa 2026 do Financial Times, no qual a organização ficou em 156º lugar no continente.

SEGUNDO ELES

"O futuro será liderado por aqueles que entenderem de tecnologia e souberem como aproveitá-la de forma responsável. A nossa colaboração com a iniciativa RAISE do MIT e a Pharos Education dá aos alunos a oportunidade de explorar a inteligência artificial numa fase inicial — não apenas como uma ferramenta, mas como uma força que moldará as carreiras, indústrias e sociedades que herdarão."

— Andy Palmer, CEO da Oxford Royale Academy

"O programa MIT RAISE FutureBuilders tem um objetivo claro: transformar a próxima geração de meros consumidores de tecnologia em criadores de IA. O corpo discente da Oxford Royale — proveniente de mais de 175 países — faz desta uma das turmas mais diversas internacionalmente com as quais já trabalhamos."

— Felipe Arango, CEO da Pharos Education

HISTÓRICO E CONTEXTO

A inteligência artificial ganhou grande destaque na agenda de escolas, universidades e formuladores de políticas nos últimos anos, impulsionada pela rápida implantação comercial de grandes modelos de linguagem e outros sistemas de IA. Vários governos introduziram estratégias nacionais para a educação em IA, enquanto pesquisas com empregadores destacam consistentemente a alfabetização em IA como uma das habilidades mais valorizadas para novos integrantes do mercado de trabalho.

Apesar disso, a educação estruturada em IA no nível secundário ainda é limitada na maioria dos países. A adoção do caminho MIT RAISE pela Oxford Royale destina-se a ajudar a preencher essa lacuna, proporcionando aos alunos de 13 a 18 anos uma exposição aos princípios técnicos e às dimensões éticas da IA antes de chegarem à universidade.

O MIT RAISE descreve sua missão como a promoção da alfabetização em IA e da compreensão ética entre jovens estudantes em todo o mundo. Os programas desenvolvidos pela iniciativa visam a capacitação dos alunos para que se envolvam com a inteligência artificial de forma ponderada, com atenção particular às questões de justiça, responsabilidade e implicações sociais dos sistemas automatizados.

A Oxford Royale foi fundada em 2004 pelo formado em Oxford, William Humphreys. Desde o lançamento, mais de 50.000 estudantes de mais de 175 países participaram de seus programas.

NOTAS AOS EDITORES

Datas e disponibilidade do programa

O programa de verão será executado em duas sessões: de 5 a 18 de julho e de 19 de julho a 1º de agosto de 2026. Há um total de 60 vagas disponíveis em ambas as sessões.

Sobre a Oxford Royale Academy

A Oxford Royale Academy é uma empresa líder internacional em educação que oferece programas acadêmicos de verão em faculdades em Oxford, Reino Unido, e em campi ao redor do mundo. Fundada em 2004, a Oxford Royale já recebeu mais de 50.000 alunos de mais de 175 países. A organização ficou em 156º lugar na lista FT 1000: As Empresas de Crescimento Mais Rápido da Europa 2026 do Financial Times Mais informações disponíveis em oxfordroyale.com.

Sobre o MIT RAISE

O MIT RAISE (IA Responsável pelo Empoderamento Social e Educação) é uma iniciativa global baseada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts dedicada a expandir o acesso à educação em alfabetização sobre IA. Seu programa FutureBuilders oferece caminhos estruturados para que os jovens aprendizes desenvolvam habilidades em inteligência artificial, com ênfase no uso ético e responsável.

Sobre a Pharos Education

A Pharos Education é uma empresa de tecnologia educacional que desenvolve e oferece programas de ensino de IA em parceria com as principais instituições acadêmicas. A Pharos é a parceira responsável pela implementação do currículo RAISE FutureBuilders do MIT.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964416/Oxford_Royale.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2929517/5932292/Oxford_Royale_Logo.jpg

FONTE Oxford Royale