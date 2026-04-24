La Oxford Royale Academy y el MIT llevan la educación en IA a los estudiantes de su escuela de verano

- La Oxford Royale Academy se asocia con el MIT para llevar la educación en IA a los estudiantes de su escuela de verano

Una de las empresas educativas de más rápido crecimiento en Europa, que ocupa el puesto 156 en el ranking FT 1000, anuncia una colaboración curricular con la iniciativa RAISE del MIT, que ofrecerá a los adolescentes certificaciones en alfabetización en IA en Oxford este verano

OXFORD, Inglaterra, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Oxford Royale Academy, una de las empresas educativas de más rápido crecimiento en Europa, ha anunciado una colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para ofrecer formación en alfabetización en inteligencia artificial a estudiantes internacionales de cursos de verano este año.

Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.

Esta colaboración permitirá que los estudiantes de los programas de Oxford Royale en Oxford completen el programa MIT RAISE FutureBuilders, un plan de estudios estructurado sobre inteligencia artificial desarrollado por la iniciativa RAISE (Responsible AI for Social Empowerment and Education) del MIT en colaboración con Pharos Education. Los estudiantes que completen el programa recibirán un certificado oficial de MIT RAISE.

Oxford Royale acoge cada verano a más de 3.000 estudiantes de más de 175 países, ofreciéndoles programas académicos de estilo universitario en sus facultades de Oxford. Esta colaboración introduce por primera vez un programa formal de inteligencia artificial en su oferta académica actual.

Este anuncio se produce tras la inclusión de Oxford Royale en la lista FT 1000 del Financial Times: Las empresas de mayor crecimiento en Europa en 2026, en la que la organización ocupó el puesto 156 en todo el continente.

EN SUS PALABRAS

"El futuro estará liderado por quienes comprendan la tecnología y sepan cómo aprovecharla de forma responsable. Nuestra colaboración con la iniciativa RAISE del MIT y Pharos Education proporciona a los estudiantes la oportunidad de explorar la inteligencia artificial desde una etapa temprana, no solo como una herramienta, sino como una fuerza que moldeará las carreras, las industrias y las sociedades que heredarán".

— Andy Palmer, consejero delegado de Oxford Royale Academy

"El programa MIT RAISE FutureBuilders tiene un objetivo claro: transformar a la próxima generación de consumidores de tecnología en creadores de IA. El alumnado de Oxford Royale, procedente de más de 175 países, convierte a este grupo en uno de los más diversos internacionalmente con los que hemos trabajado".

— Felipe Arango, consejero delegado de Pharos Education

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La inteligencia artificial ha escalado posiciones rápidamente en la agenda de escuelas, universidades y responsables políticos en los últimos años, impulsada por el rápido despliegue comercial de grandes modelos de lenguaje y otros sistemas de IA. Varios gobiernos han implementado estrategias nacionales para la educación en IA, mientras que las encuestas a empleadores destacan sistemáticamente la alfabetización en IA como una de las habilidades más valoradas para los nuevos empleados.

A pesar de ello, la formación estructurada en IA en la educación secundaria sigue siendo limitada en la mayoría de los países. La adopción del programa MIT RAISE por parte de Oxford Royale pretende ayudar a cerrar esa brecha, ofreciendo a los estudiantes de entre 13 y 18 años una introducción tanto a los principios técnicos como a las dimensiones éticas de la IA antes de que lleguen a la universidad.

MIT RAISE describe su misión como la de promover la alfabetización en IA y la comprensión ética entre los jóvenes estudiantes de todo el mundo. Los programas desarrollados por la iniciativa buscan capacitar a los estudiantes para interactuar con la inteligencia artificial de manera reflexiva, prestando especial atención a cuestiones de equidad, responsabilidad y las implicaciones sociales de los sistemas automatizados.

Oxford Royale fue fundada en 2004 por William Humphreys, graduado de Oxford. Desde su creación, más de 50.000 estudiantes de más de 175 países han participado en sus programas.

NOTAS A LOS REDACTORES

Fechas y disponibilidad del programa

El programa de verano se desarrollará en dos periodos: del 5 al 18 de julio y del 19 de julio al 1 de agosto de 2026. Hay un total de 60 plazas disponibles para ambos periodos.

Acerca de la Oxford Royale Academy

La Oxford Royale Academy es una empresa líder en educación internacional que ofrece programas académicos de verano en universidades de Oxford, Reino Unido, y en campus de todo el mundo. Fundada en el año 2004, Oxford Royale ha recibido a más de 50.000 estudiantes de más de 175 países. La organización ocupó el puesto 156 en el ranking FT 1000 del Financial Times: Empresas de mayor crecimiento en Europa en 2026. Para más información, visite oxfordroyale.com.

Acerca de MIT RAISE

MIT RAISE (Inteligencia Artificial Responsable para el Empoderamiento Social y la Educación) es una iniciativa global con sede en el Instituto Tecnológico de Massachusetts dedicada a ampliar el acceso a la educación en alfabetización en IA. Su programa FutureBuilders ofrece itinerarios estructurados para que los jóvenes desarrollen habilidades en inteligencia artificial, con énfasis en un uso ético y responsable.

Acerca de Pharos Education

Pharos Education es una empresa de tecnología educativa que desarrolla e imparte programas de aprendizaje con inteligencia artificial en colaboración con destacadas instituciones académicas. Pharos es el socio responsable de la implementación del programa MIT RAISE FutureBuilders.

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