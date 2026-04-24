옥스퍼드 로열 아카데미, MIT와 파트너십 체결로 여름학교 학생들에게 AI 교육 제공

파이낸셜 타임스(FT) 1000에서 156위를 기록한 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 교육 회사 중 하나가 MIT의 레이즈(RAISE) 이니셔티브와 커리큘럼 파트너십을 발표하며, 올여름 옥스퍼드에서 청소년들에게 AI 리터러시 자격증을 제공한다.

옥스퍼드, 영국, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 교육 회사 중 하나인 옥스퍼드 로열 아카데미(Oxford Royale Academy)가 올해 국제 여름학교 학생들에게 AI 리터러시 교육을 제공하기 위해 매사추세츠 공과대학교(이하 'MIT')와 파트너십을 체결했다고 발표했다.

이번 협력을 통해 옥스퍼드에서 옥스퍼드 로열의 프로그램에 참가하는 학생들은 MIT의 사회적 역량 강화 및 교육을 위한 책임감 있는 AI(Responsible AI for Social Empowerment and Education, RAISE) 이니셔티브가 파로스 에듀케이션(Pharos Education)과 함께 개발한 구조화된 AI 교육 커리큘럼 MIT 레이즈 퓨처빌더스 패스웨이(MIT 레이즈 FutureBuilders) 과정을 완료하게 된다. 프로그램을 완료한 학생들은 공식 MIT 레이즈 수료증을 받게 된다.

Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.

옥스퍼드 로열은 매년 여름 175개국 이상에서 3000명 이상의 학생을 유치하여 옥스퍼드 대학들에서 대학 스타일의 학술 프로그램을 제공한다. 이번 파트너십은 기존 학술 제공에 처음으로 공식적인 AI 커리큘럼 분야를 도입한다.

이번 발표는 옥스퍼드 로열이 파이낸셜 타임스의 FT 1000: 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 기업 2026(FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies 2026)에 포함되어 대륙 전체에서 156위를 기록한 것에 뒤이어 나온 것이다.

관계자 의견

"미래는 기술을 이해하고 이를 책임감 있게 활용하는 방법을 아는 사람들이 이끌어갈 것이다. MIT의 레이즈 이니셔티브와 파로스 에듀케이션과의 협력은 학생들에게 단순히 도구로가 아닌 그들이 물려받을 커리어, 산업, 사회를 형성할 힘으로서의 인공지능을 조기 단계에서 탐구할 기회를 제공한다."

—앤디 팔머(Andy Palmer), 옥스퍼드 로열 아카데미 최고경영자

"MIT 레이즈 퓨처빌더스 프로그램은 다음 세대를 기술의 소비자에서 AI 구축자로 변화시키려는 명확한 목표를 가지고 있다. 175개국 이상에서 모인 옥스퍼드 로열의 학생들은 우리가 함께 작업한 그룹 중 국제적으로 가장 다양한 집단 중 하나다."

— 펠리페 아랑고(Felipe Arango), 파로스 에듀케이션 최고경영자

배경 및 맥락

인공지능은 대형 언어 모델 및 기타 AI 시스템의 급속한 상업적 배치에 힘입어 최근 몇 년간 학교, 대학 및 정책 입안자들의 의제에서 급격히 부상했다. 여러 정부가 AI 교육을 위한 국가 전략을 도입했으며, 고용주 대상 설문조사에서는 AI 리터러시를 신입 직원에게 가장 가치 있는 기술 중 하나로 지속적으로 강조하고 있다.

하지만 대부분 국가에서 중등 수준의 구조화된 AI 교육은 여전히 제한적이다. 옥스퍼드 로열에서 MIT 레이즈 과정을 도입하는 것은 이러한 격차를 메우는 데 도움을 주며, 13~18세 학생들이 대학에 진학하기 전 AI의 기술적 원리와 윤리적 차원 모두를 접할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

MIT 레이즈는 전 세계의 젊은 학습자들 사이에서 AI 리터러시와 윤리적 이해를 촉진하는 것을 사명으로 설명한다. 이 이니셔티브가 개발한 프로그램들은 학생들이 인공지능과 사려 깊게 관여할 수 있도록 하며, 특히 공정성, 책임성 및 자동화 시스템의 사회적 영향에 대한 질문에 특별한 주의를 기울인다.

옥스퍼드 로열은 2004년 옥스퍼드 졸업생인 윌리엄 험프리스(William Humphreys)에 의해 설립되었다. 출범 이후 175개국 이상에서 5만 명 이상의 학생들이 프로그램에 참가했다.

편집자 주

프로그램 일정 및 이용 가능성

여름 프로그램은 2026년 7월 5일부터 7월 18일까지, 그리고 7월 19일부터 8월 1일까지 두 세션에 걸쳐 운영된다. 두 세션을 합쳐 총 60개의 자리가 제공된다.

옥스퍼드 로열 아카데미 소개

옥스퍼드 로열 아카데미는 영국 옥스퍼드의 대학들과 전 세계 캠퍼스에서 학술 여름학교 프로그램을 제공하는 선도적인 국제 교육 기업이다. 2004년 설립된 옥스퍼드 로열은 175개국 이상에서 5만 명 이상의 학생들을 맞이했다. 이 기관은 파이낸셜 타임스의 FT 1000: 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 기업 2026에서 156위를 기록했다. 자세한 정보는 oxfordroyale.com에서 확인할 수 있다.

MIT 레이즈 소개

MIT 레이즈(사회적 역량 강화 및 교육을 위한 책임감 있는 AI)는 AI 리터러시 교육에 대한 접근을 확대하는 데 전념하는 매사추세츠 공과대학교 기반의 글로벌 이니셔티브다. 퓨처빌더스 프로그램은 젊은 학습자들이 윤리적이고 책임감 있는 사용에 중점을 두고 인공지능 기술을 개발할 수 있는 구조화된 경로를 제공한다.

파로스 에듀케이션 소개

파로스 에듀케이션은 선도적인 학술 기관들과 파트너십을 통해 AI 학습 프로그램을 개발하고 제공하는 교육 기술 회사다. 파로스는 MIT 레이즈 퓨처빌더스 커리큘럼의 전달 파트너다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2964416/Oxford_Royale.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2929517/5932292/Oxford_Royale_Logo.jpg

SOURCE Oxford Royale