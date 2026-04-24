Oxford Royale Academy se asocia con el MIT ofrecer formación en IA a estudiantes de cursos de verano

Una de las empresas educativas de más rápido crecimiento de Europa, que ocupa el puesto 156 en el ranking FT 1000, anuncia una colaboración curricular con la iniciativa RAISE del MIT, que ofrecerá a los adolescentes certificados de alfabetización en IA en Oxford este verano.

OXFORD, Inglaterra, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Oxford Royale Academy, una de las empresas educativas con mayor crecimiento en Europa, anunció una alianza con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) para ofrecer enseñanza en alfabetización sobre IA a estudiantes internacionales de cursos de verano este año.

Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.

La colaboración permitirá que los estudiantes de los programas de Oxford Royale en Oxford completen el programa MIT RAISE FUTUREBUILDERS, un plan de estudios estructurado de educación en IA desarrollado por la iniciativa IA responsable para el empoderamiento social y la educación (RAISE, por sus siglas en inglés) del MIT en asociación con Pharos Education. Los estudiantes que completen el programa recibirán un certificado oficial de MIT RAISE.

Oxford Royale acoge a más de 3.000 estudiantes de más de 175 países cada verano y ofrece programas académicos de estilo universitario en facultades de Oxford. Esta alianza introduce por primera vez una rama formal del plan de estudios de IA en su oferta académica actual.

El anuncio se produce tras la inclusión de Oxford Royale en la lista del Financial Times "FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies 2026" (Las empresas con mayor crecimiento de Europa 2026), en la que la organización ocupó el puesto 156 en todo el continente.

DECLARACIONES

"El futuro estará liderado por quienes entiendan la tecnología y sepan cómo aprovecharla de manera responsable. Nuestra colaboración con la iniciativa RAISE del MIT y Pharos Education brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar la inteligencia artificial en una etapa temprana, no simplemente como una herramienta, sino como una fuerza que definirá las profesiones, sectores y sociedades que heredan"

, Andy Palmer, director ejecutivo de Oxford Royale Academy

"El programa MIT RAISE FutureBuilders tiene un objetivo claro: transformar a la próxima generación para que dejen de ser consumidores de tecnología y se conviertan en creadores de IA. El alumnado de Oxford Royale, que proviene de más de 175 países, hace que esta sea una de las cohortes con mayor diversidad internacional con la que hemos trabajado"

, Felipe Arango, director ejecutivo de Pharos Education

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La inteligencia artificial ha cobrado gran relevancia en la agenda de escuelas, universidades y responsables políticos en los últimos años, debido al rápido despliegue comercial de grandes modelos de lenguaje y otros sistemas de IA. Diversos gobiernos han introducido estrategias nacionales para la educación en IA, mientras que las encuestas a empleadores destacan constantemente la alfabetización en IA como una de las habilidades más valoradas para quienes se integran a la fuerza laboral

A pesar de esto, la educación estructurada en IA a nivel secundario sigue siendo limitada en la mayoría de los países. La adopción por parte de Oxford Royale del programa RAISE del MIT tiene como objetivo ayudar a reducir esa brecha, al permitir que los estudiantes de entre 13 y 18 años conozcan tanto los principios técnicos como las dimensiones éticas de la IA antes de llegar a la universidad.

MIT RAISE describe su misión como la promoción de la alfabetización en IA y la comprensión ética entre los jóvenes estudiantes de todo el mundo. Los programas desarrollados por la iniciativa tienen como objetivo preparar a los estudiantes para que se involucren con la inteligencia artificial de forma reflexiva, con especial atención a las cuestiones de equidad, responsabilidad y las implicaciones sociales de los sistemas automatizados.

Oxford Royale fue fundada en 2004 por William Humphreys, graduado de Oxford. Desde su lanzamiento, más de 50.000 estudiantes de más de 175 países han participado en sus programas.

NOTAS PARA LOS EDITORES

Fechas y disponibilidad del programa

El programa de verano se llevará a cabo en dos sesiones: del 5 al 18 de julio y del 19 de julio al 1.º de agosto de 2026. Hay un total de 60 plazas disponibles en ambas sesiones.

Acerca de Oxford Royale Academy

Oxford Royale Academy es una empresa líder en educación internacional que ofrece programas académicos de escuela de verano en facultades de Oxford, Reino Unido, y en diversos campus de todo el mundo. Fundada en 2004, Oxford Royale ha recibido a más de 50.000 estudiantes de más de 175 países. La organización ocupó el puesto 156 en la lista Financial Times FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies 2026 (Las empresas con mayor crecimiento de Europa 2026). Puede encontrar más información en oxfordroyale.com.

Acerca de MIT RAISE

MIT RAISE (IA responsable para el empoderamiento social y la educación) es una iniciativa global con sede en el Instituto de Tecnología de Massachusetts dedicada a ampliar el acceso a la educación sobre alfabetización en IA. Su programa FutureBuilders proporciona trayectorias estructuradas para que los jóvenes estudiantes desarrollen habilidades en inteligencia artificial, con énfasis en el uso ético y responsable.

Acerca de Pharos Education

Pharos Education es una empresa de tecnología educativa que desarrolla y ofrece programas de aprendizaje de IA en colaboración con las principales instituciones académicas. Pharos es el socio de entrega del plan de estudios MIT RAISE FutureBuilders.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964416/Oxford_Royale.jpg

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FUENTE Oxford Royale