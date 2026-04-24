L'Oxford Royale Academy s'associe au MIT pour offrir une formation à l'IA aux étudiants des cours d'été

L'une des entreprises d'éducation à la croissance la plus rapide d'Europe - classée 156ᵉ au classement FT 1000 - annonce un partenariat avec l'initiative RAISE du MIT, qui permettra aux adolescents d'acquérir une certification de maîtrise de l'IA à Oxford cet été.

OXFORD, Angleterre, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Oxford Royale Academy, l'une des entreprises d'éducation à la croissance la plus rapide d'Europe, a annoncé un partenariat avec le Massachusetts Institute of Technology pour offrir cette année une formation à la maîtrise de l'IA aux étudiants internationaux des cours d'été.

Students at Oxford Royale Academy’s summer programme in Oxford, where they can complete the MIT RAISE FutureBuilders AI pathway.

Dans le cadre de cette collaboration, les étudiants des programmes d'Oxford Royale à Oxford suivront le parcours MIT RAISE FutureBuilders, un programme structuré d'enseignement de l'IA mis au point dans le cadre de l'initiative Responsible AI for Social Empowerment and Education (RAISE) du MIT, en partenariat avec Pharos Education. Les étudiants qui terminent le programme recevront un certificat MIT RAISE officiel.

Oxford Royale accueille chaque été plus de 3 000 étudiants originaires de plus de 175 pays et propose des programmes académiques de type universitaire dans des établissements d'enseignement supérieur d'Oxford. Le partenariat introduit pour la première fois un programme d'études formel sur l'IA dans son offre académique existante.

Cette annonce fait suite à l'inclusion d'Oxford Royale dans le classement du Financial Times FT 1000 : Europe's Fastest Growing Companies 2026, dans lequel l'organisation est classée 156ᵉ sur le continent.

DANS LEURS MOTS

« L'avenir appartient à ceux qui comprennent la technologie et savent l'exploiter de manière responsable. Notre collaboration avec l'initiative RAISE du MIT et Pharos Education donne aux étudiants la possibilité d'explorer l'intelligence artificielle à un stade précoce - non pas simplement comme un outil, mais comme une force qui façonnera les carrières, les industries et les sociétés dont ils hériteront. »

- Andy Palmer, directeur général, Oxford Royale Academy

« Le programme MIT RAISE FutureBuilders a un objectif clair : transformer la prochaine génération de consommateurs de technologie en bâtisseurs d'IA. Les étudiants d'Oxford Royale, originaires de plus de 175 pays, font de cette cohorte l'une des plus diversifiées sur le plan international avec laquelle nous ayons travaillé. »

- Felipe Arango, directeur général, Pharos Education

HISTORIQUE ET CONTEXTE

Ces dernières années, l'intelligence artificielle est devenue une priorité pour les écoles, les universités et les décideurs politiques, sous l'effet du déploiement commercial rapide des grands modèles de langage et d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Plusieurs gouvernements ont mis en place des stratégies nationales pour l'enseignement de l'IA, tandis que les enquêtes menées auprès des employeurs soulignent systématiquement que la maîtrise de l'IA est l'une des compétences les plus appréciées chez les nouveaux arrivants sur le marché du travail.

Malgré cela, l'enseignement structuré de l'IA au niveau secondaire reste limité dans la plupart des pays. L'adoption du programme RAISE du MIT par Oxford Royale vise à combler cette lacune, en permettant aux élèves âgés de 13 à 18 ans de se familiariser avec les principes techniques et les dimensions éthiques de l'IA avant d'entrer à l'université.

La mission de MIT RAISE consiste à promouvoir la connaissance de l'IA et la compréhension de l'éthique parmi les jeunes apprenants du monde entier. Les programmes élaborés dans le cadre de cette initiative visent à donner aux étudiants les moyens d'aborder l'intelligence artificielle de manière réfléchie, en accordant une attention particulière aux questions d'équité, de responsabilité et aux implications sociétales des systèmes automatisés.

Oxford Royale a été fondée en 2004 par William Humphreys, diplômé d'Oxford. Depuis son lancement, plus de 50 000 étudiants originaires de plus de 175 pays ont participé à ses programmes.

NOTES AUX RÉDACTEURS

Dates du programme et disponibilité

Le programme d'été se déroulera sur deux sessions : du 5 juillet au 18 juillet et du 19 juillet au 1er août 2026. Au total, 60 places sont disponibles pour les deux sessions.

À propos de l'Oxford Royale Academy

Oxford Royale Academy est une entreprise internationale d'éducation de premier plan qui propose des programmes de cours d'été dans des établissements d'enseignement supérieur à Oxford, au Royaume-Uni, et sur des campus du monde entier. Fondée en 2004, Oxford Royale a accueilli plus de 50 000 étudiants originaires de plus de 175 pays. L'organisation a été classée à la 156ᵉ place du classement du Financial Times FT 1000 : Europe's Fastest Growing Companies 2026. De plus amples informations sont disponibles sur le site oxfordroyale.com.

À propos de MIT RAISE

MIT RAISE (Responsible AI for Social Empowerment and Education) est une initiative mondiale basée au Massachusetts Institute of Technology qui vise à élargir l'accès à l'éducation à l'IA. Son programme FutureBuilders propose des parcours structurés aux jeunes apprenants pour qu'ils développent des compétences en intelligence artificielle, en mettant l'accent sur une utilisation éthique et responsable.

À propos de Pharos Education

Pharos Education est une entreprise de technologie éducative qui développe et propose des programmes d'apprentissage de l'IA en partenariat avec des établissements universitaires de premier plan. Pharos est le partenaire chargé de la mise en œuvre du programme de cours MIT RAISE FutureBuilders.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2964416/Oxford_Royale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2929517/5932292/Oxford_Royale_Logo.jpg