PARTICIPE do futuro: CES 2025 abre hoje

LAS VEGAS, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A espera acabou e é hora de PARTICIPAR! A CES® 2025, evento de tecnologia mais poderoso do mundo, abre hoje, estimulando a inovação e definindo a agenda de tecnologia para o próximo ano. De IA revolucionária e soluções de saúde digital de ponta a inovações em sustentabilidade, mobilidade de última geração, computação quântica e muito mais, as mentes mais brilhantes do setor e as marcas mais ousadas estão apresentando suas visões.

Com eventos pré-estréia empolgantes nos Media Days, a CES 2025 já está dando o que falar. Organizada pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES 2025 acontece de hoje até sexta-feira, 10 de janeiro, em vários locais de Las Vegas, unindo líderes de startups a gigantes da tecnologia para colaborar, conectar e impulsionar o setor de inovação.

"Estamos entusiasmados em PARTICIPAR da CES 2025, que mostrará inovações que melhoram a vida de milhões de pessoas, criam novos empregos e catalisam o crescimento econômico global", disse Gary Shapiro, CEO e vice-presidente da CTA. "A CES é onde o futuro começa! É onde os negócios são feitos, as parcerias são forjadas, os acordos são firmados e as ideias que mudam o mundo ocupam o centro das atenções."

"Realmente não há lugar no mundo como a CES, como um ponto de encontro para tantas pessoas de todo o mundo que acreditam no poder e na possibilidade da inovação tecnológica", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A CES 2025 promove discussões e conexões que levam o nosso setor e o nosso mundo adiante."

A CES começa formalmente com o tão aguardado discurso da CTA sobre a Situação do Setor, com Shapiro e Fabrizio, que compartilharam sua visão do futuro da inovação. Ambos focados no poder da tecnologia para capacitar as pessoas. Como Shapiro explicou, "passamos muito tempo falando sobre o panorama geral da tecnologia, como seu poder de promover o crescimento econômico, impulsionar nossos portfólios de ações e mudar as indústrias ... mas é igualmente importante falar sobre como a tecnologia transforma as vidas individualmente."

A CTA também recebeu membros de seu conselho executivo, Deena Ghazarian, fundadora da Austere e Debbie Taylor Moore, fundadora e CEO da Quantum Crunch no palco para anunciar a nova colaboração da CTA com o Quantum World Congress e um novo investimento de US$ 5 milhões no fundo Innovation for All da CTA. Shapiro e Fabrizio também anunciaram o lançamento do Global Innovation Scorecard semestral da CTA, que reconhece países com realidades políticas, econômicas e demográficas que permitem que a inovação tecnológica floresça.

Palestras

NVIDIA

O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, compartilhou na segunda-feira a visão da empresa em relação ao futuro, destacando suas conquistas no desenvolvimento da infraestrutura de consumo e negócios por meio da inovação com IA. A Huang revelou a tão esperada GeForce RTX 50, que deve superar o desempenho do modelo RTX 4090 anterior. Para melhorar os fluxos de trabalho dos consumidores, Huang apresentou o Agentic AI, um assistente de IA em tempo real projetado para ajudar os usuários em várias tarefas. Para melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, Huang também revelou o Cosmos World Foundation Model ao lado de modelos de IA generativa que são projetados para ajudar a robótica a interagir melhor com o mundo físico. A Toyota e a NVIDIA fizeram uma parceria para desenvolver a próxima geração de veículos autônomos, alimentados pelo sistema operacional NVIDIA DriveOS com certificação de segurança.

Panasonic Holdings Corporation

O CEO da Panasonic Holdings Group, Yuki Kusumi, compartilhou a visão do Grupo Panasonic em relação a sustentabilidade, inteligência artificial e saúde das gerações futuras. O Sr. Kusumi foi acompanhado no palco pelo ator da Marvel, Anthony Mackie, e outros dirigentes do Grupo Panasonic. A Panasonic descreveu sua jornada para a meta líquida de zero emissões de carbono com 44 unidades de produção já alimentadas por 100% de energia renovável e revelou o OASYS, um sistema HVAC que usa menos energia do que os sistemas convencionais. O diretor de estratégia da Blue Yonder, Wayne Usie, juntou-se a Kusumi para revelar como as empresas podem lidar com a complexidade da cadeia de suprimentos moderna com IA preditiva e generativa. Como uma extensão do atual portfólio da Panasonic Well, a Panasonic anunciou a Umi, uma plataforma digital holística de bem-estar familiar e coaching.

Para dar início à palestra, Steve Aoki, DJ e produtor musical, se apresentou.

Media Days

O CES Media Days começou no Mandalay Bay, de 5 a 6 de janeiro, com 19 coletivas de imprensa das principais marcas fazendo anúncios e desencadeando a cobertura da mídia global. Seis CEOs participaram de coletivas de imprensa este ano, representando empresas como AMD,Bosch, HDMI, Hisense, Invo Station, John Deere, LG Electronics, National Sleep Foundation, OnMed LLC, Samsung, SHOKZ, Siemens, Sony, Sumitomo Rubber Industries, TCL, TomBot,Toyota, Variowell, e Zeekr.

Hot Products

CES Unveiled Las Vegas, o evento oficial de imprensa da CES 2025, contou com mais de 200 empresas e suas inovações revolucionárias, como a Kirin Holdings Electric Salt Spoon, LiberLive C1 Stringless Smart Guitar para acompanhamento musical, FaceHeart CardioMirror para avaliações de saúde cardíaca, Tombot Jennie, o robô de estimação para aqueles que enfrentam problemas de saúde e Xpeng Aeroht Land Aircraft Carrier como um conceito de transporte modular.

CES 2025 Tech Trends to Watch

Brian Comiskey, diretor sênior de inovação e tendências, CTA, e Melissa Harrison, vice-presidente de marketing e comunicações, apresentaram o CES 2025 Tech Trends to Watch. O evento exclusivo para a mídia ofereceu uma perspectiva futurista sobre computação quântica, segurança humana, transição energética, além de muitos dos tópicos e expositores que serão notícia na CES. Particularmente, a CTA divulgou a previsão da indústria de tecnologia dos EUA para 2025 no evento.

Mais na CES

A CES 2025 apresenta mais de 300 sessões de conferências com as principais trilhas e palcos como CES Creator Space , Digital Health Summit, Great Minds, Innovation Policy Summit e Research Summit. Acesse CES.tech para atualizações ao vivo e transmissões da programação da CES 2025.

Baixe o aplicativo CES para planejar seu programa e navegar no local pesquisando "CES 2025" nas lojas de aplicativos Android e Apple.

A CTA reconhece e apoia os esforços de sustentabilidade de organizações no sul de Nevada, sede da CES, por meio de seu Programa de Subsídios Verdes 2025, que financia US$ 125.000 para três organizações da Nevada focadas em sustentabilidade.

