TAUCHEN SIE EIN in die Zukunft: Die CES 2025 wird heute eröffnet

Das Warten hat ein Ende und es ist Zeit, einzutauchen! Die CES® 2025, das weltweit wichtigste Technologieereignis, wird heute eröffnet und gibt den Anstoß für Innovationen und die technologische Agenda für das kommende Jahr. Von bahnbrechender KI und innovativen digitalen Gesundheitslösungen bis hin zu Durchbrüchen im Bereich Nachhaltigkeit, Mobilität der nächsten Generation, Quantencomputing und mehr – die klügsten Köpfe und mutigsten Marken der Branche präsentieren ihre Visionen.

Mit den energiegeladenen Veranstaltungen vor der Messe auf den Media Days schlägt die CES 2025 bereits hohe Wellen. Die von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltete CES 2025 findet von heute bis Freitag, 10. Januar, an mehreren Veranstaltungsorten in Las Vegas statt und bringt führende Unternehmen von Start-ups bis hin zu Tech-Giganten zusammen, um zusammenzuarbeiten, Kontakte zu knüpfen und die Innovationsbranche voranzubringen.

„Wir freuen uns darauf, auf der CES 2025 in die Welt der Innovationen einzutauchen, die das Leben von Millionen von Menschen verbessern, neue Arbeitsplätze schaffen und das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln werden", sagte Gary Shapiro, CEO und Vice Chair, CTA. „Die CES ist der Ort, an dem die Zukunft beginnt! Hier werden Geschäfte gemacht, Partnerschaften geschmiedet, Geschäfte abgeschlossen und weltverändernde Ideen in den Mittelpunkt gerückt."

Es gibt wirklich keinen Ort auf der Welt, der mit der CES vergleichbar ist, als Treffpunkt für so viele Menschen aus der ganzen Welt, die an die Kraft und die Möglichkeiten technischer Innovationen glauben", sagte Kinsey Fabrizio, President, CTA. „Die CES 2025 treibt die Gespräche und Verbindungen voran, die unsere Branche und unsere Welt voranbringen."

Die CES wird offiziell mit der mit Spannung erwarteten CTA-Ansprache zur Lage der Branche eröffnet, in der Shapiro und Fabrizio ihre Visionen für die Zukunft der Innovation darlegen. Beide konzentrierten sich auf die Macht der Technologie, um Menschen zu befähigen. Shapiro erklärte: „Wir verbringen viel Zeit damit, über das große Ganze der Technologie zu sprechen, wie ihre Fähigkeit, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, unsere Aktienportfolios zu steigern und Branchen zu verändern ... aber es ist genauso wichtig, darüber zu sprechen, wie Technologie das Leben des Einzelnen verändert."

CTA begrüßte auch Mitglieder seines Executive Boards, Deena Ghazarian, Gründerin von Austere, und Debbie Taylor Moore, Gründerin und CEO von Quantum Crunch, auf der Bühne, um die neue Zusammenarbeit von CTA mit dem Quantum World Congress und eine neue Investition von 5 Millionen US-Dollar in den CTA-Fonds „Innovation for All" bekannt zu geben. Shapiro und Fabrizio kündigten auch den Start der halbjährlich erscheinenden Global Innovation Scorecard von CTA an, die Länder mit politischen, wirtschaftlichen und demografischen Gegebenheiten auszeichnet, die technologische Innovationen begünstigen.

Hauptthemen

NVIDIA

Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, erläuterte am Montag die Vision des Unternehmens für die Zukunft und hob die Erfolge bei der Verbesserung der Infrastruktur für Verbraucher und Unternehmen durch KI-Innovationen hervor. Huang enthüllte die mit Spannung erwartete GeForce RTX 50, die die Leistung des Vorgängermodells RTX 4090 übertreffen soll. Um die Arbeitsabläufe der Verbraucher zu verbessern, stellte Huang Agentic AI vor, einen KI-Assistenten in Echtzeit, der die Benutzer bei verschiedenen Aufgaben unterstützt. Um die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern, stellte Huang außerdem das Cosmos World Foundation Model sowie generative KI-Modelle vor, die Robotern helfen sollen, sich besser in der physischen Welt zurechtzufinden. Toyota und NVIDIA haben sich zusammengetan, um die nächste Generation von autonomen Fahrzeugen zu entwickeln, die auf dem sicherheitszertifizierten Betriebssystem NVIDIA DriveOS basieren.

Panasonic Holdings Corporation

Yuki Kusumi, CEO der Panasonic Holdings Group, erläuterte die Vision der Panasonic Group für Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz und die Gesundheit zukünftiger Generationen. Herr Kusumi wurde auf der Bühne von Marvel-Schauspieler Anthony Mackie und anderen Führungskräften der Panasonic Group begleitet. Panasonic beschrieb seinen Weg zur Klimaneutralität mit 44 Produktionsstätten, die bereits zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden, und stellte OASYS vor, ein HLK-System, das weniger Energie verbraucht als herkömmliche Systeme. Wayne Usie, Chief Strategy Officer von Blue Yonder, erläuterte zusammen mit Herrn Kusumi, wie Unternehmen die Komplexität moderner Lieferketten mit prädiktiver und generativer KI bewältigen können. Als Erweiterung des aktuellen Panasonic Well-Portfolios kündigte Panasonic Umi an, eine ganzheitliche digitale Plattform und Coach für das Wohlbefinden der Familie.

Zum Auftakt der Keynote trat Steve Aoki, DJ und Plattenproduzent, auf.

Media Days

Die CES Media Days begannen am 5. und 6. Januar im Mandalay Bay mit 19 Pressekonferenzen von Top-Marken, die Ankündigungen machten und die weltweite Medienberichterstattung anheizten. Sechs CEOs nahmen dieses Jahr an Pressekonferenzen von Unternehmen wie AMD, Bosch, HDMI, Hisense, Invo Station, John Deere, LG Electronics, National Sleep Foundation, OnMed LLC, Samsung, SHOKZ, Siemens, Sony, Sumitomo Rubber Industries, TCL, TomBot, Toyota, Variowell, und Zeekr teil.

Hot Products

CES Unveiled Las Vegas, die offizielle Presseveranstaltung der CES 2025, präsentierte mehr als 200 Unternehmen und ihre bahnbrechenden Innovationen wie den Kirin Holdings Electric Salt Spoon, LiberLive C1 Stringless Smart Guitar zur Musikuntermalung, FaceHeart CardioMirror zur Beurteilung der Herzgesundheit, Tombot Jennie, ein Haustierroboter für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, und Xpeng Aeroht Land Aircraft Carrier als modulares Transportkonzept.

CES 2025 Tech Trends to Watch

Brian Comiskey, Senior Director, Innovation und Trends, CTA, und Melissa Harrison, Vice President, Marketing und Kommunikation, präsentierten die CES 2025 Tech Trends to Watch. Die exklusive Veranstaltung, die nur den Medien vorbehalten war, bot eine futuristische Perspektive auf Quantencomputer, menschliche Sicherheit, die Energiewende sowie viele der Themen und Aussteller, die auf der CES für Schlagzeilen sorgen werden. Auf der Veranstaltung veröffentlichte die CTA die 2025 U.S. Tech Industry Forecast .

Mehr auf der CES

Die CES 2025 bietet mehr als 300 Konferenzsitzungen mit Top-Tracks und Bühnen wie CES Creator Space , Digital Health Summit , Great Minds, Innovation Policy Summit, und Research Summit. Besuchen Sie CES.tech für Live-Updates und Streams vom CES 2025-Programm.

Laden Sie die CES App herunter, um Ihre Messe zu planen und sich vor Ort zurechtzufinden, suchen Sie nach „CES 2025" in den Android- und Apple-App-Stores.

Die CTA würdigt und unterstützt die Nachhaltigkeitsbemühungen von Organisationen im Süden Nevadas, der Heimat des CES, durch sein 2025 Green Grants Program, das 125.000 USD an drei Organisationen in Nevada vergibt, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

