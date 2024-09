Passion is the Occasion: Calendário de Abu Dhabi anuncia temporada espetacular 2024-2025

Steve Harvey e Ahmed Al Jasmi apresentam o mais recente Calendário de Abu Dhabi, celebrando eventos que inspiram as pessoas a seguir suas paixões – em esportes, cultura, música e entretenimento

Os destaques incluem o retorno do Coldplay, a véspera de Ano Novo com Andrea Bocelli, a estreia da Animenia, o Festival Gastronômico do Guia MICHELIN de Abu Dhabi, o Saadiyat Nights e diversos festivais tradicionais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Paixão pela música. Paixão pela cultura. Paixão por esportes e momentos inesquecíveis. Com a adrenalina de shows ao vivo, a emoção de eventos esportivos de campeonato e os sabores de um festival de comida gourmet, a temporada 2024-2025 do Calendário de Abu Dhabi convida você a seguir suas paixões ao máximo.

Mergulhe na emoção e na celebração com a última edição do Calendário de Abu Dhabi: Passion is the Occasion. Desfrute de uma programação cuidadosamente selecionada, onde a paixão está no centro das atenções. Prepare-se para o retorno do Coldplay a Abu Dhabi, o Grande Prêmio Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi 2024, uma rodada dupla de jogos da NBA em Abu Dhabi promovida pela ADQ, um espetáculo de MMA com o UFC 308: Topuria vs. Holloway, a estreia de Animenia para encantar os fãs de anime, e o retorno de Liwa Village, Liwa International Festival e Al Hosn Festival, enriquecendo a ampla variedade de experiências disponíveis.

Música e entretenimento sem fim

Em breve! A emoção começa em setembro com o festival International Indian Film Academy (IIFA) Awards, repleto de estrelas, que será apresentado pelo rei de Bollywood, Shah Rukh Khan. Voltando a Abu Dhabi pela terceira vez consecutiva, esta celebração do cinema prepara o terreno para uma temporada repleta de momentos marcantes.

Outubro traz os Backstreet Boys – lendários e maiores que a vida, os ícones da boy band farão uma apresentação inesquecível em sua turnê DNA. No mesmo mês, a Animenia estreia em Abu Dhabi, oferecendo aos fãs de anime e quadrinhos uma emocionante celebração da cultura pop japonesa com cosplays, jogos e experiências exclusivas para os fãs.

O Take That também se apresentará no Etihad Park, aumentando a emoção de outubro. No mesmo mês, Abdul Majeed Abdullah sobe ao palco na Etihad Arena, com o comediante Matt Rife também trazendo sua turnê mundial para o mesmo local.

Novembro traz uma série de talentos musicais. A SZA é a atração principal do Wireless Festival Middle East, cativando o público com sua voz comovente. O lendário A.R. Rahman, famoso por Jai Ho!, animará a plateia na Etihad Arena, enquanto Diljit Dosanjh levará sua enérgica Dil-Luminati Tour a Yas Island pela primeira vez.

Dezembro em Abu Dhabi promete uma agenda repleta de eventos de destaque. Durante o Grande Prêmio Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi 2024, os ícones da música Maroon 5, Muse e Eminem iluminarão o palco todas as noites. Este ano também terá o primeiro evento Afterlife da região, com os melhores DJs como atração principal da Yasalam Official After-Party.

Em dezembro, a Etihad Arena receberá ainda mais atrações musicais ao vivo, com apresentações de Bryan Adams, Akon e Anastacia. Enquanto isso, Ben Elton vai entreter o público com sua sagacidade e humor únicos, adicionando um toque cômico à programação do mês.

Fechando o ano em grande estilo, o Saadiyat Nights retorna para sua segunda edição, que vai de dezembro a fevereiro. O evento contará com talentos locais, regionais e globais – incluindo o lendário compositor egípcio Omar Khairat e o grupo americano de harmonia vocal Boyz II Men. Somando-se às festividades, Andrea Bocelli fará uma apresentação especial de Ano Novo no Emirates Palace Mandarin Oriental, cativando o público com sua voz atemporal e estilo exclusivo.

2025 começa em grande estilo com o aguardado retorno do Coldplay a Abu Dhabi. Em fevereiro, o Masquerave do Louvre Abu Dhabi mesclará arte e música em uma celebração única, enquanto abril marca o retorno do BRED Abu Dhabi, o festival de neocultura da região, com uma mistura dinâmica de apresentações globais, moda inovadora, diversidade gastronômica de rua e emocionantes desafios esportivos.

Momentos culturais imersivos

Encontre a arte nos próximos meses, começando com o Festival de Artesanato Tradicional em outubro, que celebra os artesãos e a habilidade por trás de alguns dos mais estimados artesanatos emiradenses.

Explore a arte pública em novembro, quando Abu Dhabi sediará a Bienal de Arte Pública de Abu Dhabi pela primeira vez, com exibições de arte e apresentações de mais de 70 artistas dos Emirados Árabes Unidos e internacionais. Este evento explora o tema "Questões Públicas" e ativará os espaços públicos da cidade. Os amantes da arte têm muito a admirar com a Feira de Arte de Abu Dhabi, que acontece no mesmo mês, apresentando peças de uma variedade diversificada de artistas renomados e promissores dos Emirados Árabes Unidos, da região e de outros lugares.

Marque no seu calendário ainda mais apresentações culturais durante a temporada, incluindo a turnê internacional do Authentic Flamenco, Abu Dhabi Classics 2024 com o Renaissance Ballet, Lang Lang Plays Disney, a Orquestra Filarmônica de Seul com Jaap Van Zweden e o Lago dos Cisnes no Gelo.

Descubra a história e o patrimônio no Al Hosn Festival , em janeiro. O evento anual é uma expressão viva da cultura de Abu Dhabi e é realizado em Al Hosn.

Sinta o poder do jazz em 2025. Abu Dhabi foi selecionada pela UNESCO como a cidade anfitriã global para a edição de 2025 do Dia Internacional do Jazz. Em parceria com a UNESCO e o Instituto de Jazz Herbie Hancock, as celebrações acontecerão no dia 30 de abril de 2025, homenageando a expressão artística sob o tema: "Incorporando o poder do jazz para nos unirmos na humanidade que compartilhamos".

O Culture Summit Abu Dhabi retorna na primavera de 2025 como o fórum da região para troca de conhecimento, debate e desenvolvimento de políticas. A cúpula de três dias contará com uma série de painéis e workshops aprofundados com os principais especialistas em arte, museus, patrimônio cultural, mídia e tecnologia.

Um mundo de excelência esportiva

Outubro promete ser emocionante, com uma série de eventos para uma ampla variedade de fãs de esportes. Os jogos da NBA em Abu Dhabi promovidos pela ADQ contarão com dois jogos de pré-temporada e um Dia Especial de Celebração dos Fãs da NBA. O tão aguardado UFC 308: Topuria vs. Holloway aumentará a emoção da Showdown Week de Abu Dhabi, que inclui os emocionantes eventos UAE Warriors e Abu Dhabi Extreme Championship.

Prepare-se para um final de ano emocionante. O Abu Dhabi HSBC Golf Championship recebe os melhores golfistas do mundo em novembro, pouco antes de o Abu Dhabi T10 2024 levar uma emocionante competição de críquete ao Estádio de Críquete Sheikh Zayed. Dezembro traz o Grande Prêmio Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi 2024, prometendo emoções de alta velocidade no encerramento da temporada e sendo um dos eventos de automobilismo mais aguardados do ano.

Prepare-se para mais potência em 2025. Realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Presidente dos Emirados Árabes Unidos, a Copa do Presidente retornará em fevereiro de 2025 para sua 32ª edição, com a participação de mais de 100 cavalos.

Aventuras familiares e gastronômicas

Ainda há tempo para reservar ingressos para o Disney On Ice em outubro – mas é por pouco tempo. O encantador espetáculo dá vida a personagens adorados em um deslumbrante show de patinação no gelo. Logo depois, em novembro, a estreia de As Aventuras de Pi leva os espectadores a uma história de aventura, perseverança e esperança.

Novembro também traz o Festival MOTN para Al Dhafra pela segunda vez, oferecendo entretenimento familiar, música e muitas aventuras cheias de energia, com paradas adicionais em Al Ain e Abu Dhabi no mês seguinte.

Há aventura e emoção no Liwa Village e no Liwa International Festival em dezembro. A temporada 2024-2025 reúne milhares de pessoas para aproveitar a deslumbrante paisagem desértica de Al Dhafra, com música ao vivo, emoções intensas, uma ampla variedade de opções gastronômicas e outras atividades divertidas para a família.

O Bubble World faz sua estreia em dezembro, apresentando uma experiência interativa perfeita para crianças e adultos. O Yas Winter Fest, a maior celebração de inverno de Abu Dhabi, com parque de neve, brinquedos de carnaval e um cinema ao ar livre, promete adicionar mais animação ao período festivo.

Os amantes da gastronomia devem abrir o apetite para os eventos gastronômicos por toda a capital. O Festival Gastronômico do Guia MICHELIN de Abu Dhabi apresentará talentos gastronômicos e experiências gourmet de todo o mundo em novembro. Enquanto isso, os Jantares Secretos no Louvre Abu Dhabi estão preparando algo especial para dezembro. O evento gastronômico especial convida os participantes a criar pratos inspirados em um ingrediente secreto de uma das obras de arte do museu.

2025 já está com um sabor promissor. O Festival do Café enriquecerá ainda mais o dinâmico calendário gastronômico de Abu Dhabi, celebrando a cultura do café com uma variedade de preparações, workshops e, claro, degustações.

Prepare-se para explorar suas paixões ou descobrir outras nesta temporada. Descubra mais sobre o Calendário de Abu Dhabi hoje. Para assistir ao vídeo da campanha clique aqui

