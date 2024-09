Die Leidenschaft ist der Anlass: Abu Dhabi Kalender kündigt die Saison 2024-2025 an

Steve Harvey und Ahmed Al Jasmi präsentieren den neuesten Abu Dhabi Kalender, der Veranstaltungen feiert, die Menschen dazu inspirieren, ihre Leidenschaften auszuleben - in den Bereichen Sport, Kultur, Musik und Unterhaltung

Zu den Höhepunkten gehören die Rückkehr von Coldplay, Silvester mit Andrea Bocelli, das Debüt von Animenia, das MICHELIN Guide Food Festival Abu Dhabi, die Saadiyat Nights und verschiedene Kulturerbefestivals

ABU DHABI, UAE, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Leidenschaft für Musik. Leidenschaft für Kultur. Leidenschaft für Sport und unvergessliche Momente. Mit dem Adrenalin von Live-Konzerten, dem Nervenkitzel von Meisterschaftssportveranstaltungen und den Aromen eines Gourmet-Festivals lädt der Abu Dhabi Calendar in der Saison 2024-2025 dazu ein, seine Leidenschaften voll auszuleben.

Steve Harvey - Passion is the Occasion Steve Harvey - Passion is the Occasion

Lassen Sie sich von der neuesten Ausgabe des Abu Dhabi Kalenders mitreißen und feiern: Leidenschaft ist der Anlass. Genießen Sie ein sorgfältig ausgewähltes Programm, bei dem die Leidenschaft im Mittelpunkt steht. Machen Sie sich bereit für Coldplays Rückkehr nach Abu Dhabi, den Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024, eine Doppelveranstaltung der NBA Abu Dhabi Games presented by ADQ, ein MMA-Spektakel mit UFC 308: Topuria vs. Holloway, die Premiere von Animenia , die Anime-Fans begeistern wird, und die Rückkehr von Liwa Village, Liwa International Festival und Al Hosn Festival, die das vielfältige Angebot bereichern.

Endlose Musik und Unterhaltung

Demnächst! Die Aufregung beginnt im September mit der Verleihung der International Indian Film Academy (IIFA) Awards, die vom König von Bollywood, Shah Rukh Khan, moderiert wird. Dieses Fest des Kinos, das zum dritten Mal nach Abu Dhabi zurückkehrt, bildet den Rahmen für eine Saison voller bemerkenswerter Momente.

Der Oktober bringt die Backstreet Boys - legendär und überlebensgroß werden die Boyband-Ikonen auf ihrer DNA-Tour einen unvergesslichen Auftritt hinlegen. Im selben Monat feiert die Animenia in Abu Dhabi ihr Debüt und bietet Anime- und Comic-Fans ein aufregendes Fest der japanischen Popkultur mit Cosplay, Spielen und exklusiven Fan-Erlebnissen.

Take That werden ebenfalls im Etihad Park auftreten und den Oktober noch spannender machen. Im selben Monat tritt Abdul Majeed Abdullah in der Etihad Arena auf, und auch der Komiker Matt Rife kommt mit seiner Welttournee dorthin.

Der November bietet eine Reihe von musikalischen Talenten. SZA ist Headliner des Wireless Festival Middle East und verzaubert das Publikum mit ihrer gefühlvollen Stimme. Der legendäre A.R. Rahman ( Jai Ho! ) wird die Menge in der Etihad Arena zum Kochen bringen, während Diljit Dosanjh seine energiegeladene Dil-Luminati Tour zum ersten Mal auf die Yas Island bringt.

Der Dezember in Abu Dhabi verspricht ein volles Programm mit herausragenden Veranstaltungen. Während des Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 werden die Musikikonen Maroon 5, Muse und Eminem jeden Abend die Bühne erleuchten. In diesem Jahr wird es auch die erste Afterlife Veranstaltung in der Region geben, bei der Top-DJs die offizielle Yasalam After-Party bestreiten werden.

Für noch mehr Live-Musik im Dezember sorgen Bryan Adams, Akon und Anastacia auf der Bühne der Etihad Arena. In der Zwischenzeit wird Ben Elton das Publikum mit seinem unverkennbaren Witz und Humor unterhalten und das Programm des Monats mit komödiantischem Flair bereichern.

Um das Jahr stilvoll ausklingen zu lassen, kehrt Saadiyat Nights für seine zweite Ausgabe zurück, die von Dezember bis Februar läuft. Auf der Veranstaltung werden lokale, regionale und internationale Talente auftreten, darunter der legendäre ägyptische Komponist Omar Khairat und die amerikanische Vokalgruppe Boyz II Men. Um die Feierlichkeiten abzurunden, wird Andrea Bocelli einen besonderen Silvesterauftritt im Emirates Palace Mandarin Oriental geben und das Publikum mit seiner zeitlosen Stimme und seinem unverwechselbaren Stil verzaubern.

Das Jahr 2025 beginnt mit der mit Spannung erwarteten Rückkehr von Coldplay nach Abu Dhabi mit einem Paukenschlag. Im Februar wird das Louvre Abu Dhabi's Masquerave Kunst und Musik in einem einzigartigen Fest vereinen, während im April das BRED Abu Dhabi, das Neo-Kulturfestival der Region, mit einer dynamischen Mischung aus globalen Darbietungen, topaktueller Mode, vielfältigem Street Food und aufregenden sportlichen Herausforderungen zurückkehren wird.

Intensive kulturelle Momente

Begegnen Sie der Kunst in den kommenden Monaten, beginnend mit dem Traditional Handicrafts Festival im Oktober, das die Kunsthandwerker und die Handwerkskunst hinter einigen der beliebtesten emiratischen Kunsthandwerke feiert.

Entdecken Sie Kunst im öffentlichen Raum im November , wenn in Abu Dhabi zum ersten Mal die Public Art Abu Dhabi Biennale stattfindet, die Kunstinstallationen und Performances von über 70 in den VAE ansässigen und internationalen Künstlern zeigt. Diese Veranstaltung befasst sich mit dem Thema "Public Matter" und wird öffentliche Räume in der Stadt aktivieren. Kunstliebhaber kommen auf der im selben Monat stattfindenden Abu Dhabi Art Fair auf ihre Kosten, auf der eine Vielzahl renommierter und aufstrebender Künstler aus den VAE, der Region und darüber hinaus präsentiert werden.

Merken Sie sich die Termine für weitere kulturelle Darbietungen im Laufe der Saison vor, , darunter die internationale Tournee von Authentic Flamenco, Abu Dhabi Classics 2024 mit dem Renaissance Ballet, Lang Lang Plays Disney, das Seoul Philharmonic Orchestra mit Jaap Van Zweden und Swan Lake on Ice.

Entdecken Sie Geschichte und Kulturerbe beim Al Hosn Festival, im Januar. Die jährliche Veranstaltung ist ein lebendiger Ausdruck der Kultur Abu Dhabis und findet in Al Hosn statt.

Spüren Sie die Kraft des Jazz im Jahr 2025. Abu Dhabi wurde von der UNESCO als globale Gastgeberstadt für den Internationalen Jazztag 2025 ausgewählt. In Zusammenarbeit mit der UNESCO und dem Herbie Hancock Institute of Jazz werden die Feierlichkeiten am 30. April 2025 stattfinden und den künstlerischen Ausdruck unter dem Motto: "Embodying the Power of Jazz to Unite in Our Shared Humanity".

Der Culture Summit Abu Dhabi kehrt im Frühjahr 2025 zurück: ist das Forum der Region für Wissensaustausch, Debatten und Politikentwicklung. Das dreitägige Gipfeltreffen bietet eine Reihe von ausführlichen Diskussionsrunden und Workshops mit führenden Experten aus den Bereichen Kunst, Museen, Kulturerbe, Medien und Technologie.

Eine Welt der sportlichen Spitzenleistungen

Der Oktober hat es in sich:, mit vielfältigen Veranstaltungen für ein breites Spektrum von Sportfans. Bei den NBA Abu Dhabi Games presented by ADQ werden zwei Preseason-Spiele und ein spezieller NBA Fan Appreciation Day stattfinden. Die mit Spannung erwartete UFC 308: Topuria gegen Holloway wird die Abu Dhabi Showdown-Woche, zu der auch die spannenden Veranstaltungen UAE Warriors und Abu Dhabi Extreme Championship gehören, noch spannender machen.

Bereiten Sie sich auf ein spannendes Jahresende vor. Die Abu Dhabi HSBC Golf Championship empfängt im November die weltbesten Golfer, kurz bevor Abu Dhabi T10 2024 rasante Cricket-Action im Sheikh Zayed Cricket Stadium bietet. Im Dezember findet der Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 statt und verspricht Hochgeschwindigkeits-Spannung beim Saisonabschluss und einem der am meisten erwarteten Motorsport-Events des Jahres.

Machen Sie sich bereit für mehr Pferdestärken im Jahr 2025. Der President's Cup, der unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident der VAE, steht, wird im Februar 2025 zum 32. Mal ausgetragen, wobei mehr als 100 Pferde erwartet werden.

Familie und kulinarische Erlebnisse

Es ist noch Zeit, für Disney On Ice im Oktober zu buchen - aber nur knapp. Die bezaubernde Show erweckt geliebte Figuren in einem bezaubernden Eislaufspektakel zum Leben. Bald darauf, im November, wird das Debüt von Life of Pi die Zuschauer in eine Geschichte über Abenteuer, Durchhaltevermögen und Hoffnung entführen.

Im November findet in Al Dhafra zum zweiten Mal das MOTN-Festival statt, das Unterhaltung für die ganze Familie, Musik und jede Menge energiegeladene Abenteuer bietet, und im darauffolgenden Monat wird es in Al Ain und Abu Dhabi fortgesetzt.

Das Liwa Village und das Liwa International Festival im Dezember bieten Abenteuer und Aufregung. In der Saison 2024-2025 kommen Tausende in die atemberaubende Wüstenlandschaft von Al Dhafra, um bei Live-Musik, Nervenkitzel, einem breiten kulinarischen Angebot und anderen Aktivitäten mit der ganzen Familie zu feiern.

Die Bubble World wird im Dezember eröffnet und bietet ein interaktives Erlebnis für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Das Yas Winter Fest, Abu Dhabis größtes Winterfest mit Schneepark, Fahrgeschäften und einem Winterkino unter freiem Himmel, wird die festliche Stimmung noch verstärken.

Feinschmecker sollten sich Appetit auf kulinarische Veranstaltungen in der Hauptstadt holen. Das MICHELIN Guide Food Festival Abu Dhabi präsentiert im November kulinarische Talente und Gourmeterlebnisse aus aller Welt. Die Secret Dinners im Louvre Abu Dhabi haben im Dezember etwas Besonderes zu bieten. Das besondere kulinarische Ereignis lädt die Teilnehmer ein, Gerichte zu kreieren, die von einer geheimen Zutat aus einem der Kunstwerke des Museums inspiriert sind.

Das Jahr 2025 sieht schon jetzt schmackhaft aus. Das Kaffeefestival wird den dynamischen kulinarischen Kalender von Abu Dhabi weiter bereichern und die Kaffeekultur mit einer Vielzahl von Brühen, Workshops und (natürlich) Verkostungen feiern.

Bereiten Sie sich darauf vor, in dieser Saison Ihre Leidenschaften zu erkunden oder neue zu entdecken. Entdecken Sie noch heute mehr auf Abu Dhabi Kalender . Um das Video zur Kampagne anzusehen, klicken Sie hier

