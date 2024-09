La passion est l'occasion : Le calendrier d'Abu Dhabi annonce une saison 2024-2025 à grand spectacle

Steve Harvey et Ahmed Al Jasmi présentent le dernier calendrier d'Abu Dhabi, qui célèbre les événements qui incitent les gens à embrasser leurs passions - dans les domaines du sport, de la culture, de la musique et du divertissement.

Parmi les temps forts, citons le retour de Coldplay, le réveillon du Nouvel An avec Andrea Bocelli, les débuts d'Animenia, le guide MICHELIN Food Festival Abu Dhabi, les Saadiyat Nights et divers festivals du patrimoine.

ABU DHABI, UAE, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La passion pour la musique. Passion pour la culture. Passion pour le sport et les moments inoubliables. Avec l'adrénaline des concerts, le frisson des compétitions sportives et les saveurs d'un festival gastronomique, la saison 2024-2025 du calendrier Abu Dhabi vous invite à vivre pleinement vos passions.

Plongez dans l'excitation et la célébration avec la dernière édition du calendrier Abu Dhabi : La passion est l'occasion. Profitez d'un programme soigneusement sélectionné où la passion occupe le devant de la scène. Préparez-vous pour le retour de Coldplay à Abu Dhabi, Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024, un double programme de NBA Abu Dhabi Games présenté par ADQ, un spectacle de MMA avec UFC 308 : Topuria vs. Holloway, les débuts de Animenia pour ravir les fans d'anime, et le retour de Liwa Village, Liwa International Festival, et Al Hosn Festival, enrichissant la grande variété d'expériences proposées.

Endless Music & Entertainment

A venir ! L'effervescence commence en septembre avec le festival des prix de l'Académie internationale du film indien (IIFA), animé par le roi de Bollywood, Shah Rukh Khan. De retour à Abu Dhabi pour une troisième fois sans précédent, cette célébration du cinéma ouvre la voie à une saison remplie de moments remarquables.

En octobre, les Backstreet Boys - légendaires et plus grands que nature, les icônes du boys band donneront une représentation inoubliable dans le cadre de leur tournée DNA. Le même mois, Animenia fait ses débuts à Abu Dhabi, offrant aux fans d'anime et de bandes dessinées une célébration passionnante de la culture pop japonaise avec du cosplay, des jeux et des expériences exclusives pour les fans.

Take That se produira également à l'Etihad Park, ce qui ajoutera à l'excitation du mois d'octobre. Le même mois, Abdul Majeed Abdullah montera sur la scène de l'Etihad Arena, tandis que l'humoriste Matt Rife y présentera sa tournée mondiale.

Le mois de novembre est riche en talents musicaux. SZA est la tête d'affiche du Wireless Festival Middle East, captivant le public avec sa voix pleine d'âme. Le légendaire A.R. Rahman, de Jai Ho ! , fera vibrer la foule à l'Etihad Arena, tandis que Diljit Dosanjh amènera son énergique Dil-Luminati Tour sur l'île de Yas pour la première fois.

Le mois de décembre à Abu Dhabi promet un programme chargé d'événements marquants. Pendant le Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024, les icônes de la musique Maroon 5, Muse et Eminem illumineront la scène chaque soir. Cette année, la région accueillera également le tout premier événement Afterlife , avec des DJ de renom en tête d'affiche de l'After-Party officiel de Yasalam.

Pour encore plus de musique en décembre, Bryan Adams, Akon et Anastacia monteront sur la scène de l'Etihad Arena. Pendant ce temps, Ben Elton divertira le public avec son esprit et son humour caractéristiques, ajoutant une touche comique à la programmation du mois.

Pour clôturer l'année en beauté, Saadiyat Nights revient pour sa deuxième édition, de décembre à février. L'événement présentera des talents locaux, régionaux et internationaux, dont le légendaire compositeur égyptien Omar Khairat et le groupe américain d'harmonie vocale Boyz II Men. Pour ajouter aux festivités, Andrea Bocelli donnera une représentation spéciale pour le réveillon du Nouvel An à l'Emirates Palace Mandarin Oriental, captivant le public avec sa voix intemporelle et son style caractéristique.

2025 commence sur les chapeaux de roue avec le retour très attendu de Coldplay à Abu Dhabi. En février, la Masquerave du Louvre Abu Dhabi mêlera art et musique dans une célébration unique, tandis que le mois d'avril verra le retour de BRED Abu Dhabi, le festival néo-culturel de la région, qui propose un mélange dynamique de spectacles internationaux, de mode avant-gardiste, de cuisine de rue variée et de défis sportifs passionnants.

Des moments culturels immersifs

Rencontrez l'art dans les mois à venir, , en commençant par le festival de l'artisanat traditionnel en octobre, qui célèbre les artisans et le savoir-faire à l'origine de certains des produits artisanaux les plus appréciés des Émirats arabes unis.

Découvrez l'art public en novembre lorsqu'Abu Dhabi accueillera pour la première fois la Biennale d'art public d'Abu Dhabi, qui présentera des installations et des performances artistiques réalisées par plus de 70 artistes des Émirats arabes unis et du monde entier. Cet événement explore le thème de la "matière publique" et activera les espaces publics de la ville. Les amateurs d'art ont de quoi admirer la foire d'Abu Dhabi, qui se tient le même mois et présente des œuvres d'un large éventail d'artistes renommés et prometteurs des Émirats arabes unis, de la région et d'ailleurs.

Notez dans vos agendas d'autres spectacles culturels tout au long de la saison, , dont la tournée internationale d'Authentic Flamenco, Abu Dhabi Classics 2024 avec le Renaissance Ballet, Lang Lang Plays Disney, le Seoul Philharmonic Orchestra avec Jaap Van Zweden, et Swan Lake on Ice.

Découvrez l'histoire et le patrimoine au festival Al Hosn, en janvier. Cet événement annuel est une expression vivante de la culture d'Abu Dhabi et se tient à Al Hosn.

Ressentez la puissance du jazz en 2025. L'UNESCO a choisi Abou Dhabi comme ville hôte de l'édition 2025 de la Journée internationale du jazz. En partenariat avec l'UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz, les célébrations auront lieu le 30 avril 2025 et mettront à l'honneur l'expression artistique sous le thème "Incarner le pouvoir du jazz pour s'unir dans notre humanité commune" : "Incarner le pouvoir du jazz pour s'unir dans notre humanité commune".

Le Culture Summit Abu Dhabi revient au printemps 2025 en tant que forum régional pour l'échange de connaissances, le débat et l'élaboration de politiques. Le sommet de trois jours comprendra une série de panels et d'ateliers approfondis avec des experts de premier plan dans les domaines de l'art, des musées, du patrimoine culturel, des médias et de la technologie.

Un monde d'excellence sportive

Le mois d'octobre ne manque pas de piquant, avec des événements variés pour un large éventail d'amateurs de sport. Les NBA Abu Dhabi Games présentés par l'ADQ comprendront deux matchs de pré-saison et une journée spéciale d'appréciation des fans de la NBA. Le très attendu UFC 308 : Topuria contre Holloway ajoutera à l'excitation de la semaine d'Abu Dhabi Showdown, qui comprend les passionnants UAE Warriors et Abu Dhabi Extreme Championship.

Préparez-vous à une fin d'année passionnante. Le championnat de golf HSBC d'Abu Dhabi accueillera les meilleurs golfeurs du monde en novembre, peu de temps avant qu'Abu Dhabi T10 2024 ne présente des matchs de cricket au rythme effréné au Sheikh Zayed Cricket Stadium. Le Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi 2024 aura lieu en décembre et promet des sensations fortes à grande vitesse lors de l'apogée de la saison, l'un des événements les plus attendus de l'année dans le domaine du sport automobile.

Préparez-vous à plus de puissance en 2025. Placée sous le patronage de Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis, la President's Cup reviendra en février 2025 pour sa 32e édition, avec plus de 100 chevaux attendus.

Aventures familiales et culinaires

Il est encore temps de réserver pour Disney On Ice en octobre - mais de justesse. Ce spectacle enchanteur donne vie à des personnages bien-aimés dans un spectacle de patinage sur glace enchanteur. Peu après, en novembre, la première de Life of Pi emmène les spectateurs dans un récit d'aventure, de persévérance et d'espoir.

En novembre, le MOTN Festival arrive également à Al Dhafra pour la deuxième fois, proposant des divertissements familiaux, de la musique et de nombreuses aventures pleines d'énergie, avant de s'arrêter à Al Ain et à Abu Dhabi le mois suivant.

Le village de Liwa et le festival international de Liwa en décembre sont synonymes d'aventure et d'excitation. La saison 2024-2025 rassemble des milliers de personnes qui se délectent du paysage désertique époustouflant d'Al Dhafra, avec de la musique live, des sensations fortes, une vaste gamme d'offres culinaires et d'autres activités familiales.

Bubble World fait ses débuts en décembre, présentant une expérience interactive parfaite pour les enfants et les adultes. Yas Winter Fest, la plus grande fête hivernale d'Abu Dhabi, qui comprend un parc à neige, des manèges et un cinéma d'hiver en plein air, devrait ajouter à l'ambiance festive.

Les gourmands devraient se mettre en appétit pour les événements culinaires qui se dérouleront dans la capitale. Le MICHELIN Guide Food Festival Abu Dhabi mettra en valeur les talents culinaires et les expériences gastronomiques du monde entier en novembre. Pendant ce temps, les dîners secrets du Louvre Abu Dhabi préparent quelque chose de spécial en décembre. Cet événement culinaire spécial invite les participants à créer des plats inspirés d'un ingrédient secret provenant de l'une des œuvres d'art du musée.

Le 2025 s'annonce déjà savoureux. Le festival du café enrichira encore le calendrier culinaire dynamique d'Abu Dhabi, en célébrant la culture du café avec une variété de brassins, d'ateliers et (bien sûr) de dégustations.

Préparez-vous à explorer vos passions ou à en découvrir de nouvelles cette saison. Pour en savoir plus, consultez le site Abu Dhabi Calendar aujourd'hui. Pour visionner la vidéo de la campagne, cliquez sur ici

À propos du département de la culture et du tourisme - Abu Dhabi :

Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, en alimentant le progrès économique et en contribuant à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et sur la destination, veuillez consulter le site : dct.gov.ae et visitabudhabi.ae

