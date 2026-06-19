PEDIGREE lança campanha para homenagear cães sem raça definida e mudar o significado do termo no Brasil.

Com Ronaldinho Gaúcho a bordo, a PEDIGREE® e a AlmapBBDO iniciam o próximo capítulo da plataforma Caramelo, celebrando cães sem raça definida como símbolos de afeto, pertencimento e orgulho nacional.

SÃO PAULO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Enquanto o Brasil volta seus olhos para o futebol, a PEDIGREE® lança a "PEDIGREE® Mutt", uma campanha que convida os brasileiros a mudar a maneira como veem os cães sem raça definida e celebrar esses animais como símbolos de amor e orgulho.

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A campanha é um próximo passo natural após a plataforma Caramelo, criada pela AlmapBBDO para a PEDIGREE® em 2025, que colocou essa icônica "raça" de vira-lata no centro das atenções e ajudou a torná-la um dos ícones mais amados do Brasil. Agora, a marca amplia seu escopo: do Caramelo como símbolo nacional ao vira-lata como emblema da essência e do orgulho brasileiros.

Em vez de focar em um cão específico, "PEDIGREE® Mutt" destaca um sentimento coletivo: o orgulho e a identificação que os brasileiros sentem pelos cães sem raça definida. A iniciativa ressalta que todo cão merece cuidado, respeito, alimentação de qualidade e a chance de encontrar um lar amoroso.

"Há mais de 17 anos, a PEDIGREE® trabalha para incentivar a adoção responsável e dar maior visibilidade aos cães sem raça definida. Queremos compartilhar uma mensagem simples: todo cão merece amor, carinho e reconhecimento ", afirma Ricardo Marinho, gerente de marketing da PEDIGREE®.

Para dar início à campanha, em 12 de junho, Ronaldinho Gaúcho publicou nas redes sociais que "o Brasil é um vira-lata". A publicação despertou curiosidade e gerou muita conversa antes de o icônico jogador revelar sua parceria com a PEDIGREE®.

A escolha de Ronaldinho Gaúcho reforça o objetivo da campanha de conectar dois símbolos nacionais: um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, reconhecido mundialmente por sua autenticidade, alegria e espontaneidade, e o adorável vira-lata, que ocupa um lugar único no imaginário nacional.

"A nova campanha da PEDIGREE® apresenta o vira-lata como um verdadeiro símbolo de pertencimento e orgulho nacional", afirma Camilla Massari, diretora de impacto e vice-presidente de atendimento ao cliente e negócios da AlmapBBDO. "Ao trazer Ronaldinho Gaúcho, conectamos sua autenticidade à mistura única que define tanto o povo brasileiro quanto os cães sem raça definida. Nosso objetivo é redefinir o termo de forma afetuosa, transformando a identificação cultural em impacto real para a adoção e para os negócios da marca."

A campanha contará com criadores de conteúdo e figuras amadas nas próximas semanas. Com "PEDIGREE® Mutt", a marca reafirma seu compromisso com a adoção responsável e ressalta que todo cão merece ser visto, valorizado, cuidado e reconhecido.

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FONTE PEDIGREE®