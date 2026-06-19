PEDIGREE® lance une campagne rendant hommage aux chiens de race mixte pour redéfinir la signification de ce terme au Brésil

Avec Ronaldinho Gaúcho à leurs côtés, PEDIGREE® et AlmapBBDO entament un nouveau chapitre pour la plateforme Caramelo, qui met à l'honneur les chiens de race mixte en tant que symboles d'affection, d'appartenance et de fierté nationale.

SÃO PAULO, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le Brésil a les yeux rivés sur le ballon rond, PEDIGREE® lance « PEDIGREE® Mutt », une campagne qui invite les Brésiliens à changer leur regard sur les chiens de race mixte et à les célébrer comme des symboles d'amour et de fierté.

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Cette campagne s'inscrit dans la continuité logique de la plateforme Caramelo, créée par AlmapBBDO pour PEDIGREE® en 2025, qui avait placé cette « race » emblématique de chiens croisés au cœur des débats et contribué à en faire l'une des icônes les plus appréciées du Brésil. Aujourd'hui, la marque élargit son champ d'action : de Caramelo, symbole national, au chien de race mixte, emblème de l'essence même du Brésil et de sa fierté.

Plutôt que de se concentrer sur un chien en particulier, « PEDIGREE® Mutt » met en avant un sentiment collectif : la fierté et l'attachement que les Brésiliens éprouvent envers les chiens de race mixte. Cette initiative souligne que chaque chien mérite des soins, du respect, une alimentation de qualité et la chance de trouver un foyer aimant.

« Depuis plus de 17 ans, PEDIGREE® s'efforce d'encourager l'adoption responsable et de mieux faire connaître ces chiens. Nous souhaitons faire passer un message simple : chaque chien mérite de l'amour, de l'attention et de la reconnaissance », déclare Ricardo Marinho, responsable marketing chez PEDIGREE®.

Pour lancer la campagne, Ronaldinho Gaúcho a publié le 12 juin sur les réseaux sociaux que « le Brésil est un chien de race mixte ». Cette publication a suscité la curiosité et donné lieu à de nombreuses discussions avant que ce footballeur emblématique ne révèle qu'il faisait équipe avec PEDIGREE®.

Le choix de Ronaldinho Gaúcho vient renforcer l'objectif de la campagne, qui est de rapprocher deux symboles nationaux : l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du sport brésilien, reconnue dans le monde entier pour son authenticité, sa joie de vivre et sa spontanéité, ainsi que cet adorable chien de race mixte, qui occupe une place à part dans l'imaginaire collectif national.

« La nouvelle campagne PEDIGREE® présente le chien croisé comme un véritable symbole d'appartenance et de fierté nationale », explique Camilla Massari, directrice de l'impact et vice-présidente des services et des activités clients chez AlmapBBDO. « En faisant appel à Ronaldinho Gaúcho, nous associons son authenticité à ce mélange unique qui caractérise à la fois le peuple brésilien et les chiens de race mixte. Notre objectif est de redéfinir ce terme sous un angle bienveillant, en transformant l'identification culturelle en un véritable levier pour l'adoption et l'activité de la marque. »

Au cours des prochaines semaines, la campagne mettra à l'honneur des créateurs de contenu et des personnalités très appréciées. Avec « PEDIGREE® Mutt », la marque réaffirme son engagement en faveur d'une adoption responsable et souligne que chaque chien mérite d'être vu, apprécié, choyé et reconnu.

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