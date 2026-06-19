PEDIGREE® lanza una campaña para rendir homenaje a los perros mestizos y cambiar el significado del término en Brasil

Con Ronaldinho Gaúcho como parte de la campaña, PEDIGREE® y AlmapBBDO comienzan la próxima etapa de la plataforma Caramelo, que rinde homenaje a perros mestizos como símbolos de afecto, pertenencia y orgullo nacional

SÃO PAULO, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras Brasil se centra en el fútbol, PEDIGREE® lanza "PEDIGREE® Mutt", una campaña que invita a los brasileños a cambiar la forma en que ven a los perros mestizos y a celebrar a los perros sin raza definida como símbolos de amor y orgullo.

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La campaña es una siguiente etapa natural después de que la plataforma Caramelo, creada por AlmapBBDO para PEDIGREE® en 2025, situara a esta icónica "raza" de perro mestizo en el centro de la conversación y ayudó a convertirla en uno de los íconos más queridos de Brasil. Ahora, la marca amplía su alcance: de Caramelo como símbolo nacional al perro mestizo como emblema de la esencia y el orgullo brasileños.

En lugar de centrarse en un perro específico, "PEDIGREE® Mutt" destaca un sentimiento colectivo: el orgullo y la identificación que los brasileños sienten hacia los perros mestizos. La iniciativa destaca que cada perro merece cuidado, respeto, nutrición de calidad y la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor.

"Durante más de 17 años, PEDIGREE® ha trabajado para promover la adopción responsable y brindar mayor visibilidad a los perros mestizos. Queremos compartir un mensaje simple: cada perro merece amor, cuidado y reconocimiento", afirmó Ricardo Marinho, gerente de Marketing de PEDIGREE®.

Para dar inicio a la campaña, el 12 de junio, Ronaldinho Gaúcho publicó en las redes sociales que "Brasil es un perro mestizo". La publicación despertó curiosidad y entabló conversaciones antes de que el icónico futbolista revelara que estaba colaborando con PEDIGREE®.

La elección de Ronaldinho Gaúcho refuerza el objetivo de la campaña de conectar dos símbolos nacionales: uno de los nombres más importantes en la historia del deporte brasileño, reconocido mundialmente por su autenticidad, alegría y espontaneidad, y el adorable perro mestizo, que ocupa un lugar único en el imaginario nacional.

"La nueva campaña de PEDIGREE® enmarca al perro mestizo como un verdadero símbolo de pertenencia y orgullo nacional", declaró Camilla Massari, directora de impacto y vicepresidenta de Servicios al Cliente y Negocios de AlmapBBDO. "Al colaborar con Ronaldinho Gaúcho, conectamos su autenticidad con la mezcla única que define tanto al pueblo brasileño como a los perros de raza mixta. Nuestro objetivo es redefinir el término de una manera afectuosa y transformar la identificación cultural en un impacto real para la adopción y el negocio de la marca".

La campaña contará con creadores de contenido y figuras queridas en las próximas semanas. Con "PEDIGREE® Mutt", la marca reafirma su compromiso con la adopción responsable y destaca que cada perro merece ser tenido en cuenta, valorado, cuidado y reconocido.

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FUENTE PEDIGREE®