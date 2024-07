JERICHO, N.Y., 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa global de consultoria J.S. Held, orgulhosamente comemorando 50 anos transformadores, anuncia o reconhecimento de vários especialistas e conhecimentos especializados de toda a empresa nos guias anuais da Chambers and Partners: Crisis & Risk Management e Litigation Support firms.

Pesquisa da Chambers and Partners rende várias homenagens globais para a J.S. Held and Experts

A equipe da J.S. Held Global Investigations é mais uma vez reconhecida por sua experiência em Risco Político, Due Diligence Investigativa e Rastreamento e Recuperação de Ativos. Novidade para 2024, a equipe de Investigações Globais, em conjunto com a equipe de Saúde e Segurança Ambiental, é reconhecida entre os principais especialistas globais em Riscos Ambientais, Sociais e de Governança. Além disso, os especialistas em Investigações Globais no Reino Unido e na Ásia-Pacífico são reconhecidos em Inteligência Empresarial e Investigações.

A J.S. Held tem o orgulho de compartilhar o reconhecimento da experiência da equipe e de especialistas individuais que receberam as maiores classificações da Chambers and Partners nas áreas de:

Rastreamento e recuperação de ativos – Global | Faixa 1

Peter Pender-Cudlip , Especialista em Investigações Globais e Inteligência e Diretor Administrativo Sênior de Investigações Globais da J.S. Held. Peter aconselha clientes sobre rastreamento de ativos comerciais e soberanos, investigações complexas de fraude e uma ampla gama de questões de litígio e arbitragem transfronteiriças.

"[Peter]... entende o que é importante para os clientes de primeira linha e é capaz de obter informações úteis e aproveitáveis com sua equipe. É ótimo lidar com o Peter e ele gera resultados."

Ashley Messick , Especialista em Rastreamento e Recuperação de Ativos Globais e Diretora Administrativa Sênior de Investigações Globais da J.S. Held. Ashley lidera a Assessoria de Dívida Soberana da J.S. Held e tem uma vasta experiência em assessoria em disputas soberanas e comerciais, recuperação de ativos e execução. Ela liderou investigações de alto nível envolvendo devedores originários da África, América Latina e Rússia/Ásia Central. Além disso, rastreou ativos e reuniu informações em alguns dos mercados de fronteira mais difíceis do mundo, incluindo a África Ocidental e Central, o Oriente Médio e a Rússia.

"Ashley Messick tem um conjunto incrível de contatos, é orientada para resultados... extremamente criativa e sutil na busca de ativos. Ela é... ponderada quanto ao desenvolvimento de estratégias que se encaixem com a fiscalização e ... capaz de coordenar equipes de todo o mundo."

Risco Político – Global | Faixa 1

Livia Paggi , especialista em risco político, ESG e Inteligência Empresarial e diretora administrativa da J.S. Held Global Investigations. Ela aconselha clientes multinacionais a fazer negócios com sucesso em alguns dos mercados mais complexos do mundo. Ao longo da última década, Livia desenvolveu experiência na Rússia e em toda a região da Eurásia.

"Eu trabalhei com a Lívia e ela é brilhante. Ela é dinâmica e responsiva."

Philip Worman , Especialista em Risco Político Global, Inteligência de Negócios e Investigações e Diretor Administrativo Sênior de Investigações Globais da J.S. Held. Philip aconselha os clientes sobre como fazer negócios em mercados emergentes e de fronteira e tem experiência específica em política de sanções e mitigação de riscos.

"Philip Worman é excelente em todos os aspectos; [ele] tem experiência prática e tem uma cobertura internacional real."

Devida Diligência Investigativa – Global | Faixa 3

A Chambers and Partners reconhece a experiência da J.S. Held nesta categoria e observa: "A J.S. Held fornece aos clientes a devida diligência investigativa, juntamente com seu amplo suporte a litígios, rastreamento e recuperação de ativos e práticas de risco político. Seus clientes são entidades soberanas, corporações, instituições financeiras, fundos de pensão, fundos de private equity e hedge, escritórios de advocacia e pessoas físicas de alto patrimônio líquido."

Ambiental, Social e Governança – Global | Faixa 3

A Chambers, ao reconhecer a expertise da J.S. Held nesta categoria, compartilha: "A J.S. Held assessora empresas multinacionais em questões de ESG em todo o mundo, usando sua expertise em risco político e suas investigações e práticas de devida diligência para ajudar a fornecer consultoria sobre riscos relacionados a ESG e obrigações de divulgação. A J.S. Held adquiriu recentemente a consultoria boutique Africa Matters, ampliando ainda mais seus recursos no trabalho de ESG na África."

Inteligência Empresarial e Investigações – Ásia-Pacífico | Faixa 2

Bruno Vickers , Especialista em Investigações Globais e Inteligência Empresarial e Diretor Administrativo de Investigações Globais da J.S. Held. Bruno tem experiência em localizar e recuperar ativos em disputas transfronteiriças. Na última década, ele atuou para clientes em muitos processos judiciais importantes, inclusive em tribunais locais e em centros de arbitragem internacional, como Londres, Genebra, Dubai, Hong Kong e Singapura.

"Bruno é muito impressionante... ele dirige uma boa equipe e os clientes realmente gostam dele."

Inteligência Empresarial e Investigações – Reino Unido | Faixa 3

Sebastian Neave , Especialista em Investigações Globais e Inteligência Empresarial e Diretor Administrativo de Investigações Globais da J.S. Held. Sebastian assessora clientes em disputas complexas, litígios transfronteiriços e demandas de arbitragem. Sebastian desenvolveu conhecimentos específicos em disputas relacionadas à Rússia e à CEI, trabalhando em assuntos de grande visibilidade que emanam da região. Ele tem uma vasta experiência na coleta de evidências para apoiar estratégias de recuperação contra um conjunto diversificado de estados e partes comerciais estatais.

"Sebastian é excelente... fronteiras não parecem existir para ele."

Igualmente importante para a classificação geral e individual de especialistas é o feedback específico de clientes e colegas que reconhecem o trabalho da J.S. Held:

"A J.S. Held tem uma capacidade incrível de adaptar seus produtos de pesquisa e trabalho às especificidades de seus respectivos clientes em vários setores."

"Esses caras são de primeira linha, sem dúvida."

"Eles têm uma equipe muito experiente em várias áreas de especialização e jurisdições."

"A equipe é incrivelmente competente e responsiva."

"A pesquisa, o empreendedorismo e a capacidade de resposta da J.S. Held os destacam."

"Entre os demais rastreadores de ativos, o trabalho deles foi de longe o mais abrangente e específico."

"... o que eles fazem é o trabalho de inteligência, os clientes os amam e, no final, eles encontram o ouro."

"Eles entendem assuntos complexos e sensíveis e têm a experiência para lidar com isso de forma eficiente."

"Os especialistas da J.S. Held são profissionais, responsivos e têm a capacidade de obter informações incomparáveis. Às vezes, eles nos fornecem suporte 24 horas."

"Eu elogiaria muito sua capacidade de lidar com assuntos complexos com delicadeza e experiência."

Comentando sobre os reconhecimentos de especialistas da J.S. Held pela Chambers and Partners, Greg Esslinger, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Investigações Globais, compartilha: "As Investigações Globais da J.S. Held são o lar de inovadores estratégicos, colaboradores integrados e líderes de pensamento reconhecidos que criaram a prática de investigações de última geração juntos - uma equipe multidisciplinar com alcance global e forte competência cultural". Esslinger acrescenta: "O verdadeiro valor agregado do trabalho de investigação da J.S. Held é a capacidade de usar fontes humanas para preencher lacunas de informação, corroborar dados e gerar novos leads. Como empresa, temos uma vasta experiência em identificar e abordar fontes específicas com conhecimento direto dos ativos de um soberano, empresa ou indivíduo para desenvolver inteligência prática."

A equipe forense global utiliza a melhor tecnologia para dar suporte a desafios complexos de dados. Os especialistas alavancam vários parceiros de tecnologia com uma visão clara para a integração apropriada da GenAI e ferramentas relacionadas. O aplicativo inclui coleta de dados, gerenciamento de fontes de dados diferentes, tradução de documentos em idiomas estrangeiros e processamento de informações de ferramentas emergentes de comunicação e colaboração off-channel. O resultado: os clientes da J.S. Held podem se concentrar na estratégia e saber que a tecnologia está do seu lado.

Saiba mais sobre os especialistas dedicados e empreendedores que ajudam a transformar a J.S. Held, explore anossa história e comemore esse marco importante conosco, nossa celebração 50 & Forward, em jsheld.com.

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos para aconselhar clientes que buscam obter valor e mitigar riscos. Nossos profissionais atuam como consultores confiáveis para organizações que enfrentam questões de alto risco que exigem atenção urgente, integridade firme, experiência comprovada, análise clara e compreensão de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa fornece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar em situações complexas, contenciosas e muitas vezes catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 81% das Global 200 Law Firms, 70% das Forbes Top 20 Insurance Companies (85% das NAIC Top 50 Property & Casualty Insurers) e 65% das Fortune 100 Companies.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, atestados ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são escritórios de advocacia e não prestam assessoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos através da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC. Todos os direitos reservados.

Contato com a Mídia:

Kristi L. Stathis | Relações Públicas Globais | +1 786 833 4864 | [email protected]

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=GwvVD2v9Bw0

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4785706/JS_Held_Logo.jpg

FONTE J.S. Held