Onderzoek van Chambers and Partners levert meerdere wereldwijde onderscheidingen op voor J.S. Held en experts

JERICHO, N.Y., 28 juni 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, kondigt aan dat verschillende experts en brede expertise van het bedrijf zijn erkend in de Chambers and Partners' Annual Guides: Crisis & Risk Management and Litigation Support firms.

Chambers and Partners Research Yields Multiple Global Honors for J.S. Held and Experts.

Het team van J.S. Held Global Investigations wordt opnieuw erkend voor haar expertise op het gebied van politieke risico's, due diligence onderzoek en het opsporen en terugvorderen van vermogensbestanddelen. Nieuw voor 2024 is dat het Global Investigations team, in samenwerking met het Environmental Health & Safety team, wordt erkend als een van de toonaangevende wereldwijde Environmental, Social & Governance Risk experts. De experts van Global Investigations in het Verenigd Koninkrijk en de Azië- Pacific -regio ontvingen ook een onderscheiding op het gebied van Bedrijfsinformatie en Onderzoek.

J.S. Held is er trots op de erkenning te kunnen delen van de expertise van het team en de individuele experts die topclassificaties van Chambers and Partners hebben ontvangen op het gebied van:

Opsporing en terugvordering van activa - Wereldwijd | Band 1

Peter Pender-Cudlip , Global Investigations & Intelligence Expert en Senior Managing Director bij J.S. Held Global Investigations. Peter adviseert klanten over het opsporen van commerciële en soevereine activa, complexe fraude-onderzoeken en een breed scala aan grensoverschrijdende rechts- en arbitragezaken.

"[Peter]... begrijpt wat belangrijk is voor blue-chip klanten en heeft de vaardigheid om samen met zijn team nuttige en bruikbare informatie in te winnen. Peter is geweldig in de omgang en hij boekt resultaten."

Ashley Messick , Global Asset Tracing & Recovery Expert en Senior Managing Director bij J.S. Held Global Investigations. Ashley leidt J.S. Held's Sovereign Debt Advisory en heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over soevereine en commerciële geschillen, asset recovery en handhaving. Ze heeft spraakmakende onderzoeken geleid waarbij debiteuren uit Afrika, Latijns-Amerika en Rusland/Centraal-Azië betrokken waren. Ze heeft activa opgespoord en inlichtingen verzameld in enkele van de moeilijkste grensmarkten ter wereld, waaronder West- en Centraal-Afrika, het Midden-Oosten en Rusland.

"Ashley Messick heeft een geweldige verzameling van contacten, ze is resultaatgericht ... uiterst creatief en subtiel in het zoeken naar vermogensbestanddelen. Ze is ... attent in het ontwikkelen van strategieën die inspelen op handhaving en ... weet teams van over de hele wereld te coördineren."

Politiek risico - Wereldwijd | Band 1

Livia Paggi , expert op het gebied van politiek risico, ESG en bedrijfsinformatie en Managing Director bij J.S. Held Global Investigations. Ze adviseert multinationale klanten over succesvol zakendoen in enkele van de meest uitdagende markten ter wereld. In de afgelopen tien jaar heeft Livia expertise ontwikkeld in Rusland en de bredere Euraziatische regio.

"Ik heb met Livia gewerkt en ze is briljant. Ze is dynamisch en reageert snel."

Philip Worman , Global Political Risk, Business Intelligence en Investigations Expert en Senior Managing Director bij J.S. Held Global Investigations. Philip adviseert klanten over zakendoen in opkomende en nieuwe markten en heeft bijzondere expertise in sanctiebeleid en risicobeperking.

"Philip Worman is in alle opzichten uitmuntend; [hij] heeft ervaring ter plaatse en heeft een echt internationaal bereik."

Due diligence onderzoek - Wereldwijd | Band 3

Chambers en Partners erkent J.S. Held's expertise in deze categorie en merkt op: "J.S. Held biedt cliënten due diligence onderzoek naast uitgebreide ondersteuning bij procesvoering, opsporing en terugvordering van activa, en politieke risico's. Haar klanten bestaan uit soevereine entiteiten, bedrijven, financiële instellingen, pensioenfondsen, private equity en hedgefondsen, advocatenkantoren en vermogende particulieren."

Milieu, maatschappij en governance - Wereldwijd | Band 3

Chambers erkent J.S. Held's expertise in deze categorie, en verklaart: "J.S. Held adviseert multinationale ondernemingen over ESG-kwesties wereldwijd en gebruikt daarbij zowel haar expertise op het gebied van politieke risico's als haar onderzoeks- en due diligence-beleid bij het geven van advies over ESG-gerelateerde risico's en openbaarmakingsverplichtingen. J.S. Held heeft onlangs het adviesbureau Africa Matters overgenomen, waarmee het haar capaciteiten op het gebied van ESG-werk in Afrika verder versterkt."

Bedrijfsinformatie en onderzoek - Azië-Pacific | Band 2

Bruno Vickers , Global Investigations & Business Intelligence Expert en Managing Director bij J.S. Held Global Investigations. Bruno heeft expertise in het lokaliseren en terughalen van activa in grensoverschrijdende geschillen. Hij heeft de afgelopen tien jaar voor cliënten opgetreden in vele belangrijke juridische procedures, bij lokale rechtbanken en in internationale arbitragecentra zoals Londen, Genève, Dubai, Hongkong en Singapore.

"Bruno maakt grote indruk ... hij runt een goede afdeling en klanten mogen hem erg graag."

Bedrijfsintelligentie en onderzoek - Verenigd Koninkrijk | Band 3

Sebastian Neave , Global Investigations & Business Intelligence Expert en Managing Director bij J.S. Held Global Investigations. Sebastian adviseert cliënten over complexe geschillen, grensoverschrijdende rechtszaken en arbitragezaken. Sebastian heeft een specifieke expertise ontwikkeld in geschillen met betrekking tot Rusland en het GOS en werkt aan spraakmakende zaken uit de regio. Hij heeft uitgebreide ervaring in het verzamelen van bewijs ter ondersteuning van terugvorderingsstrategieën tegen een gevarieerde verzameling van staten en commerciële partijen die eigendom zijn van de staat.

"Sebastian is uitmuntend... hij kent geen grenzen, zo lijkt het wel."

Minstens zo belangrijk als de algemene en individuele ranglijsten van experts is de specifieke feedback van klanten en collega's die hun waardering over het werk van J.S. Held uitspreken:

"J.S. Held heeft een ongelooflijk vermogen om haar onderzoek en werkproduct aan te passen aan de specifieke kenmerken van haar respectieve klanten in tal van industrieën."

"Deze jongens zijn top, zonder twijfel."

"Ze hebben een zeer ervaren team in verschillende expertise- en rechtsgebieden."

"Het team is ongelooflijk competent en responsief."

"J.S. Held onderscheidt zich door haar onderzoek, ondernemerschap en reactiesnelheid."

"Vergeleken met andere activa-opspoorders was hun werk verreweg het meest uitvoerig en specifiek."

"...inlichtingenwerk is wat ze doen, klanten houden van ze, en uiteindelijk, vinden ze het goud."

"Ze begrijpen complexe en gevoelige zaken en hebben de expertise om er efficiënt mee om te gaan."

"J.S. Held [experts] zijn professioneel, reageren snel en hebben een ongeëvenaard vermogen om informatie te verkrijgen. Ze bieden ons soms 24 uur per dag ondersteuning."

"Ik ben zeer te spreken over hun vermogen om complexe zaken met finesse en deskundigheid aan te pakken."

In zijn commentaar op de onderscheidingen voor J.S. Held experts door Chambers and Partners, zegt Greg Esslinger, Executive Vice President en Global Investigations Practice Lead: "Bij Global Investigations is J.S. Held de thuisbasis van strategische vernieuwers, geïntegreerde samenwerkers en erkende thought leaders die samen de volgende generatie onderzoekspraktijken hebben gecreëerd - een multidisciplinair team met een wereldwijd bereik en een sterk culturele competentie." Esslinger voegt hieraan toe: "De echte toegevoegde waarde van het onderzoekswerk van J.S. Held is het vermogen om menselijke bronnen te gebruiken en informatielacunes op te vullen, gegevens te bevestigen en nieuwe aanwijzingen te genereren. Als bedrijf hebben we een schat aan ervaring in het in kaart brengen en benaderen van specifieke bronnen met directe kennis van de activa van een soevereine staat, bedrijf of individu om bruikbare informatie te ontwikkelen."

Het wereldwijde forensische team gebruikt de allerbeste technologie om complexe gegevensuitdagingen te ondersteunen. Experts maken gebruik van meerdere technologiepartners met een duidelijke visie op de juiste toepassing van GenAI en aanverwante tools. De applicatie omvat het verzamelen van gegevens, het beheren van ongelijksoortige gegevensbronnen, het vertalen van documenten in vreemde talen en het verwerken van informatie uit nieuwe communicatie- en samenwerkingstools buiten de kanalen om. Het resultaat: klanten van J.S. Held kunnen zich richten op strategie en weten dat de technologie aan hun kant staat.

Kom meer te weten over de toegewijde en ondernemende experts die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, verken ons verhaal, en vier samen met ons deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward viering, op jsheld.com.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om klanten te adviseren die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals dienen als vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met zaken waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwankelbare integriteit, bewezen ervaring, duidelijke analyse en inzicht in zowel materiële als immateriële aspecten vereisen. Het bureau biedt een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten hun weg kunnen vinden in complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Meer dan 1500 professionals bedienen organisaties op zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren, 70% van de Forbes Top 20 verzekeringsmaatschappijen (85% van de NAIC Top 50 Property & Casualty verzekeraars) en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde openbare accountantskantoren en bieden geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten aan. J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen advocatenkantoren en geven geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC, of Ocean Tomo Investment Group, LLC, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

Mediacontact:

Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=GwvVD2v9Bw0

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4785706/JS_Held_Logo.jpg