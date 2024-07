La investigación de Chambers and Partners rinde múltiples honores globales a J.S. Held y expertos

JERICHO, Nueva York, 1 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La firma de consultoría global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformaciones, anuncia el reconocimiento de múltiples expertos y experiencia de toda la firma en las Guías Anuales de Chambers and Partners: Gestión de Crisis y Riesgos y firmas de Apoyo a Litigios.

La investigación de Chambers and Partners logra múltiples distinciones mundiales para J.S. Held and Experts.

El equipo de Investigaciones Globales de J.S. Held es reconocido una vez más por su experiencia en las áreas de Riesgo Político, Debida Diligencia de Investigación, y Rastreo y Recuperación de Activos. Como novedad para 2024, el equipo de Investigaciones Globales, junto con el equipo de Salud y Seguridad Ambiental, es reconocido entre los principales expertos mundiales en Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Asimismo, los expertos de Investigaciones Globales en el Reino Unido y Asia Pacífico son reconocidos en Inteligencia Empresarial e Investigaciones.

J.S. Held se enorgullece de compartir el reconocimiento a la experiencia tanto del equipo como de los expertos individuales, quienes recibieron las mejores clasificaciones de Chambers and Partners en las áreas de:

Rastreo y recuperación de activos – Global | Banda 1

Peter Pender-Cudlip , experto en Investigaciones Globales e Inteligencia, y director general sénior dentro de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Peter asesora a clientes en el rastreo de activos comerciales y soberanos, investigaciones complejas de fraude y una amplia gama de litigios y asuntos de arbitraje transfronterizos.

"[Peter]... entiende lo que es importante para los clientes de primer nivel y es capaz de obtener información útil y aprovechable con su equipo. Es genial tratar con Peter y él consigue resultados".

Ashley Messick , experta en Rastreo y Recuperación de Activos Globales y directora general sénior dentro de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Ashley lidera la Asesoría de Deuda Soberana de J.S. Held y tiene una amplia experiencia en el asesoramiento sobre disputas soberanas y comerciales, recuperación de activos y ejecución. Ha dirigido investigaciones de alto perfil que involucran a deudores originarios de África, América Latina y Rusia/Asia Central. Ha rastreado activos y ha recopilado inteligencia en algunos de los mercados fronterizos más difíciles del mundo, entre ellos, África Occidental y Central, Medio Oriente y Rusia.

"Ashley Messick tiene una increíble red de contactos, está enfocada en los resultados… es extremadamente creativa y sutil en la búsqueda de activos. Es… reflexiva sobre el desarrollo de estrategias que se ajusten a la aplicación de la ley y… capaz de coordinar equipos de todo el mundo".

Riesgo político – Global | Banda 1

Livia Paggi : experta en Riesgo Político, Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) e Inteligencia Empresarial, y directora general dentro de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Asesora a clientes multinacionales sobre cómo hacer negocios exitosos en algunos de los mercados más desafiantes del mundo. Durante la última década, Livia ha desarrollado experiencia en Rusia y en la región de Eurasia en general.

"Trabajé con Livia y ella es brillante. Es dinámica y receptiva".

Philip Worman : experto global en Riesgo Político, Inteligencia Empresarial, e Investigaciones, y director general sénior dentro de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Philip asesora a clientes sobre cómo hacer negocios en mercados emergentes y fronterizos y tiene especial experiencia en política de sanciones y mitigación de riesgos.

"Philip Worman sobresale en todos los aspectos; tiene experiencia en el terreno y una verdadera cobertura internacional".

Debida Diligencia de Investigación – Global | Banda 3

Chambers and Partners reconoce la experiencia de J.S. Held en esta categoría y apunta: "J.S. Held proporciona a los clientes la debida diligencia de investigación junto con su amplio apoyo en litigios, rastreo y recuperación de activos, y prácticas de riesgo político. Sus clientes consisten en entidades soberanas, corporaciones, instituciones financieras, fondos de pensiones, capital privado y fondos de cobertura, firmas legales y personas de alto patrimonio neto".

Asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza – Global | Banda 3

Chambers, al reconocer la experiencia de J.S. Held en esta categoría, expresó, "J.S. Held asesora a empresas multinacionales en temas de ESG en todo el mundo, utilizando tanto su experiencia en riesgos políticos como sus investigaciones y prácticas de diligencia debida para ayudar a brindar asesoramiento sobre riesgos relacionados con ESG y obligaciones de divulgación. J.S. Held adquirió recientemente la consultora boutique Africa Matters, con lo que fortaleció aún más sus capacidades para el trabajo de ESG en África".

Inteligencia Empresarial e Investigaciones – Asia Pacífico | Banda 2

Bruno Vickers : experto en Investigaciones Globales e Inteligencia Empresarial y director general dentro de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Bruno tiene experiencia en la localización y recuperación de activos en disputas transfronterizas. Ha representado a clientes en muchos procedimientos legales importantes durante la última década, incluyendo los realizados en tribunales locales, así como en centros de arbitraje internacionales como Londres, Ginebra, Dubái, Hong Kong y Singapur.

"Bruno es realmente impresionante… tiene muy buen equipo y a los clientes les gusta mucho".

Inteligencia Empresarial e Investigaciones – Reino Unido | Banda 3

Sebastian Neave : experto en Investigaciones Globales e Inteligencia Empresarial y director general dentro de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Sebastian asesora a clientes en disputas complejas, litigios transfronterizos y reclamaciones de arbitraje. Sebastian ha desarrollado experiencia específica en disputas relacionadas con Rusia y la CEI, trabajando en asuntos de alto perfil que surgen en la región. Tiene una amplia experiencia en la recopilación de pruebas para respaldar las estrategias de recuperación contra una colección diversa de estados y partes comerciales estatales.

"Sebastián es excepcional… las fronteras no parecen existir para él".

Igual importancia para las clasificaciones de expertos generales e individuales tiene la retroalimentación específica de los clientes y compañeros que reconocen el trabajo de J.S. Held:

"J.S. Held tiene una capacidad increíble para adaptar su producto de investigación y trabajo a las características específicas de sus respectivos clientes en numerosas industrias".

"-Esta gente es de primer nivel, sin lugar a dudas."

"Tienen un equipo muy experimentado en varios campos de especialización y jurisdicciones".

"El equipo es increíblemente competente y receptivo".

"J.S. Held destaca por la investigación, el espíritu empresarial y la capacidad de respuesta".

"En comparación con otros rastreadores de activos, su trabajo fue, con mucho, el más completo y específico".

"… se dedican al trabajo de inteligencia, los clientes los adoran y, al final, encuentran el oro".

"Entienden asuntos complejos y sensibles y tienen la experiencia para manejarlos de manera eficiente".

"Los [expertos] de J.S. Held son profesionales, receptivos y tienen una capacidad inigualable para obtener información. A veces nos brindan apoyo las 24 horas del día".

"Recomiendo sinceramente su capacidad para abordar asuntos complejos con delicadeza y experiencia".

Al comentar sobre los reconocimientos otorgados a los expertos de J.S. Held por parte de Chambers and Partners, Greg Esslinger, vicepresidente ejecutivo y jefe de Práctica de Investigaciones Globales, expresó: "Las Investigaciones Globales en J.S. Held son el hogar de innovadores estratégicos, colaboradores integrados y líderes de opinión reconocidos que han creado entre todos la práctica de investigaciones de próxima generación, un equipo multidisciplinario con alcance global y una sólida competencia cultural". Esslinger añadió: "El verdadero valor agregado del trabajo de investigación de J.S. Held es la capacidad de utilizar fuentes humanas para llenar vacíos de información, corroborar datos y generar nuevos clientes potenciales. Como empresa, tenemos una gran experiencia identificando y abordando fuentes específicas con conocimiento directo de los activos soberanos, empresariales o individuales para desarrollar inteligencia procesable".

El equipo legal global utiliza la mejor tecnología para apoyar desafíos de datos complejos. Los expertos aprovechan múltiples socios tecnológicos con una visión clara para la integración adecuada de inteligencia artificial generativa (GenAI, en inglés) y herramientas relacionadas. La aplicación incluye la recopilación de datos, la gestión de fuentes de datos dispares, la traducción de documentos en idiomas extranjeros y el procesamiento de información de comunicaciones emergentes fuera del canal y herramientas de colaboración. El resultado: los clientes de J.S. Held pueden centrarse en la estrategia y saber que la tecnología está de su lado.

Obtenga más información sobre los expertos dedicados y emprendedores que ayudan a transformar J.S. Held, explore nuestra historia y celebre este momento trascendental, nuestra celebración 50 & Forward (50 y más), con nosotros en jsheld.com.

