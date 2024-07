Les recherches de Chambers and Partners décernent de multiples distinctions mondiales à J.S. Held et ses experts

JERICHO, N.Y., 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil mondial J.S. Held, qui célèbre fièrement 50 années de transformation, annonce la reconnaissance de plusieurs experts et de l'expertise de l'entreprise dans les guides annuels de Chambers and Partners : Gestion des crises et des risques et Soutien aux litiges.

L'équipe des enquêtes mondiales de J.S. L'équipe de Held Global Investigations est une fois de plus reconnue pour son expertise dans les domaines du risque politique, de la diligence raisonnable en matière d'enquête et de la recherche et du recouvrement d'actifs. Nouveauté pour 2024, l'équipe des enquêtes mondiales, en collaboration avec l'équipe de la santé environnementale et de la sécurité, est reconnue parmi les principaux experts mondiaux des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). De plus, les experts en enquêtes mondiales au Royaume-Uni et dans la région Asie-Pacifique sont reconnus dans le domaine de l'intelligence économique et des enquêtes.

J.S. Held est fier de partager la reconnaissance de l'expertise de l'équipe et des experts individuels qui ont reçu les meilleurs classements de Chambers and Partners dans les domaines suivants :

Traçage et récupération d'actifs – Global | Bande 1

Peter Pender-Cudlip, expert en enquêtes et intelligence mondiales et directeur général senior au sein de la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held. Peter conseille les clients sur le traçage des actifs commerciaux et souverains, les enquêtes complexes sur les fraudes et un large éventail de litiges transfrontaliers et d'arbitrages.

« [Peter]… comprend ce qui est important pour les clients de premier plan et est capable d'obtenir des informations utiles et exploitables avec son équipe. Peter est formidable à gérer et il obtient des résultats. »

Ashley Messick, experte en traçage et récupération d'actifs mondiaux et directrice générale senior au sein de la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held. Ashley dirige le conseil en dette souveraine de J.S. Held et possède une vaste expérience dans le conseil sur les litiges souverains et commerciaux, la récupération d'actifs et l'exécution. Elle a dirigé des enquêtes de grande envergure impliquant des débiteurs originaires d'Afrique, d'Amérique latine et de Russie/Asie centrale. Elle a retrouvé des actifs et recueilli des renseignements dans certains des marchés frontières les plus difficiles au monde, y compris en Afrique de l'Ouest et centrale, au Moyen-Orient et en Russie.

« Ashley Messick a un réseau de contacts incroyable, elle est orientée vers les résultats… extrêmement créative et subtile dans la recherche d'actifs. Elle… réfléchit à l'élaboration de stratégies adaptées à l'exécution et… capable de coordonner des équipes du monde entier. »

Risque politique – Global | Bande 1

Livia Paggi, experte en risque politique, ESG et intelligence économique et directrice générale au sein de la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held. Elle conseille des clients multinationaux sur la réussite des affaires dans certains des marchés les plus difficiles au monde. Au cours de la dernière décennie, Livia a développé une expertise en Russie et dans la région plus large de l'Eurasie.

« J'ai travaillé avec Livia et elle est brillante. Elle est dynamique et réactive. »

Philip Worman, expert en risque politique mondial, intelligence économique et enquêtes et directeur général senior au sein de la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held. Philip conseille les clients sur les affaires dans les marchés émergents et frontières et possède une expertise particulière en matière de politique de sanctions et d'atténuation des risques.

« Philip Worman est exceptionnel à tous égards ; [il] a une expérience sur le terrain et une véritable couverture internationale. »

Diligence raisonnable en matière d'enquête – Global | Bande 3

Chambers and Partners reconnaît l'expertise de J.S. Held dans cette catégorie et observe : « J.S. Held fournit aux clients une diligence raisonnable en matière d'enquête en plus de son vaste soutien en matière de litiges, de traçage et de récupération d'actifs, et de pratiques de risque politique. Ses clients se composent d'entités souveraines, de sociétés, d'institutions financières, de fonds de pension, de fonds de capital-investissement et de couverture, de cabinets juridiques et d'individus fortunés. »

Environnement, social et gouvernance – Global | Bande 3

Chambers, en reconnaissant l'expertise de J.S. Held dans cette catégorie, partage : « J.S. Held conseille les multinationales sur les questions ESG dans le monde entier, utilisant à la fois son expertise en matière de risque politique et sa pratique des enquêtes et de la diligence raisonnable pour fournir des conseils sur les risques liés aux ESG et les obligations de divulgation. J.S. Held a récemment acquis le cabinet de conseil boutique Africa Matters, renforçant encore ses capacités sur les travaux ESG en Afrique.»

Intelligence économique et enquêtes – Asie-Pacifique | Bande 2

Bruno Vickers, expert en enquêtes mondiales et en intelligence économique et directeur général au sein de la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held. Bruno a une expertise dans la localisation et la récupération d'actifs dans des litiges transfrontaliers. Bruno a une expertise dans la localisation et la récupération d'actifs dans des litiges transfrontaliers. Il a représenté des clients dans de nombreuses procédures judiciaires importantes au cours de la dernière décennie, y compris celles entendues dans les tribunaux locaux ainsi que dans des centres d'arbitrage international tels que Londres, Genève, Dubaï, Hong Kong et Singapour.

« Bruno est très impressionnant… il dirige une bonne équipe et les clients l'apprécient vraiment. »

Intelligence économique et enquêtes – Royaume-Uni | Bande 3

Sebastian Neave, expert en enquêtes mondiales et en intelligence économique et directeur général au sein de la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held. Sebastian conseille les clients sur des litiges complexes, des litiges transfrontaliers et des réclamations d'arbitrage. Sebastian a développé une expertise spécifique dans les litiges liés à la Russie et à la CEI, travaillant sur des affaires de grande envergure émanant de la région. Il a une vaste expérience dans la collecte de preuves pour soutenir des stratégies de récupération contre une variété d'États et de parties commerciales étatiques.

« Sebastian est exceptionnel… les frontières ne semblent pas exister pour lui. »

Tout aussi important que les classements généraux et des experts individuels est le retour d'information spécifique des clients et des pairs reconnaissant le travail de J.S. Held :

« J.S. Held a une capacité incroyable à adapter leurs recherches et leurs produits de travail aux spécificités de leurs clients respectifs à travers de nombreuses industries. »

« Ces personnes sont exceptionnels, sans aucun doute. »

« Ils ont une équipe très expérimentée dans divers domaines d'expertise et juridictions. »

« L'équipe est incroyablement compétente et réactive. »

« Les recherches, l'entrepreneuriat et la réactivité de J.S. Held les font ressortir. »

« Parmi les autres traceurs d'actifs, leur travail était de loin le plus complet et le plus spécifique. »

« … le travail d'intelligence est ce qu'ils font, les clients les adorent, et à la fin, ils trouvent leur compte. »

« Ils comprennent les questions complexes et sensibles et possèdent l'expertise nécessaire pour les traiter efficacement. »

« Les experts de J.S. Held [les experts] sont professionnels, réactifs et ont une capacité d'obtenir des informations inégalée. Ils nous fournissent parfois un soutien 24 heures sur 24. »

« Je recommanderais vivement leur capacité à aborder des questions complexes avec finesse et expertise. »

En commentant les reconnaissances des experts de J.S. Held par Chambers and Partners, Greg Esslinger, vice-président exécutif et responsable de la pratique des enquêtes mondiales, partage : « Les enquêtes mondiales chez J.S. Held sont le foyer d'innovateurs stratégiques, de collaborateurs intégrés et de leaders d'opinion reconnus qui ont ensemble créé la pratique des enquêtes de prochaine génération - une équipe multidisciplinaire avec une portée mondiale et une forte compétence culturelle. » Esslinger ajoute : « La véritable valeur ajoutée du travail d'enquête de J.S. Held est la capacité à utiliser des sources humaines pour combler les lacunes d'information, corroborer les données et générer de nouvelles pistes. En tant que cabinet, nous avons une richesse d'expérience pour identifier et approcher des sources spécifiques ayant une connaissance directe des actifs d'un souverain, d'une entreprise ou d'un individu afin de développer des renseignements exploitables. »

L'équipe mondiale de criminalistique utilise la technologie de pointe pour soutenir des défis complexes en matière de données. Les experts s'appuient sur plusieurs partenaires technologiques avec une vision claire de l'intégration appropriée de l'IA de nouvelle génération et des outils connexes. L'application inclut la collecte de données, la gestion de sources de données disparates, la traduction de documents en langues étrangères et le traitement des informations provenant de nouvelles communications hors canal et d'outils de collaboration. Le résultat : Les clients de J.S. Held peuvent se concentrer sur la stratégie et savoir que la technologie est de leur côté.

En savoir plus sur les experts dédiés et entrepreneuriaux qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire et célébrez ce jalon momentous, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil mondial qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients cherchant à réaliser de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels servent de conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des affaires de grande importance nécessitant une attention urgente, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs tangibles et intangibles. Le cabinet offre une suite complète de services, produits et données qui permettent aux clients de naviguer dans des situations complexes, contentieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels servent des organisations sur six continents, y compris 81% des 200 plus grands cabinets d'avocats mondiaux, 70% des 20 meilleures compagnies d'assurance Forbes (85% des 50 plus grands assureurs de biens et de responsabilités de la NAIC), et 65% des 100 entreprises Fortune.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Les titres sont offerts par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

