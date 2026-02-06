Piramal Critical Care e Blue-Zone Technologies trabalham juntas para capturar, coletar e reciclar gases anestésicos usados

MUMBAI, Índia, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Piramal Critical Care, Inc. (PCC), uma subsidiária no exterior da Piramal Pharma Limited, e a Blue-Zone Technologies Ltd. (Blue-Zone) anunciaram um acordo de parceria em tecnologia de ciclo de vida completo para capturar e reciclar gases anestésicos residuais.

A combinação da inovadora tecnologia de captura, coleta e processamento de gases anestésicos residuais desenvolvida pela Blue-Zone com o potencial de produção e comercialização global da Piramal permitirá que essa parceria apoie as iniciativas dos clientes no sentido de minimizar o impacto ambiental dos anestésicos voláteis. Essa parceria também ajudará a garantir que esses produtos essenciais continuem sendo o principal método de administração de anestesia geral para pacientes ao redor do mundo. This collaboration will also help ensure that these essential products remain the primary method of providing general anaesthesia for patients around the world.

Enquanto a Blue-Zone espera pela aprovação regulatória na Europa do seu sistema de captura de gases anestésicos residuais Phoenix Deltasorb®, ela oferecerá esses sistemas aos clientes europeus da PCC, inicialmente na França e na Alemanha. A Blue-Zone será responsável por todas as atividades relacionadas ao fornecimento e uso de seus sistemas em instalações de saúde. A PCC processará os gases anestésicos residuais capturados utilizando a tecnologia da Blue-Zone na produção de Sevoflurano USP para uso humano no Canadá.

As partes prevêem que o âmbito da captura, coleta e reciclagem de gases anestésicos residuais, bem como a comercialização do Sevoflurano USP utilizando gases anestésicos residuais, se expandirá para outras regiões geográficas.

Jeff Hampton, presidente e diretor de operações da Piramal Critical Care, comentou:

A Piramal Critical Care orgulha-se da parceria com a Blue-Zone nesta tecnologia inovadora de captura, coleta e reciclagem de gases anestésicos residuais, contribuindo para reduzir o desperdício e minimizar o impacto ambiental. Com a implementação da tecnologia de captura de gases, os hospitais podem escolher o anestésico inalatório que melhor atenda às suas necessidades clínicas, ao mesmo tempo em que apoiam metas de sustentabilidade na área da saúde.

Os anestésicos inalatórios são medicamentos de importância vital que permitem o tratamento essencial de pacientes em todo o mundo. Como um dos principais fabricantes mundiais de produtos para anestesia geral, a Piramal Pharma está comprometida em apoiar médicos, hospitais e sistemas de saúde com soluções que equilibram desempenho clínico e responsabilidade ambiental. A nossa prioridade é garantir que os pacientes continuem a receber os cuidados intensivos de que necessitam, ao mesmo tempo que promovemos abordagens mais sustentáveis à anestesia.

Sobre a Piramal Critical Care:

A PCC é líder mundial em anestesia, tratamento da dor e terapia intratecal. A PCC mantém uma ampla presença global, fornecendo suprimentos de forma contínua a hospitais em mais de 100 países ao redor do mundo. O portfólio de produtos da PCC inclui anestésicos inalatórios, tratamentos intratecais para espasticidade e controle da dor, expansores de volume plasmático e uma série de outros produtos injetáveis e genéricos. A PCC possui sólida capacidade de produção e desenvolvimento de processos, com fábricas de última geração em Bethlehem, Pensilvânia, Estados Unidos, Digwal, Índia, e Dahej, Índia, além de possuir certificações regulatórias globais e aderir a rigorosas normas de BPF. Além disso, a PCC é parceira de organizações líderes em desenvolvimento e produção farmacêutica em todo o mundo.

Para mais informações e atualizações, acesse: www.piramalcriticalcare.com

Sobre a Piramal Pharma Ltd:

A Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) oferece um portfólio de produtos e serviços diferenciados através das suas 17 instalações globais de desenvolvimento e produção e uma rede de distribuição internacional em mais de 100 países. A PPL inclui a Piramal Pharma Solutions (PPS), uma organização integrada de desenvolvimento e produção por contrato; a Piramal Critical Care (PCC), uma complexa empresa de produtos genéricos hospitalares; e a India Consumer Healthcare, que comercializa produtos de consumo e bem-estar sem receita médica. Além disso, uma das empresas associadas da PPL, a Abbvie Therapeutics India Private Limited, uma joint venture entre a Abbvie e a PPL, tornou-se uma das líderes na área de terapia oftalmológica do mercado farmacêutico indiano. A PPL possui ainda uma participação minoritária estratégica na Yapan Bio Private Limited, que atua nos segmentos de produtos biológicos/bioterapêuticos e vacinas.

Para mais informações, acesse: Piramal Pharma | LinkedIn

* Inclui uma instalação através do investimento minoritário da PPL na Yapan Bio.

Para consultas:

Madiha Vahid, Líder – Branding e Comunicações

[email protected]

Gagan Borana, Relações com Investidores e Gestão de Risco Empresarial

[email protected]

Sobre a Blue-Zone Technologies Ltd.

A Blue-Zone, com sede em Ontário, Canadá, é uma empresa farmacêutica inovadora na área de tecnologia limpa, focada na captura, recuperação e processamento de gases anestésicos residuais (WAG). Nosso objetivo é proteger o meio ambiente e produzir anestésicos voláteis. Com investidores e liderança estratégicos, uma equipe experiente e comprometida, aprovações de medicamentos anestésicos no Canadá e parceiros comerciais e tecnológicos espalhados por todo o mundo, a Blue-Zone desenvolve e comercializa equipamentos e processos para fornecer o ciclo de vida completo de anestésicos voláteis. A Blue-Zone apoia a coleta de WAG em instalações de saúde que utilizam anestésicos voláteis e a conversão do WAG em medicamentos anestésicos aprovados.

Para obter mais informações sobre a Blue-Zone, entre em contato com

