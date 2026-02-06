Piramal Critical Care y Blue-Zone Technologies colaboran para capturar, recolectar y reciclar gases anestésicos residuales

MUMBAI, India, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Critical Care, Inc. (PCC), una subsidiaria extranjera de Piramal Pharma Limited, y Blue-Zone Technologies Ltd. (Blue-Zone) anunciaron un acuerdo de colaboración en tecnología para capturar y reciclar gases anestésicos residuales durante su ciclo de vida completo.

Blue-Zone Technologies Logo

Mediante la combinación de la innovadora tecnología de captura, recolección y procesamiento de gases de anestesia residuales desarrollada por Blue-Zone y las capacidades globales de fabricación y comercialización de Piramal, esta colaboración respaldará los esfuerzos de los clientes por minimizar el impacto ambiental de los anestésicos volátiles. Asimismo, esta colaboración ayudará a garantizar que estos productos esenciales sigan constituyendo el método principal para proporcionar anestesia general a pacientes en todo el mundo. This collaboration will also help ensure that these essential products remain the primary method of providing general anaesthesia for patients around the world.

En espera de la aprobación normativa en Europa del sistema de captura de gases anestésicos residuales Phoenix Deltasorb® de Blue-Zone, Blue-Zone ofrecerá estos sistemas a clientes de PCC en Europa, inicialmente en Francia y Alemania. Blue-Zone será responsable de todas las actividades que involucren el suministro y uso de sus sistemas en centros de salud. PCC procesará el gas anestésico residual recolectado utilizando la tecnología de Blue-Zone para producir Sevoflurano USP para uso humano en Canadá.

Las partes prevén que el alcance de la captura, recolección y reciclaje de gases anestésicos residuales, así como la comercialización de Sevoflurano USP utilizando gases anestésicos residuales, se extenderán a otras regiones.

Jeff Hampton, presidente y director de Operaciones de Piramal Critical Care, comentó:

Piramal Critical Care tiene el placer de asociarse con Blue-Zone en esta innovadora tecnología de captura, recolección y reciclaje de gases anestésicos residuales para ayudar a reducir los desechos y minimizar el impacto ambiental. Al introducir la tecnología de captura de gases, los hospitales pueden elegir el anestésico inhalado que mejor satisfaga las necesidades clínicas y, al mismo tiempo, respalde objetivos más sostenibles en la atención médica.

Los anestésicos inhalados son medicamentos de vital importancia que permiten administrar tratamientos esenciales a pacientes de todo el mundo. Como fabricante líder mundial de productos de anestesia general, Piramal Pharma tiene el compromiso de apoyar a médicos, hospitales y sistemas de salud con soluciones que equilibren el desempeño clínico con la responsabilidad ambiental. Nuestro objetivo es garantizar que los pacientes sigan recibiendo la atención vital que necesitan mientras promovemos enfoques más sostenibles para la anestesia".

Acerca de Piramal Critical Care:

PCC es líder mundial en anestesia, manejo del dolor y terapia intratecal. PCC mantiene una amplia presencia mundial y brinda suministro continuo a hospitales en más de 100 países de todo el mundo. La cartera de productos de PCC incluye anestésicos inhalados, tratamientos intratecales para la espasticidad y el manejo del dolor, expansores del volumen plasmático y otros medicamentos inyectables y genéricos. PCC posee sólidas capacidades de fabricación y desarrollo de procesos con plantas de fabricación de última generación en Bethlehem, PA, Estados Unidos; Digwal, India y Dahej, India, así como con acreditaciones normativas a nivel mundial y cumplimiento de estrictas normativas de BPF. Por otra parte, PCC se asocia con organizaciones líderes en desarrollo y fabricación farmacéutica de todo el mundo.

Para obtener más información y conocer las novedades, visite: www.piramalcriticalcare.com

Acerca de Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones de desarrollo y fabricación globales, además de una red de distribución mundial en más de 100 países. PPL incluye a Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; a Piramal Critical Care (PCC), una empresa compleja de genéricos hospitalarios; y a la empresa India Consumer Healthcare, que ofrece productos de consumo y de bienestar de venta libre. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta de Abbvie y PPL, ha surgido como uno de los líderes del mercado en el ámbito de la terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Junto con ello, PPL tiene una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y de vacunas.

Para conocer más detalles, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

Para consultas:

Madiha Vahid, directora de Marca y comunicaciones

[email protected]

Gagan Borana, Relaciones con inversionistas y Gestión de riesgos empresariales

[email protected]

Acerca de Blue-Zone Technologies Ltd.

Blue-Zone, con sede en Ontario, Canadá, es una innovadora empresa farmacéutica de tecnología limpia que se dedica a capturar, almacenar y procesar gases anestésicos residuales (WAG, por sus siglas en inglés). Nuestro objetivo es proteger el medio ambiente y producir anestésicos volátiles. Con inversionistas estratégicos y liderazgo, un equipo experimentado y comprometido, aprobaciones de medicamentos anestésicos en Canadá y socios comerciales y tecnológicos en todo el mundo, Blue-Zone desarrolla y comercializa equipos y procesos para gestionar el ciclo de vida completo de los anestésicos volátiles. Blue-Zone apoya la recolección de WAG en centros de atención médica que utilizan anestésicos volátiles y la conversión de los WAG en medicamentos anestésicos aprobados.

Para obtener más información sobre Blue-Zone, comuníquese con [email protected] o visite www.blue-zone.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2094149/5764852/Piramal_Critical_Care_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2878071/Blue_Zone%C2%A0Technologies_Logo.jpg

FUENTE Piramal Critical Care