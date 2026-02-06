피라말 크리티컬 케어와 블루존 테크놀로지스, 폐마취가스 포집•수거•재활용 위한 협력 나서

뭄바이, 인도, 2026년 2월 6일 /PRNewswire/ -- 피라말 파마(Piramal Pharma Limited)의 해외 자회사인 피라말 크리티컬 케어(Piramal Critical Care, Inc., 이하 PCC)와 블루존 테크놀로지스(Blue-Zone Technologies Ltd., 이하 블루존)가 폐마취가스를 포집하고 재활용하는 전 주기 기술(full lifecycle technology)에 대한 협력 계약을 체결했다고 발표했다.

이번 협력은 블루존이 개발한 혁신적인 폐마취가스 포집•수거•처리 기술과 피라말의 글로벌 제조•마케팅 역량을 결합함으로써, 휘발성 마취제의 환경 영향을 최소화하려는 고객들의 노력을 지원하는 것을 목표로 한다. 또한 이를 통해 전 세계 환자들에게 전신마취를 제공하는 핵심 수단으로서 이러한 마취제가 지속적으로 사용될 수 있도록 기여할 예정이다.

Blue-Zone Technologies Logo

유럽에서 블루존의 '피닉스 델타소브®(Phoenix Deltasorb®)' 폐마취가스 포집 시스템에 대한 규제 승인 획득을 전제로, 블루존은 프랑스와 독일을 시작으로 유럽 내 PCC 고객들에게 해당 시스템을 공급할 예정이다. 블루존은 의료기관 내 시스템의 공급 및 사용과 관련된 모든 활동을 담당하게 된다. PCC는 블루존의 기술을 활용해 포집된 폐마취가스를 처리하고 이를 이용해 캐나다에서 인체용 세보플루란 USP(Sevoflurane USP)를 생산할 예정이다.

양사는 폐마취가스의 포집•수거•재활용 범위와 폐마취가스를 활용한 세보플루란 USP의 판매가 향후 다른 지역으로 확대될 것으로 기대하고 있다.

피라말 크리티컬 케어의 제프 햄프턴(Jeff Hampton) 사장 겸 최고운영책임자(COO)는 "피라말 크리티컬 케어는 폐마취가스 포집•수거•재활용이라는 혁신적인 기술을 통해 폐기물을 줄이고 환경 영향을 최소화하는 데 기여하기 위해 블루존과 협력하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"면서 "가스 포집 기술이 도입되면 병원은 임상적 요구에 가장 적합한 흡입 마취제를 선택함과 동시에 보다 지속 가능한 보건의료 목표를 지원할 수 있다"고 말했다.

이어 "흡입 마취제는 전 세계 환자들에게 필수적인 치료를 가능하게 하는 매우 중요한 의약품이다. 전신마취 제품의 글로벌 선도 제조사로서 피라말 파마는 임상적 성능과 환경적 책임의 균형을 이루는 솔루션을 통해 의료진, 병원 및 보건의료 시스템을 지속적으로 지원하고자 한다"면서 "피라말 파마의 목표는 보다 지속 가능한 마취 접근법을 발전시키는 동시에, 환자들이 필요한 중환자 치료를 계속해서 받을 수 있도록 하는 것"이라고 덧붙였다.

피라말 크리티컬 케어 소개

피라말 크리티컬 케어(PCC)는 마취, 통증 관리 및 척수강내 치료 분야의 글로벌 선도 기업이다. PCC는 전 세계 100개국 이상에서 병원에 안정적인 제품 공급을 제공하고 있다. PCC의 제품 포트폴리오는 흡입 마취제, 경직 및 통증 관리를 위한 척수강내 치료제, 혈장 증량제, 기타 다양한 주사제 및 제네릭 의약품을 포함한다.

PCC는 미국 펜실베이니아주 베들레헴, 인도 디그왈 및 다헤지에 최첨단 제조 시설을 보유하고 있으며, 글로벌 규제 인증과 엄격한 GMP 기준을 준수하고 있다. 또한 전 세계 주요 제약 개발 및 제조 기관들과 파트너십을 맺고 있다.

자세한 정보 및 최신 소식은 www.piramalcriticalcare.com에서 확인할 수 있다.

피라말 파마 소개

피라말 파마 리미티드(Piramal Pharma Limited, PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635)는 전 세계 17개 개발•제조 시설과 100개국 이상에 걸친 글로벌 유통 네트워크를 통해 차별화된 제품•서비스 포트폴리오를 제공하고 있다.

PPL은 통합 위탁개발•제조기관(CDMO)인 피라말 파마 솔루션스(Piramal Pharma Solutions, PPS), 병원용 고난도 제네릭 의약품 사업부인 피라말 크리티컬 케어(PCC), 그리고 일반의약품 및 웰니스 제품을 판매하는 인디아 컨슈머 헬스케어(India Consumer Healthcare) 사업부로 구성돼 있다.

또한 PPL의 관계사 중 하나인 애브비 테라퓨틱스 인디아 프라이빗 리미티드(AbbVie Therapeutics India Private Limited)는 애브비(AbbVie)와 PPL의 합작회사로, 인도 제약 시장에서 안과 치료 분야의 선도 기업 중 하나로 자리매김하고 있다. 이와 함께 PPL은 바이오의약품 및 백신 분야에서 사업을 영위하는 야판 바이오 프라이빗 리미티드(Yapan Bio Private Limited)에 전략적 소수 지분 투자를 하고 있다.

자세한 내용은 Piramal Pharma 및 LinkedIn에서 확인할 수 있다.

* 야판 바이오에 대한 PPL의 소수 지분 투자를 통해 포함된 1개 시설을 포함함.

블루존 테크놀로지스 소개

캐나다 온타리오에 본사를 둔 블루존 테크놀로지스(Blue-Zone Technologies Ltd.)는 폐마취가스(WAG)의 포집, 회수 및 처리에 주력하는 혁신적인 클린테크 제약 기업이다. 블루존의 목표는 환경을 보호하면서 휘발성 마취제를 생산하는 것이다. 전략적 투자자와 경영진, 풍부한 경험과 헌신을 갖춘 팀, 캐나다 내 마취제 의약품 승인, 그리고 전 세계의 사업•기술 파트너십을 바탕으로 휘발성 마취제의 전 생애주기를 제공하는 장비와 공정을 개발•상용화하고 있다. 블루존은 휘발성 마취제를 사용하는 의료기관에서 폐마취가스를 수거하고, 이를 승인된 마취 의약품으로 전환하는 과정을 지원한다.

블루존에 대한 자세한 정보는 [email protected]로 문의하거나 www.blue-zone.com을 방문하면 확인할 수 있다.

