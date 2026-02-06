Piramal Critical Care und Blue-Zone Technologies kooperieren bei der Abscheidung, Sammlung und Wiederverwertung von Anästhesiegas

MUMBAI, Indien, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Critical Care, Inc. (PCC), eine ausländische Tochtergesellschaft von Piramal Pharma Limited, und Blue-Zone Technologies Ltd. (Blue-Zone) haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer Technologie zum Abscheiden und Wiederverwerten von Anästhesiegasen über den gesamten Lebenszyklus hinweg bekannt gegeben.

Durch die Kombination der innovativen, von Blue-Zone entwickelten Technologie zum Abscheiden, Sammeln und Aufbereiten von übertschüssigen Anästhesiegasen mit den globalen Produktions- und Marketingkapazitäten von Piramal wird diese Zusammenarbeit die Bemühungen von Kunden unterstützen, die Umweltauswirkungen von flüchtigen Anästhetika zu minimieren. Die Zusammenarbeit soll auch dazu beitragen, dass diese unentbehrlichen Produkte auch weiterhin die wichtigste Methode zur Bereitstellung von Allgemeinanästhesie für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bleiben können.

Vorbehaltlich der behördlichen Zulassung des Phoenix Deltasorb®-Systems von Blue-Zone zur Abscheidung von Narkosegasen in Europa wird Blue-Zone diese Systeme den Kunden von PCC in Europa anbieten, zunächst in Frankreich und Deutschland. Blue-Zone ist für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Nutzung seiner Systeme in Gesundheitseinrichtungen verantwortlich. PCC wird das abgeschiedene Narkosegas mit der Technologie von Blue-Zone aufbereiten, um Sevofluran USP für den menschlichen Gebrauch in Kanada herzustellen.

Die beteiligten Unternehmen gehen davon aus, dass die Abscheidung, Sammlung und Wiederverwertung von überschüssigem Narkosegas sowie die Vermarktung von Sevofluran USP unter Verwendung von abgeschiedenem Narkosegas auf weitere Regionen ausgedehnt wird.

Jeff Hampton, President und COO von Piramal Critical Care, kommentierte:

„Piramal Critical Care ist stolz darauf, mit Blue-Zone bei dieser innovativen Technologie zur Abscheidung, Sammlung und Wiederverwertung von überschüssigen Anästhesiegasen zusammenzuarbeiten, um die Verschwendung der Gase zu reduzieren und die Umweltbelastung zu verringern. Durch die Einführung der Gasabscheidetechnologie können Krankenhäuser das Inhalationsanästhetikum wählen, das den klinischen Anforderungen am besten entspricht und gleichzeitig nachhaltigere Gesundheitsziele unterstützt.

Inhalationsanästhetika sind lebenswichtige Arzneimittel, die Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt wichtige Behandlungen ermöglichen. Als weltweit führender Hersteller von Produkten für die Allgemeinanästhesie hat sich Piramal Pharma verpflichtet, Ärzte, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme mit Lösungen zu unterstützen, die ein Gleichgewicht zwischen klinischer Leistung und Verantwortung für die Umwelt herstellen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten weiterhin die kritische Versorgung erhalten, die sie benötigen, und gleichzeitig nachhaltigere Ansätze für die Anästhesie zu fördern."

Informationen zu Piramal Critical Care

PCC ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Anästhesie, Schmerzmanagement und intrathekale Therapie. PCC ist weltweit vertreten und beliefert Krankenhäuser in mehr als 100 Ländern der Welt. Das Produktportfolio der PCC umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Behandlungen zur Spastik- und Schmerzbehandlung, Plasmavolumenexpander und eine Vielzahl anderer injizierbarer Arzneimittel und Generika. PCC verfügt über starke Produktions- und Prozessentwicklungskapazitäten mit hochmodernen Produktionsanlagen in Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania sowie in Digwal und Dahej in Indien, die weltweit zugelassen sind und strenge GMP-Vorschriften einhalten. Darüber hinaus arbeitet PCC mit führenden pharmazeutischen Entwicklungs- und Produktionsunternehmen in aller Welt zusammen.

Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie im Internet auf: www.piramalcriticalcare.com

Informationen zu Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten, sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generikageschäft für Krankenhäuser, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte verkauft. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Piramal Pharma | LinkedIn

* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

Für Rückfragen:

Madiha Vahid, Lead – Branding & Communications

[email protected]

Gagan Borana, Investor Relations & Enterprise Risk Management

[email protected]

Informationen zu Blue-Zone Technologies Ltd.

Blue-Zone mit Sitz in Ontario, Kanada, ist ein innovatives Cleantech-Pharmaunternehmen, das sich auf die Abscheidung, Rückgewinnung und Aufbereitung überschüssiger Anästhesiegase (Waste Anaesthetic Gas, WAG) konzentriert. Unser Ziel ist es, die Umwelt zu schützen und flüchtige Anästhetika herzustellen. Mit strategischen Investoren und Führungskräften, einem erfahrenen und engagierten Team, Narkosemittelzulassungen in Kanada sowie Geschäfts- und Technologiepartnern auf der ganzen Welt entwickelt und vermarktet Blue-Zone Geräte und Verfahren, die den gesamten Lebenszyklus flüchtiger Narkosemittel unterstützen. Blue-Zone unterstützt die Sammlung von WAG in Gesundheitseinrichtungen, die flüchtige Anästhetika verwenden, und die Umwandlung der WAG in zugelassene Anästhetika.

Für weitere Informationen über Blue-Zone wenden Sie sich bitte an [email protected] oder besuchen Sie www.blue-zone.com.

