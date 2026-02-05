Collaboration entre Piramal Critical Care et Blue-Zone Technologies pour la capture, la collecte et le recyclage des déchets de gaz anesthésiques

MUMBAI, Inde, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Critical Care, Inc. (PCC), une filiale à l'étranger de Piramal Pharma Limited, et Blue-Zone Technologies Ltd. (Blue-Zone) ont annoncé un accord de collaboration portant sur la technologie du cycle de vie complet, en vue de capturer et de recycler les déchets de gaz anesthésiques.

En combinant la technologie innovante de capture, de collecte et de traitement des déchets de gaz anesthésiques mise au point par Blue-Zone avec les capacités mondiales de fabrication et de commercialisation de Piramal, cette collaboration soutiendra les efforts accomplis par les clients pour réduire l'impact environnemental des anesthésiques volatils. La collaboration contribuera également à faire en sorte que ces produits essentiels demeurent la principale méthode d'anesthésie générale pour les patients du monde entier.

Dans l'attente de l'approbation réglementaire en Europe de son système de capture de déchets de gaz anesthésiques Phoenix Deltasorb®, Blue-Zone proposera ces systèmes aux clients européens de PCC, à commencer par ceux basés en France et en Allemagne. Blue-Zone sera responsable de toutes les activités liées à la fourniture et à l'utilisation de ses systèmes dans les établissements de soins de santé. PCC traitera les déchets de gaz anesthésiques capturés à l'aide de la technologie de Blue-Zone pour produire du sévoflurane USP destiné à l'usage humain au Canada.

Les parties prévoient que le champ d'application de la capture, de la collecte et du recyclage des déchets de gaz anesthésiques, ainsi que la commercialisation du sévoflurane USP issu de déchets de gaz anesthésiques s'étendront à d'autres zones géographiques.

Commentaire de Jeff Hampton, président et directeur de l'exploitation de Piramal Critical Care :

« La société Piramal Critical Care est fière de s'associer à Blue-Zone pour cette technologie innovante de capture, de collecte et de recyclage des déchets de gaz anesthésiques, afin de contribuer à réduire les déchets et à en limiter l'impact sur l'environnement. En adoptant la technologie de capture des gaz, les hôpitaux peuvent choisir l'anesthésique inhalé qui répond le mieux aux besoins cliniques tout en promouvant des soins de santé plus durables.

Les anesthésiques inhalés sont des médicaments d'importance vitale qui permettent d'administrer des traitements indispensables aux patients du monde entier. Fabricant mondial de premier plan de produits d'anesthésie générale, Piramal Pharma s'engage à soutenir les cliniciens, les hôpitaux et les systèmes de santé en leur proposant des solutions qui concilient performance clinique et responsabilité environnementale. Notre objectif est de veiller à ce que les patients continuent à recevoir les soins critiques dont ils ont besoin, tout en faisant progresser des approches plus durables de l'anesthésie. »

À propos de Piramal Critical Care :

PCC est un leader mondial de l'anesthésie, de la gestion de la douleur et de la thérapie intrathécale. Présente dans le monde entier, la société approvisionne en continu les hôpitaux de plus de 100 pays. Le portefeuille de produits de PCC comprend des anesthésiques inhalés, des traitements intrathécaux permettant de gérer la spasticité et la douleur, des liquides de remplissage vasculaire ainsi que divers autres produits injectables et médicaments génériques. Forte de ses installations de fabrication de pointe à Bethléem, en Pennsylvanie (États-Unis), à Digwal et à Dahej (Inde), qui ont obtenu des accréditations réglementaires mondiales et respectent des règles strictes en matière de bonnes pratiques de fabrication, PCC dispose de solides capacités de production et de développement de processus. PCC travaille en outre en partenariat avec des organisations de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques de premier plan dans le monde entier.

Pour obtenir plus d'informations et connaître les dernières nouvelles, veuillez consulter le site www.piramalcriticalcare.com

À propos de Piramal Pharma Ltd. :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17 sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise axée sur les génériques hospitaliers complexes ; et India Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Piramal Pharma | LinkedIn

* Dont une installation via la participation minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

À propos de Blue-Zone Technologies Ltd.

Basée dans l'Ontario, au Canada, Blue-Zone est une entreprise pharmaceutique innovante de technologie propre qui se consacre à la capture, à la récupération et au traitement des déchets de gaz anesthésiques. Notre objectif est de protéger l'environnement et de produire des anesthésiques volatils. Blue-Zone s'appuie sur des investissements et un leadership stratégiques, sur son équipe expérimentée et engagée, sur ses médicaments anesthésiques approuvés au Canada et sur ses partenaires commerciaux et technologiques dans le monde entier pour mettre au point et commercialiser des équipements et des processus nécessaires tout au long du cycle de vie des anesthésiques volatils. Blue-Zone soutient la collecte des déchets de gaz anesthésiques dans les établissements de soins de santé qui utilisent des anesthésiques volatils, ainsi que la transformation des déchets de gaz anesthésiques en médicaments anesthésiques approuvés.

Pour obtenir plus d'informations sur Blue-Zone, veuillez écrire à l'adresse [email protected] ou consulter le site www.blue-zone.com.

