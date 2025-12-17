Plataforma de IA ajuda personal trainers a economizar horas toda semana

LUXEMBURGO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Nudge by NudgeTech.ai anunciou hoje o lançamento de sua plataforma com inteligência artificial, criada para ajudar personal trainers a reduzir tarefas administrativas, ganhar tempo e expandir seus negócios na América Latina.

Magnus Kihlgren, Founder

Os personal trainers fazem parte de um mercado fitness em forte crescimento, mas grande parte do trabalho diário ainda é feita de forma manual. Muitos utilizam aplicativos de mensagens, planilhas e ferramentas desconectadas para gerenciar treinos, acompanhamentos e a comunicação com alunos. A Nudge reúne tudo isso em uma única plataforma mobile, pensada para simplificar o dia a dia do profissional.

A plataforma automatiza acompanhamentos de rotina, melhora a comunicação com os alunos e facilita a entrega dos programas de treino. Com menos tempo gasto em tarefas administrativas, os personal trainers podem se dedicar mais ao treino, atender mais clientes ou investir no crescimento do negócio.

Desde a abertura do acesso antecipado, a Nudge já atraiu interesse de visitantes em mais de 15 países, com destaque para os mercados latino-americanos. Os primeiros feedbacks indicam que a automação da comunicação rotineira pode economizar várias horas por semana para os profissionais.

"Os personal trainers querem treinar pessoas, não passar a noite respondendo mensagens ou cuidando de planilhas", afirma o fundador, Magnus Kihlgren. "Mesmo uma automação simples pode liberar horas todas as semanas, tempo que pode ser reinvestido nos alunos ou no negócio."

Pensada para a América Latina

A Nudge está disponível em espanhol e português, permitindo que os profissionais trabalhem com seus alunos no idioma local. A plataforma é leve, mobile e fácil de usar, sem exigir conhecimento técnico ou mudanças na forma de trabalho.

Sobre o fundador

A Nudge foi fundada por Magnus Kihlgren, empreendedor sueco baseado em Luxemburgo. Após deixar uma longa carreira no setor financeiro, Kihlgren focou na própria saúde e, em conversas com personal trainers, identificou a necessidade de ferramentas digitais mais simples.

Sobre a Nudge by NudgeTech.ai

A Nudge by NudgeTech.ai é uma plataforma com IA desenvolvida para personal trainers. Pensada para mercados internacionais, ajuda a economizar tempo, reduzir tarefas manuais e melhorar o relacionamento com os alunos.

Mais informações: https://nudgetech.ai

