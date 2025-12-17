Yapay zekâ platformu, Avrupa'da hâlâ büyük ölçüde manuel olan bir mesleği modernleştirmeyi hedefliyor

LÜKSEMBURG, 17 Aralık 2025 /PRNewswire/ -- Nudge by NudgeTech.ai, Avrupa genelindeki personal trainer'ların manuel işleri azaltmasına, müşteri iletişimini otomatikleştirmesine ve günlük verimliliği artırmasına yardımcı olmak üzere geliştirilen yapay zekâ destekli platformunun lansmanını duyurdu.

Magnus Kihlgren, Founder

Personal training pazarı büyümeye devam etse de, mesleğin önemli bir bölümü hâlâ manuel süreçlere dayanıyor. Birçok eğitmen; antrenman programlarını, takipleri ve müşteri ilişkilerini yönetmek için elektronik tablolar, mesajlaşma uygulamaları ve birbirinden kopuk araçlar kullanıyor. Bu yaklaşım zaman kaybına yol açıyor ve işi ölçeklendirmeyi zorlaştırıyor. Nudge, temel koçluk süreçlerini tek bir mobil platformda birleştirerek bu soruna çözüm sunuyor.

Platform; rutin iletişimi otomatikleştirmeyi, antrenman programlarının daha verimli şekilde paylaşılmasını ve ek idari yük oluşturmadan müşterilerle düzenli etkileşimi mümkün kılıyor. Manuel işlere ayrılan zaman azaldıkça, eğitmenler koçluk kalitesine ve işlerini geliştirmeye daha fazla odaklanabiliyor.

Erken erişimin açılmasından bu yana Nudge, 15'ten fazla Avrupa ülkesinden ilgi gördü. İlk geri bildirimler, takip ve iletişimin otomatikleştirilmesinin haftada birkaç saat tasarruf sağlayabildiğini gösteriyor.

"Neredeyse tüm personal trainer'lar hâlâ idari işlere çok fazla zaman harcıyor," diyor kurucu Magnus Kihlgren. "Basit otomasyonlar bile her hafta ciddi bir zaman kazancı yaratabiliyor."

Avrupa pazarı dil ve yapı açısından parçalı bir yapıya sahip. Bu nedenle Nudge, lansman itibarıyla 30'dan fazla dili destekleyerek eğitmenlerin müşterileriyle ana dillerinde çalışmasına olanak tanıyor.

Şirket, merkezi Lüksemburg'da bulunan İsveçli girişimci Magnus Kihlgren tarafından kuruldu. Kihlgren, Nudge'ı kurmadan önce Carnegie Investment Bank'ta üst düzey görevler de dâhil olmak üzere yirmi yılı aşkın süre uluslararası finans alanında çalıştı ve Avrupa Yatırım Bankası ile bağlantılı kurumsal yatırımlar dâhil olmak üzere, kurumsal ve ultra yüksek net değerli yatırımcılar için private assets fonlarının eş kuruculuğunu yaptı.

Nudge by NudgeTech.ai, Avrupa'daki personal trainer'lar için Lüksemburg'da geliştirilen yapay zekâ destekli bir platformdur.

Daha fazla bilgi: https://nudgetech.ai

