Plataforma de IA ayuda a entrenadores personales a ahorrar horas cada semana

LUXEMBURGO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nudge by NudgeTech.ai anunció hoy el lanzamiento de su plataforma asistida por inteligencia artificial, diseñada para ayudar a entrenadores personales a reducir el trabajo administrativo, ahorrar tiempo y hacer crecer su negocio en América Latina.

Los entrenadores personales forman parte de un mercado fitness en rápida expansión, pero gran parte de su trabajo diario sigue siendo manual. Muchos dependen de aplicaciones de mensajería, hojas de cálculo y herramientas desconectadas para gestionar rutinas, seguimientos y la comunicación con sus clientes. Nudge reúne todas estas tareas en una sola plataforma móvil, pensada para simplificar el trabajo cotidiano del entrenador.

La plataforma automatiza seguimientos rutinarios, optimiza la comunicación con los clientes y facilita la entrega de programas de entrenamiento. Al reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, los entrenadores pueden enfocarse más en el coaching, atender a más clientes o invertir tiempo en el crecimiento de su negocio.

Desde la apertura del acceso anticipado, Nudge ha despertado interés en más de 15 países, con una atención temprana destacada en mercados latinoamericanos. Los primeros comentarios de usuarios indican que la automatización de la comunicación rutinaria puede ahorrar varias horas a la semana a los entrenadores personales.

"Los entrenadores quieren entrenar, no pasar sus noches persiguiendo mensajes o gestionando hojas de cálculo", afirma el fundador, Magnus Kihlgren. "Incluso una automatización sencilla puede liberar varias horas cada semana, tiempo que puede reinvertirse en los clientes o en el negocio."

Diseñada para América Latina

Nudge está disponible en español y portugués, lo que permite a los entrenadores trabajar con sus clientes en su idioma nativo. La plataforma es ligera, móvil y no requiere conocimientos técnicos, lo que facilita su adopción sin cambiar la forma de entrenar.

Sobre el fundador

Nudge fue fundada por Magnus Kihlgren, emprendedor sueco radicado en Luxemburgo. Tras dejar una larga carrera en servicios financieros, Kihlgren se enfocó en recuperar su salud y, a través de conversaciones con entrenadores personales, identificó la necesidad de herramientas digitales más simples.

Sobre Nudge by NudgeTech.ai

Nudge by NudgeTech.ai es una plataforma asistida por IA creada para entrenadores personales. Diseñada para mercados internacionales, ayuda a ahorrar tiempo, reducir trabajo manual y mejorar la relación con los clientes.

Más información: https://nudgetech.ai

