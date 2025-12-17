KI-Plattform nimmt einen der manuellsten Berufe Europas ins Visier

LUXEMBURG, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nudge by NudgeTech.ai hat heute den Start seiner KI-gestützten Plattform bekannt gegeben. Ziel ist es, Personal Trainern in ganz Europa dabei zu helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren, die Kundenkommunikation zu automatisieren und die tägliche Effizienz zu verbessern.

Magnus Kihlgren, Founder

Trotz des anhaltenden Wachstums im Markt für Personal Training ist der Berufsalltag weiterhin stark manuell geprägt. Viele Trainer arbeiten noch mit Tabellen, Messaging-Apps und voneinander getrennten Tools, um Trainingspläne, Follow-ups und die laufende Kundenbetreuung zu organisieren. Dieser fragmentierte Ansatz kostet Zeit und erschwert die Skalierung. Nudge bündelt zentrale Coaching-Abläufe in einer einzigen, mobil optimierten Plattform für den täglichen Einsatz.

Die Plattform ermöglicht es Personal Trainern, Routinekommunikation zu automatisieren, Trainingsprogramme effizienter bereitzustellen und eine kontinuierliche Kundenbindung aufrechtzuerhalten – ohne zusätzlichen administrativen Aufwand. Durch die Reduktion manueller Tätigkeiten bleibt mehr Zeit für die eigentliche Trainingsarbeit, bessere Ergebnisse und langfristige Kundenbindung.

Seit der Öffnung des Early-Access-Zugangs hat Nudge Interesse von Besuchern und Personal Trainern aus mehr als 15 europäischen Ländern verzeichnet. Erste Rückmeldungen zeigen, dass sich durch automatisierte Follow-ups und Kommunikation mehrere Stunden pro Woche einsparen lassen – abhängig von Kundenanzahl und Arbeitsweise.

„Personal Trainer in Europa verbringen nach wie vor zu viel Zeit mit administrativen Aufgaben", sagt Gründer Magnus Kihlgren. „Schon vergleichsweise einfache Automatisierung kann jede Woche spürbar Zeit freisetzen."

Von Beginn an für Europa entwickelt

Der europäische Personal-Training-Markt ist sprachlich und strukturell stark fragmentiert. Nudge startet daher mit breiter europäischer Sprachunterstützung und ermöglicht Trainern, von Anfang an in der jeweiligen Landessprache mit ihren Kunden zu arbeiten. Zum Start unterstützt die Plattform mehr als 30 europäische Sprachen.

Gründerhintergrund

Nudge wurde von Magnus Kihlgren gegründet, einem schwedischen Unternehmer mit Sitz in Luxemburg. Vor der Gründung von Nudge war Kihlgren über zwei Jahrzehnte im internationalen Finanzsektor tätig, unter anderem in leitenden Positionen bei der Carnegie Investment Bank. Später war er Mitgründer einer Private-Assets-Investmentgesellschaft, die Kapital für institutionelle Investoren und Ultra-High-Net-Worth-Individuals verwaltete, darunter Mandate mit Beteiligung der Europäischen Investitionsbank.

Über Nudge by NudgeTech.ai

Nudge by NudgeTech.ai ist eine KI-gestützte Plattform für Personal Trainer. Entwickelt in Luxemburg und konzipiert für den europäischen Markt, hilft sie dabei, manuelle Arbeit zu reduzieren, die Kundenbindung zu verbessern und Coaching-Prozesse zu modernisieren.

Weitere Informationen: https://nudgetech.ai

Diese Pressemitteilung darf ganz oder teilweise mit Quellenangabe veröffentlicht werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2846480/NUDGETECH_Founder.jpg