Une plateforme d'IA s'attaque à l'un des métiers les plus manuels d'Europe

LUXEMBOURG, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nudge by NudgeTech.ai a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme assistée par intelligence artificielle, conçue pour aider les coachs sportifs et entraîneurs personnels à travers l'Europe à réduire le travail manuel, automatiser la communication avec leurs clients et améliorer l'efficacité au quotidien.

Magnus Kihlgren, Founder

Malgré la croissance continue du marché du coaching sportif, une grande partie de la profession reste fortement manuelle. De nombreux entraîneurs s'appuient encore sur des tableurs, des applications de messagerie et des outils fragmentés pour gérer les programmes d'entraînement, les suivis et la relation client. Cette organisation morcelée consomme du temps et limite les possibilités de développement. Nudge répond à ce constat en regroupant les principaux flux de travail du coaching au sein d'une plateforme unique, pensée pour un usage mobile et quotidien.

La plateforme permet d'automatiser les communications récurrentes, de diffuser les programmes d'entraînement de manière plus efficace et de maintenir un engagement régulier avec les clients, sans alourdir la charge administrative. En réduisant le temps consacré aux tâches manuelles, les entraîneurs peuvent se concentrer davantage sur la qualité du coaching, les résultats des clients et la fidélisation à long terme.

Depuis l'ouverture de l'accès anticipé, Nudge a suscité l'intérêt de visiteurs et de coachs sportifs dans plus de 15 pays européens. Les premiers retours indiquent que l'automatisation des suivis et de la communication peut permettre de gagner plusieurs heures par semaine, selon le nombre de clients et le mode d'organisation.

« Les coachs sportifs en Europe consacrent encore beaucoup trop de temps à des tâches administratives », souligne le fondateur Magnus Kihlgren. « Même des automatisations relativement simples peuvent libérer un temps précieux chaque semaine. »

Conçue pour l'Europe dès le premier jour

Le marché européen du coaching sportif est très fragmenté, notamment sur le plan linguistique. Nudge est donc lancée avec un large support des langues européennes, permettant aux entraîneurs de travailler avec leurs clients dans leur langue maternelle dès le départ. Au lancement, la plateforme prend en charge plus de 30 langues européennes.

Parcours du fondateur

Nudge a été fondée par Magnus Kihlgren, entrepreneur suédois basé au Luxembourg. Avant de lancer Nudge, il a passé plus de vingt ans dans la finance internationale, notamment à des postes de direction chez Carnegie Investment Bank. Il a ensuite cofondé une société de private assets gérant des capitaux institutionnels et de grandes fortunes, avec notamment des mandats impliquant la Banque européenne d'investissement.

À propos de Nudge by NudgeTech.ai

Nudge by NudgeTech.ai est une plateforme assistée par intelligence artificielle destinée aux entraîneurs personnels. Développée au Luxembourg et conçue pour le marché européen, elle aide à réduire le travail manuel, améliorer l'engagement des clients et moderniser les pratiques de coaching.

Plus d'informations : https://nudgetech.ai

Ce communiqué peut être reproduit en tout ou en partie avec mention de la source.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2846480/NUDGETECH_Founder.jpg