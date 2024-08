Plataforma global de gestão de frotas Wialon anuncia 4 milhões de veículos conectados em 160 países

A Wialon divulgou um crescimento notável, com o número de veículos conectados aumentando dez vezes em nove anos, de 400.000 em 2015 para 4.000.000 em 2024.

Processando 5 bilhões de pontos de dados diariamente, a Wialon ajuda as frotas a aproveitar o big data para melhorar a produtividade, otimizar o consumo de combustível, melhorar a segurança e a sustentabilidade do motorista.

VILNIUS, Lituânia, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Wialon, plataforma global de gestão de frotas e IoT projetada pela desenvolvedora de software europeia Gurtam, anuncia que atingiu um número recorde de 4 milhões de veículos conectados na plataforma, em 160 países. Isso faz da Wialon uma das maiores plataformas de gerenciamento de frotas, rastreamento por GPS e software de IoT do mundo, em número de veículos conectados.

Global fleet management platform Wialon announces 4 million connected vehicles in 160 countries

A plataforma Wialon ajuda a conectar, rastrear e monitorar veículos e ativos que variam de HGVs e LCVs a ônibus públicos, veículos e equipamentos agrícolas, veículos e equipamentos de construção, geradores de energia, tanques de combustível, caminhões de manejo de resíduos, etc. A Wialon atua em vários setores, desde logística e transporte até agricultura, construção, energia ou manejo de resíduos.

Aliaksandr Kuushynau, Chefe da Wialon, afirma: "As soluções de gestão de frotas são de extrema importância para as empresas, pois são a espinha dorsal do sucesso operacional. Ano após ano, estamos vendo uma maior adoção da telemática e uma maior ênfase na segurança e na análise de dados, apoiando a eficiência e a sustentabilidade nas operações da frota."

A GotYou Telematics, a empresa que implantou a histórica conexão de 4 milhões de veículos, é parceira da Wialon desde 2017. Com sede na África do Sul, a GotYouTelematics é fornecedora e integradora de serviços de segurança para gestão de frotas, ajudando clientes de vários setores a gerir e proteger os seus transportes e ativos.

Aldo Gerber, fundador e CEO da GotYou Telematics, disse: "Estávamos entusiasmados por começar nossa parceria com a Wialon em 2017 e, desde então, nunca olhamos para trás. O céu é o limite se você souber como usar a ampla funcionalidade da plataforma para impulsionar o sucesso de seus clientes."

A Wialon fornece soluções de software de gestão de frotas através de uma rede de mais de 2700 parceiros de canal em mais de 160 países. A maioria dos parceiros da Wialon são pequenas e médias empresas (PMEs) e a Wialon visa equipá-las com tecnologia avançada, permitindo-lhes competir nos mercados locais. Ao aproveitar a tecnologia da Wialon e as várias opções de integração (com mais de 3500 modelos de dispositivos para captura de dados e rastreamento por GPS), essas empresas podem lançar, administrar e desenvolver seus negócios sem a necessidade de investimentos extensivos em desenvolvimento, economizando tempo e recursos significativos.

Isso permite que os operadores de pequenas e médias frotas acessem tecnologias avançadas que geralmente são vistas em empresas maiores, nivelando o campo de atuação e aprimorando suas capacidades operacionais.

Sobre a Wialon

AWialon é uma das maiores plataformas de software de IoT, telemática e gestão de frotas em todo o mundo, conectando mais de 4 milhões de veículos em mais de 160 países. Com mais de 20 anos de experiência, a Wialon desenvolveu um conjunto de software de gestão de frotas que tem flexibilidade e versatilidade em seu núcleo: agnóstico de veículos, de sensor e de dispositivo, facilmente escalável para frotas pequenas e grandes, que podem rastrear suas operações em uma plataforma unificada.

