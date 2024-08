La plateforme mondiale de gestion de flotte Wialon annonce la connexion de 4 millions de véhicules dans 160 pays

• Wialon annonce une croissance remarquable, avec le nombre de véhicules connectés multiplié par dix en neuf ans, passant alors de 400 000 en 2015 à 4 000 000 en 2024.

• Traitant 5 milliards de points de données quotidiennement, Wialon aide les flottes à tirer parti des big data pour améliorer la productivité, optimiser la consommation de carburant, renforcer la sécurité des conducteurs et le développement durable.

VILNIUS, Lituanie, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- Wialon, la plateforme mondiale de gestion de flotte et d'IoT conçue par le développeur de logiciels européen Gurtam, annonce avoir atteint le nombre record de 4 millions de véhicules connectés sur la plateforme, dans 160 pays. Wialon devient ainsi l'une des plus grandes plateformes logicielles de gestion de flotte, de suivi GPS et d'IoT au monde, en nombre de véhicules connectés.

La plateforme Wialon permet de connecter, de suivre et de surveiller des véhicules et du matériel, qu'il s'agisse de poids lourds, de véhicules utilitaires légers, d'autobus publics, de véhicules et d'équipements agricoles, de véhicules et d'équipements de construction, de générateurs d'énergie, de réservoirs de carburant, de camions de gestion des déchets, etc. Elle est déployée dans des secteurs variés, allant de la logistique et du transport à l'agriculture, la construction, l'énergie ou la gestion des déchets.

Aliaksandr Kuushynau, directeur de Wialon, déclare : « Les solutions de gestion de flotte sont de la plus haute importance pour les entreprises, car elles constituent l'épine dorsale de la réussite opérationnelle. D'année en année, nous constatons que la télématique est de plus en plus adoptée et que l'accent est mis davantage sur la sécurité et l'analyse des données, ce qui favorise l'efficacité et la durabilité des opérations des flottes. »

GotYou Telematics, la société qui a enregistré le 4 millionième véhicule, est un partenaire de Wialon depuis 2017. Basé en Afrique du Sud, GotYou Telematics est un fournisseur et un intégrateur de services de sécurité pour la gestion des flottes, aidant les clients de diverses industries à gérer et à protéger leurs transports et leurs actifs.

Aldo Gerber, Fondateur et PDG de GotYou Telematics, avance : « Nous étions enthousiastes à l'idée de commencer notre partenariat avec Wialon en 2017, et depuis, nous n'avons jamais regardé en arrière. Les possibilités sont illimitées si vous savez utiliser les nombreuses fonctionnalités de la plateforme pour favoriser la réussite de vos clients. »

Wialon fournit des solutions logicielles de gestion de flotte par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 2 700 partenaires dans plus de 160 pays. La plupart de ses partenaires sont des petites et moyennes entreprises (PME), et Wialon vise à les équiper avec des technologies de pointe afin de leur permettre d'être compétitives sur les marchés locaux En tirant parti de la technologie de Wialon et de ses multiples options d'intégration (avec plus de 3 500 modèles d'appareils pour la capture de données et le suivi GPS), ces entreprises peuvent lancer, gérer et développer leurs activités sans avoir à consentir d'importants investissements de développement, ce qui leur permet de gagner du temps et d'économiser des ressources considérables.

Les opérateurs de petites et moyennes flottes sont en mesure d'accéder à des technologies avancées que l'on trouve habituellement dans les grandes entreprises, ce qui les met sur un pied d'égalité et améliore leurs capacités opérationnelles.

À propos de Wialon

Wialon est l'une des plus grandes plateformes logicielles IoT, télématiques et de gestion de flotte au monde, connectant plus de 4 millions de véhicules dans plus de 160 pays. Avec plus de 20 ans d'expérience, Wialon a développé une suite de logiciels de gestion de flotte qui se caractérise par sa flexibilité et sa polyvalence : elle est facilement extensible pour les petites et les grandes flottes, qui peuvent suivre leurs opérations sur une unique plateforme unifiée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478181/Wialon.jpg