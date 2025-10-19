Wialon anuncia os 10 principais fabricantes de hardware GPS para 2025

DUBAI, EÁU, 19 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Teltonika Telematics foi mais uma vez reconhecida como líder global em hardware para gestão de frotas e digitalização, ocupando a posição nº 1 no Top 10 de fabricantes de hardware GPS da Wialon: edição 2025 . O prêmio foi anunciado na reunião anual da Comunidade Wialon em Dubai, reunindo os principais players do setor antes do GITEX Global.

Teltonika Telematics awarded as the #1 GPS Hardware Manufacturer of 2025 at the Wialon Top 10 GPS Hardware Manufacturers ceremony.

Esta é a quarta vez consecutiva que a Teltonika Telematics garante a posição de liderança no ranking. A empresa mantém seu domínio com mais de 100 modelos integrados e mais de 900.000 dispositivos conectados à plataforma Wialon.

O ranking anual Top 10 da Wialon destaca os fabricantes cujos dispositivos foram conectados com mais frequência à plataforma nos últimos 12 meses. Wialon , uma solução global de digitalização e a plataforma nº 1 de gestão de frotas na América Latina, é desenvolvida pela Gurtam e suporta mais de 3.800 modelos de dispositivos de mais de 700 fabricantes. Essa compatibilidade oferece liberdade total para que provedores de serviços e empresas escolham o hardware mais adequado aos seus projetos de rastreamento e telemática.

Top 10 de fabricantes de hardware GPS 2025:

"Ser o número um não é apenas um status — é uma responsabilidade. Junto com a Wialon, estamos focados em oferecer soluções mais inteligentes, personalizadas e impulsionadas por IA que ajudam nossos parceiros a permanecerem competitivos e moldarem o futuro da telemática." – Hassan Shahzad, Diretor de Vendas do Oriente Médio da Teltonika Telematics.

"Este ano, observamos tanto estabilidade — com líderes de longa data mantendo suas posições fortes — quanto mudança, com vários novatos fazendo sua estreia. Isso prova que o mercado de hardware de telemática continua a evoluir, oferecendo aos provedores de serviços uma gama mais ampla de opções para seus projetos." – Aliaksandr Kuushynau, Head of Wialon.

Sobre a Wialon

Wialon é a principal plataforma de digitalização de frotas, projetada para otimizar operações e aumentar a eficiência em todos os tipos de veículos — de carros e caminhões a equipamentos pesados. Atualmente, rastreia mais de 4,2 milhões de veículos em mais de 160 países. Wialon é o produto principal da Gurtam, uma desenvolvedora europeia de software de rastreamento GPS e IoT com sede em Vilnius e escritórios em Boston, Dubai e Tbilisi.

Contato para a mídia:

Uladzislau Rassokhau [email protected] ,

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799349/Wialon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799348/Wialon_Logo.jpg

FONTE Wialon