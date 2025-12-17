寶理塑料擴大LAPEROS(R)液晶高分子產品系列以滿足電子行業需求

東京2025年12月17日 /美通社/ -- 全球工程熱塑性塑料領導者寶理塑料株式會社(Polyplastics Co., Ltd.)宣佈擴大其LAPEROS(R)液晶高分子(LCP)產品線，推出全新LH系列與TF系列材料，以滿足電子市場對更高性能與小型化的日益增長的需求。

新推出的LCP系列牌號將通過兩種獨特優勢，加速拓展至更廣泛的應用領域並推動下一代產品開發：一是能夠滿足多樣化設計需求的多功能性，二是高流動性。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202512080546/_prw_PI1fl_gl8iU5B4.png

- LH系列

LH系列具備高度均衡的性能，融合了流動性、機械性能與耐熱性三大核心優勢。其優異的適配性可兼容多種產品設計，適用於各類電子元器件應用場景。

- TF系列

TF系列專為卓越流動性而設計，能夠更好地實現智能手機及精密電子元器件中複雜幾何結構的成型。在最大化流動性的同時，TF系列仍保持出色的機械性能與靈活的成型窗口，為電子設備的小型化與高密度集成提供材料支持。

寶理塑料運用融合了AI與數據分析的材料信息學方法，簡化材料開發流程。通過分析多年積累的海量材料數據，公司能夠精準推導材料的最優性能參數，從而縮短開發週期，實現高精度的產品設計。

LAPEROS(R) LCP產品在日本及中國台灣地區生產，年產能達20,000噸，據Fuji Keizai 2025年報告顯示，其全球市場佔有率達34%。這款高性能材料長期以來一直在推動電子元器件行業的技術進步。

LAPEROS(R) LCP具備優異的機械強度、耐熱性及線性熱膨脹係數等核心特性，在新一代高速傳輸領域得到廣泛應用，例如智能手機和平板設備中的超薄細間距連接器。

如需瞭解更多信息，請訪問：https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB0000013bX7YAI/220?language=en_US

關於寶理塑料

寶理塑料株式會社是全球領先的工程熱塑性塑料研發與生產企業。公司產品組合包括POM、PBT、PPS、LCP、PET、COC及LFT，其中POM、LCP和COC的市場佔有率位居全球前列。憑借超過60年的行業經驗，寶理塑料依托強大的全球研發、生產及銷售資源網絡，能夠為快速變化的全球市場提供先進解決方案。

LAPEROS(R)是寶理塑料株式會社在日本及其他國家/地區的註冊商標。

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.