Polyplastics élargit sa gamme de polymères à cristaux liquides LAPEROS(R) pour répondre aux besoins de l'industrie électronique

TOKYO, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd, un leader mondial des thermoplastiques techniques, a élargi sa gamme de produits de polymères à cristaux liquides (PCL) LAPEROS(R) avec le lancement des nouveaux matériaux des séries LH et TF, qui répondent à la demande croissante du marché de l'électronique en matière de performances accrues et de miniaturisation.

Ces nouveaux grades de la série de PCL accéléreront l'expansion vers une gamme plus large d'applications et le développement de produits de nouvelle génération grâce à deux approches distinctes : capacité à répondre à une diversité de besoins de conception, tout en offrant une forte fluidité.

Image : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202512080546/_prw_PI1fl_gl8iU5B4.png

-Série LH

La série LH offre des performances très équilibrées, combinant fluidité, propriétés mécaniques et résistance à la chaleur. L'adaptabilité des matériaux lui permet de s'adapter à une large gamme de conceptions de produits, ce qui la rend appropriée pour diverses applications de composants électroniques.

-Série TF

La série TF est conçue pour offrir une fluidité exceptionnelle afin de mieux mouler les géométries complexes que l'on trouve dans les smartphones et les composants électroniques de précision. Tout en maximisant la fluidité, la série TF conserve également d'excellentes propriétés mécaniques et une fenêtre de moulage flexible, fournissant des matériaux qui favorisent la miniaturisation et l'intégration à haute densité dans les appareils électroniques.

Polyplastics s'appuie sur des méthodes d'informatique des matériaux qui utilisent l'IA et l'analyse des données pour rationaliser le développement des matériaux. En analysant de nombreuses données sur les matériaux accumulées au fil des ans, l'entreprise obtient des propriétés optimales, ce qui permet de raccourcir les cycles de développement et d'obtenir des conceptions très précises.

Produits au Japon et dans la région de Taïwan, les PCL LAPEROS(R) ont une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes et affichent une part de 34 % du marché mondial (selon le rapport Fuji Keizai 2025). Ce matériau très performant soutient depuis longtemps les progrès réalisés dans le secteur des composants électroniques.

Les propriétés exceptionnelles des PCL LAPEROS(R), notamment la résistance mécanique, la résistance à la chaleur et le coefficient de dilatation thermique linéaire, favorisent son adoption dans les applications de transmission à grande vitesse de prochaine génération, telles que les connecteurs ultraminces à pas fin pour les smartphones et les tablettes.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB0000013bX7YAI/220?language=en_US

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd est un leader mondial dans le développement et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend des POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part du marché mondial des POM, LCP et COC. Forte de plus de 60 ans d'expérience, l'entreprise s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

LAPEROS(R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd au Japon et dans d'autres pays.