Polyplastics amplía la variedad de polímeros de cristal líquido LAPEROS(R) para satisfacer las demandas del sector electrónico

TOKIO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., líder mundial en ingeniería de termoplásticos, amplió su línea de productos de polímeros de cristal líquido (LCP, por sus siglas en inglés) LAPEROS(R) con el lanzamiento de los nuevos materiales de las series LH y TF, que satisfacen la creciente demanda del mercado electrónico de mayor rendimiento y miniaturización.

Estos nuevos grados de la serie de LCP acelerarán la ampliación hacia una variedad más extensa de aplicaciones y desarrollo de productos de última generación mediante dos enfoques distintos: versatilidad para satisfacer diversas necesidades de diseño y alta fluidez.

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202512080546/_prw_PI1fl_gl8iU5B4.png

-Serie LH

La serie LH ofrece un rendimiento muy equilibrado, ya que combina fluidez, propiedades mecánicas y resistencia al calor. La adaptabilidad de los materiales permite que se adapten a una amplia variedad de diseños de productos, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones de componentes electrónicos.

-Serie TF

La serie TF está diseñada para ofrecer una fluidez excepcional y permitir un mejor moldeado de las geometrías complejas de los teléfonos inteligentes y los componentes electrónicos de precisión. Además de maximizar la fluidez, la serie TF también mantiene excelentes propiedades mecánicas y un período de moldeo flexible, lo que ofrece materiales que admiten miniaturización e integración de alta densidad en dispositivos electrónicos.

Polyplastics está aprovechando los métodos de informática de materiales que utilizan la IA y el análisis de datos para optimizar el desarrollo de materiales. Mediante el análisis de una gran cantidad de datos sobre materiales acumulados a lo largo de muchos años, la empresa obtiene las propiedades óptimas, lo que permite acortar los ciclos de desarrollo y lograr diseños de gran precisión.

Los LCP LAPEROS(R) se producen en Japón y Taiwán, que tienen una capacidad de producción anual de 20.000 toneladas y una cuota del 34 % del mercado mundial (según el informe Fuji Keizai 2025). Este material de alto rendimiento lleva mucho tiempo contribuyendo al avance del sector de los componentes electrónicos.

Las excepcionales propiedades de los LCP LAPEROS(R), entre las que se incluyen la resistencia mecánica y al calor y el coeficiente de expansión térmica lineal, están impulsando su adopción en aplicaciones de transmisión de alta velocidad de última generación, como conectores ultrafinos de paso fino para teléfonos inteligentes y tabletas.

Para más información, visite: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB0000013bX7YAI/220?language=en_US

Acerca de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. es líder mundial en desarrollo y producción de termoplásticos para ingeniería. La cartera de productos de la empresa incluye polioximetileno (POM), tereftalato de polibutileno (PBT), sulfuro de polifenileno (PPS), polímeros de cristal líquido (LCP), tereftalato de polietileno (PET), copolímero de olefina cíclica (COC) y termoplásticos de fibra larga (LFT), con una cuota de mercado líder a nivel mundial de POM, LCP y COC. Con más de 60 años de experiencia, la empresa cuenta con el respaldo de una sólida red global de recursos de investigación y desarrollo (I+D), producción y ventas, capaz de generar soluciones avanzadas para un mercado mundial en constante cambio.

LAPEROS(R) es una marca registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

FUENTE Polyplastics Co., Ltd.