Polyplastics amplía la gama LAPEROS® LCP para satisfacer las demandas de la industria electrónica

TOKIO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., líder mundial en termoplásticos de ingeniería, ha ampliado su línea de productos de polímero de cristal líquido (LCP) LAPEROS(R) con el lanzamiento de los nuevos materiales de la serie LH y TF, que satisfacen la creciente demanda del mercado de la electrónica de mayor rendimiento y miniaturización.

Estos nuevos grados de la serie LCP acelerarán la expansión hacia una gama más amplia de aplicaciones y el desarrollo de productos de próxima generación a través de dos enfoques distintos: versatilidad para satisfacer diversas necesidades de diseño y alta fluidez.

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202512080546/_prw_PI1fl_gl8iU5B4.png

- LH Series

La serie LH ofrece un rendimiento muy equilibrado, combinando fluidez, propiedades mecánicas y resistencia térmica. La adaptabilidad de los materiales permite su adaptación a una amplia gama de diseños de productos, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones de componentes electrónicos.

- TF Series

La serie TF está diseñada para una fluidez excepcional que facilita el moldeo de geometrías complejas presentes en smartphones y componentes electrónicos de precisión. Además de maximizar la fluidez, la serie TF también mantiene excelentes propiedades mecánicas y una ventana de moldeo flexible, lo que proporciona materiales que facilitan la miniaturización y la integración de alta densidad en dispositivos electrónicos.

Polyplastics utiliza métodos de informática de materiales que emplean IA y análisis de datos para optimizar el desarrollo de materiales. Mediante el análisis de una gran cantidad de datos de materiales acumulados durante años, la empresa obtiene propiedades óptimas, lo que permite ciclos de desarrollo más cortos y diseños de alta precisión.

Producido en Japón y Taiwán, LAPEROS® LCP tiene una capacidad de producción anual de 20 000 toneladas y representa el 34 % del mercado mundial (según el informe Fuji Keizai 2025). Este material de alto rendimiento ha impulsado desde hace tiempo los avances en el sector de los componentes electrónicos.

Las propiedades excepcionales de LAPEROS(R) LCP, que incluyen resistencia mecánica, resistencia al calor y coeficiente de expansión térmica lineal, están impulsando su adopción en usos de transmisión de alta velocidad de próxima generación, como conectores ultradelgados de paso fino para teléfonos inteligentes y tabletas.

Para obtener más información, visite: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB0000013bX7YAI/220?language=en_US

Acerca de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. es líder mundial en el desarrollo y la producción de termoplásticos de ingeniería. Su cartera de productos incluye POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC y LFT, con una cuota de mercado líder a nivel mundial en POM, LCP y COC. Con más de 60 años de experiencia, la empresa cuenta con el respaldo de una sólida red global de recursos de I+D, producción y ventas, capaz de crear soluciones avanzadas para un mercado global en constante evolución.

LAPEROS(R) es una marca comercial registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.