Por dentro do poder de computação por trás do cinema espacial: Hugh Hou explora na Suíte da GIGABYTE durante a CES 2026

LOS ANGELES, 23 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na CES 2026, o cineasta e educador de VR Hugh Hou conduziu uma demonstração ao vivo de computação espacial em tempo real dentro da suíte da GIGABYTE, mostrando como o vídeo imersivo é criado em ambientes reais de produção, e não em teoria ou em condições controladas de laboratório.

A sessão proporcionou aos participantes uma visão detalhada de todo o fluxo de produção do cinema espacial, da captura até a pós-produção e a reprodução final. Em vez de depender de conteúdo pré-renderizado, o fluxo de trabalho foi executado ao vivo no salão da feira, refletindo os mesmos processos que são usados em projetos comerciais de XR e impondo demandas claras quanto à estabilidade do sistema, consistência de desempenho e confiabilidade térmica. A experiência culminou com os participantes assistindo a um trailer espacial de dois minutos nos dispositivos Meta Quest, Apple Vision Pro e nos recém-lançados headsets Galaxy XR, juntamente com uma exibição em tablet 3D que oferecia uma opção adicional de visualização em 180 graus.

Onde a IA se encaixa em fluxos de trabalho criativos reais

A IA foi apresentada não como um recurso de destaque, mas como uma ferramenta prática incorporada às tarefas cotidianas de edição. Durante a demonstração, os processos de aprimoramento, rastreamento e pré-visualização assistidos por IA ajudaram a acelerar a iteração sem interromper o fluxo criativo.

As imagens capturadas em câmeras imersivas de nível cinematográfico foram processadas em softwares padrão do setor, incluindo Adobe Premiere Pro e DaVinci Resolve. O upscaling baseado em IA, a redução de ruído e o refinamento de detalhes foram aplicados para atender às exigências visuais da realidade virtual imersiva, onde qualquer artefato ou suavidade se torna imediatamente perceptível em um ambiente de visualização de 360 graus.

Por que o design de plataforma importa para a computação espacial

Todo o fluxo de trabalho foi sustentado por um PC de IA da GIGABYTE, desenvolvido sob medida especificamente para cargas contínuas de vídeo espacial. O sistema combinou um processador AMD Ryzen™ 7 9800X3D com uma GPU Radeon™ AI PRO R9700 AI TOP, oferecendo a largura de banda de memória e o desempenho contínuo de IA necessários para reprodução e renderização em tempo real de vídeo espacial em 8K. Igualmente essencial, a placa-mãe X870E AORUS MASTER X3D ICE garantiu fornecimento de energia estável e integridade de sinal, permitindo que o fluxo de trabalho fosse executado de forma previsível durante toda a demonstração ao vivo.

A experiência foi concluída com os participantes assistindo a um trailer de filme espacial finalizado nos dispositivos Meta Quest, Apple Vision Pro e Galaxy XR.

Ao possibilitar que um fluxo de trabalho exigente de cinema espacial fosse executado ao vivo e repetidamente na CES, a GIGABYTE demonstrou como o design de sistemas a nível de plataforma transforma a produção imersiva complexa em algo em que os criadores podem confiar, e não apenas para experimentar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867331/Inside_Computing_Power_Behind_Spatial_Filmmaking_Hugh_Hou_Goes_Hands_On.jpg

FONTE GIGABYTE