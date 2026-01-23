La puissance de l'informatique au service de la réalisation de films spatiaux : Hugh Hou a pris en main la suite GIGABYTE au CES 2026

LOS ANGELES, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Au CES 2026, le cinéaste et éducateur en réalité virtuelle, Hugh Hou a mené une démonstration d'informatique spatiale en direct dans la suite GIGABYTE, montrant comment la vidéo immersive est créée dans des environnements de production réels, et non en théorie ou dans des conditions de laboratoire contrôlées.

La session a permis aux participants d'examiner de près un processus complet de réalisation de films spatiaux, de la capture à la lecture finale en passant par la postproduction. Au lieu de s'appuyer sur un contenu pré-rendu, le flux de travail a été exécuté en direct sur le lieu de l'exposition, reflétant les mêmes processus que ceux utilisés dans les projets XR commerciaux et imposant des exigences claires en matière de stabilité du système, de cohérence des performances et de fiabilité thermique. L'expérience s'est terminée par le visionnage d'une bande-annonce de film spatial de deux minutes sur les casques Meta Quest, Apple Vision Pro et le tout nouveau Galaxy XR, ainsi que sur une tablette 3D offrant une option supplémentaire de visionnage à 180°.

La place de l'IA dans les flux de travail créatifs réels

L'IA a été présentée non pas comme une fonction phare, mais comme un outil pratique intégré dans les tâches d'édition quotidiennes. Pendant la démonstration, les processus d'amélioration, de suivi et de prévisualisation assistés par l'IA ont permis d'accélérer l'itération sans interrompre le flux créatif.

Les séquences capturées par des caméras immersives de qualité cinématographique sont traitées par des logiciels standard tels qu'Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve. L'amélioration par IA, la réduction du bruit et l'affinement des détails ont été appliqués pour répondre aux exigences visuelles de la RV immersive, où tout artefact ou flou devient immédiatement perceptible dans un environnement de visualisation à 360 degrés.

L'importance de la conception des plateformes pour le calcul spatial

L'ensemble du flux de travail a été pris en charge par un PC GIGABYTE AI sur mesure, conçu spécifiquement pour les charges de travail vidéo spatiales soutenues. Le système combinait un processeur AMD Ryzen™ 7 9800X3D avec un GPU Radeon™ AI PRO R9700 AI TOP, fournissant la bande passante mémoire et les performances IA continues requises pour la lecture et le rendu de vidéos spatiales 8K en temps réel. Tout aussi importante, la carte mère X870E AORUS MASTER X3D ICE a fourni une alimentation stable et une intégrité des signaux, permettant au flux de travail de se dérouler de manière prévisible tout au long de la démonstration en direct.

L'expérience s'est achevée par le visionnage d'une bande-annonce de film spatial sur les appareils Meta Quest, Apple Vision Pro et Galaxy XR.

En permettant à un flux de travail de cinéma spatial exigeant de fonctionner en direct et de manière répétée au CES, GIGABYTE a démontré comment la conception de systèmes au niveau de la plateforme transforme une production immersive complexe en quelque chose sur lequel les créateurs peuvent compter, et pas seulement expérimenter.

