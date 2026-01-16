TAIPEI, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com a inteligência artificial cada vez mais saindo da fase experimental e entrando na fase de adoção no mundo real, a GIGABYTE apresenta uma solução local de IA clara na CES 2026. O pacote GIGABYTE AI TOP apresenta uma abordagem de IA desenvolvida para atuar localmente, suportar fluxos de trabalho reais e ser confiável para o tratamento de dados confidenciais. Na CES, a GIGABYTE demonstra como a IA pode migrar da nuvem para a borda localmente, onde o trabalho realmente acontece, de maneira segura e eficiente.

GIGABYTE apresenta o prático AI TOP Utility para aplicações locais de IA na CES 2026 (PRNewsfoto/GIGABYTE)

A GIGABYTE apresenta três sistemas da linha AI TOP na CES, incluindo AI TOP ATOM, AI TOP 100 e AI TOP 500, oferecendo um caminho expansível para a adoção local da IA. Todos os três sistemas são compatíveis com o AI TOP Utility, o software exclusivo da GIGABYTE para criar e operar fluxos de trabalho de IA utilizando dados armazenados localmente.

A demonstração da CES concentra-se na Geração Aumentada por Recuperação (RAG) executada no AI TOP ATOM. Enquanto as configurações padrão priorizam a velocidade de tokens brutos, o AI TOP ATOM dispõe de 128 GB de memória unificada, o que o torna especialmente indicado para tarefas RAG que envolvem contextos volumosos. Essa vantagem de hardware, coordenada pelo AI TOP Utility, permite o processamento de enormes conjuntos de dados que sobrecarregariam as configurações tradicionais com várias GPUs, provando que a IA de nível empresarial pode funcionar bem em um sistema local compacto.

Com o AI TOP Utility, as empresas podem transformar milhares de páginas de documentos de pesquisa e desenvolvimento não divulgados em uma base de conhecimento interna segura e de resposta instantânea. Esse ambiente de "cérebro privado" permite que as equipes tenham acesso a suporte operacional preciso sem que um único byte saia do servidor local. Ao manter os dados localmente, esta abordagem elimina a latência da nuvem e os custos de assinatura, transformando as especificações técnicas em benefícios concretos, como soberania total dos dados e inteligência em tempo real.

Projetados para uso prático no mundo real, os sistemas AI TOP são compatíveis com fluxos de trabalho consistentes em ambientes de desenvolvimento e implantação. O principal modelo AI TOP 500 TRX50, com AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, GeForce RTX 5090 e 768 GB de memória DDR5, entrega a potência necessária para executar com segurança e controle modelos contendo até 405 bilhões de parâmetros. Gerenciados pelo AI TOP Utility, esses sistemas se integram perfeitamente ao ecossistema da NVIDIA em Linux, permitindo que os modelos de IA operem em ambientes compatíveis com mínima fricção.

Priorizando a execução local da IA, o controle de dados e a facilidade de adoção, a GIGABYTE demonstra como o AI TOP Utility transforma a IA de um recurso conceitual em uma ferramenta prática que se encaixa naturalmente nos fluxos de trabalho diários.

Para conhecer a plataforma AI TOP em ação, visite a exposição de produtos da GIGABYTE na CES 2026, no Venetian Expo, nível 3, Lido 3005.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862353/ATU.jpg

FONTE GIGABYTE