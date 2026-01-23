空間映像制作を支えるコンピューティングの内幕：Hugh Hou氏、CES 2026のGIGABYTE Suiteでハンズオン開催

ニュース提供

GIGABYTE

24 1月, 2026, 06:00 JST

ロス・アンジェルス（米国）、2026年1月24日 /PRNewswire/ -- 世界最大級の家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES 2026）」において、VR映像制作者にして教育者でもあるHugh Hou氏は、GIGABYTE Suite内で空間コンピューティングのライブ実演を行い、没入型映像が理論や管理された実験室環境ではなく、実際の制作環境での活用方法を紹介しました。

このセッションでは、参加者は記録・取り込みから撮影後工程、最終的な再生まで、空間映像制作におけるワークフローのすべてを間近で見ることができました。事前レンダリング済みのコンテンツに頼るのではなく、展示会場においてワークフローをライブ実演したことで、商業的XRプロジェクトと同じプロセスを再現できました。同時に、このことはシステムの安定性、パフォーマンスの一貫性、熱的信頼性に対する明確な要求基準を示すものでもありました。今回のデモでは、参加者はMeta Quest、Apple Vision Pro、そして新発売のGalaxy XRヘッドセットで2分間の空間映像の予告編を視聴しましたが、さらに180度の視聴が可能な3Dタブレットディスプレイも用意されました

Continue Reading
空間映像制作を支えるコンピューティングの内幕：Hugh Hou氏、CES 2026のGIGABYTE Suiteでハンズオン開催
空間映像制作を支えるコンピューティングの内幕：Hugh Hou氏、CES 2026のGIGABYTE Suiteでハンズオン開催

実際の制作ワークフローにおけるAI活用法

AIは機能の目玉としてではなく、日常的な編集作業に組み込まれた実用的なツールとして紹介されました。また、AIを活用したエンハンスメント、トラッキング、プレビューといったプロセスによって制作フローが中断されることなく、イテレーションのスピードアップにも貢献することが示されました。

映画制作にも耐える性能を誇る没入型カメラで撮影された映像は、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveといった業界標準のソフトウェアを通して処理されました。AIによるアップスケーリング、ノイズリダクション、細部の調整機能などにより、360度の視聴環境でアーティファクトやピントの甘さが目立ちがちな没入型VRのビジュアルにも耐えることを証明しました。

空間コンピューティングでプラットフォーム設計が重要となる理由

ワークフロー全体への対応として、持続的な空間映像ワークロードに向けて特別に設計されたカスタムメイドのGIGABYTE AI PCが起用されました。このシステムは、AMD Ryzen™ 7 9800X3DプロセッサとRadeon™ AI PRO R9700 AI TOP GPUを組み合わせており、8K空間ビデオのリアルタイム再生とレンダリングに必要なメモリ帯域幅と継続的なAIパフォーマンスを実現します。もう一つ重要な点として、X870E AORUS MASTER X3D ICEマザーボードが安定した電力とシグナルインテグリティを提供し、ライブデモの際に一貫してワークフローを予測通りに実行できたことが挙げられます。

デモの最後には、Meta Quest、Apple Vision Pro、Galaxy XRの各デバイスで完成した空間映画の予告編が披露されました。

CESにおいて要求の厳しい空間映像制作ワークフローをライブで繰り返し操作できるようにしたことで、GIGABYTEは、プラットフォームレベルのシステム設計が、複雑な没入型制作を、単に実験するだけでなく、クリエイターの信頼を得られるものに変えられることを実証しました。

SOURCE GIGABYTE

同じ情報源の記事

GIGABYTEが CES 2026 にて「X870E AERO X3D WOOD」を発表、自然なエレガンスで高性能マザーボードを再定義

GIGABYTEが CES 2026 にて「X870E AERO X3D WOOD」を発表、自然なエレガンスで高性能マザーボードを再定義

マザーボード、グラフィックスカード、ハードウェアソリューションの世界的主要メーカーであるGIGABYTE TECHNOLOGY Co., Ltd.は本日、CES 2026にて「X870E AERO X3D...

AMD Ryzen X3Dプロセッサの性能を最大化GIGABYTE AI搭載X870E AORUS XTREME X3D「AI TOP」マザーボード発表

コンピュータブランドの世界大手GIGABYTEは、9月にX3Dシリーズと旗艦モデル「X870E AORUS XTREME X3D AI TOP」マザーボードを発表しました。このモデルは、AMD Ryzen...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

コンピューター・ソフトウェア

コンピューター・ソフトウェア

コンピューター・ソフトウェア

コンピューター・ソフトウェア

映画

映画

同様のトピックのニュースリリース