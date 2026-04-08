Posições de financiamento da DFC PELA para fornecer fornecimento crítico de antimônio aos mercados dos EUA e aliados

PERTH, Austrália, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited (PELA), uma empresa australiana de metais críticos e preciosos, assinou um acordo de financiamento para o desenvolvimento de projetos com a Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento (DFC) dos EUA, garantindo até $ 5 milhões de dólares para o avanço de seu projeto de reinicialização da mina de antimônio de Dol de Krstov na Macedônia do Norte. Este acordo marca o primeiro investimento em antimônio e o primeiro projeto da DFC na Macedônia do Norte, fornecendo uma forte validação do posicionamento estratégico e comercial do projeto.

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O acordo inclui o potencial de financiamento subsequente, sujeito a critérios de viabilidade e investimento em DFC, e indica um caminho com forte potencial para a construção e apoio ao desenvolvimento a longo prazo.

"A DFC tem o orgulho de anunciar nossa parceria com a Pela neste acordo estratégico de Desenvolvimento de Projetos, nosso primeiro na Macedônia do Norte", disse o CEO da DFC, Ben Black. "Ao apoiar o renascimento da mina de antimônio brownfield e a operação de processamento em Krstov Dol, este projeto ajudará a diversificar o fornecimento global de antimônio longe da China e a garantir uma fonte confiável desse mineral crítico para os EUA e nossos aliados."

O investimento está ancorado no posicionamento estratégico do projeto Krstov Dol Mine (KDM). O KDM é um ativo de antimônio de produção histórica que está sendo avançado como uma fonte de fornecimento de curto prazo para os mercados dos EUA e aliados. O antimônio é um insumo crítico em sistemas de defesa, semicondutores e energia, com capacidade de produção limitada a curto prazo em economias aliadas, posicionando o projeto para se beneficiar do aperto da dinâmica oferta-demanda.

O financiamento da DFC apoiará os principais marcos de viabilidade, incluindo uma Estimativa de Recursos Minerais em conformidade com o JORC e avaliações alinhadas com os padrões internacionais, ajudando a reduzir o risco do projeto e avançá-lo em direção ao desenvolvimento.

Como uma continuação do acordo da DFC, a PELA colaborou recentemente com a PGM Processing, uma empresa com sede nos EUA, para explorar um acordo de compra comercial. Sob este compromisso, a PGM Processing pretende adquirir um volume substancial de concentrado de antimônio e rejeitos da PELA, sujeito à conclusão bem-sucedida dos testes de processamento e dos marcos de desenvolvimento do projeto.

"Juntos, o investimento da DFC e a parceria da PGM Processing devem apoiar o desenvolvimento do fornecimento de antimônio de curto prazo para os Estados Unidos, ancorado na produção aliada e no processamento nos EUA", Nik Jovanovski, diretor administrativo da PELA Global.

Localizado na Macedônia do Norte, membro da OTAN e país de adesão à UE, o projeto oferece uma jurisdição estável e estrategicamente alinhada para o investimento. A PELA Global está promovendo o projeto de acordo com os padrões ambientais e sociais reconhecidos internacionalmente.

A Pela Global Limited é uma empresa australiana de metais críticos e preciosos focada no desenvolvimento responsável de recursos minerais em todo o Cinturão Metalogênico de Tethyan, no sudeste da Europa.

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FONTE Pela Global Limited