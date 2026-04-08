DFCの資金提供により、PELAは米国および同盟国市場向けの重要なアンチモン供給の実現へ

オーストラリア・パース、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited（PELA）は、オーストラリアを拠点とする重要鉱物・貴金属企業であり、北マケドニアのKrstov Dol Antimony Mine Restart Projectを前進させるため、米国国際開発金融公社（DFC）とプロジェクト開発資金契約を締結し、、最高500万米ドルの資金供与を確保しました。 この取引は、DFCにとって初のアンチモン投資であり、北マケドニアでの初のプロジェクトでもあり、本プロジェクトの戦略的・商業的な位置付けを強く裏付けるものです。

この契約には、実現可能性およびDFCの投資基準を条件とする追加融資の可能性が含まれており、建設および長期的な開発支援に向けた道筋も示されています。

DFCのCEOを務めるBen Blackは、次のように述べました。「北マケドニアで初となるDFCの戦略的プロジェクト開発契約において、Pelaとのパートナーシップを発表できることを誇りに思います。Krstov Dolの既開発のアンチモン鉱山および加工事業の再稼働を支援することで、このプロジェクトは、中国に依存しない形で世界のアンチモン供給の多様化を後押しし、米国および同盟国にとって、この重要鉱物の信頼できる供給源を確保する一助となります。」

この投資は、Krstov Dol Mine（KDM）プロジェクトの戦略的な位置付けに基づくものです。KDMは、歴史的にアンチモンを生産してきた鉱山資産であり、米国および同盟国市場向けの短期的な供給源として開発が進められています。アンチモンは、防衛、半導体、エネルギーシステムにおける重要な投入資材であり、同盟国経済圏全体で短期的な生産能力が限られていることから、本プロジェクトは需給の引き締まりによる恩恵を受け得る位置にあります。

DFCの資金提供は、JORC準拠の鉱物資源量推定や国際基準に沿った評価を含む、実現可能性に関する主要なマイルストーンを支援し、プロジェクトのリスク低減に寄与するとともに、開発に向けた前進を後押しします。

DFCとの合意に続き、PELAは最近、米国を拠点とする企業であるPGM Processingと、商業的オフテイク契約の検討に向けて協力しました。この取り組みのもと、PGM Processingは、処理試験およびプロジェクト開発マイルストーンの完了を条件に、PELAからアンチモン精鉱および尾鉱を相当量調達する意向です。

「DFCの投資とPGM Processingとのパートナーシップを合わせることで、同盟国内での生産と米国内での加工を基盤とした、米国向けの短期的なアンチモン供給の構築を後押しすることが期待されます」と、 PELA GlobalのManaging DirectorであるNik Jovanovskiは述べました。

北マケドニアに位置し、NATO加盟国でありEU加盟候補国でもあることから、本プロジェクトは投資先として安定的で、戦略的にも整合する法域にあります。PELA Globalは、国際的に認められた環境・社会基準に沿ってプロジェクトを推進しています。

Pela Global Limitedは、南東ヨーロッパのテチス鉱床生成帯に存在する鉱物資源の責任ある開発に重点を置く、オーストラリアの重要鉱物・貴金属企業です。

SOURCE Pela Global Limited