El financiamiento de DFC posiciona a PELA para entregar suministro crítico de antimonio a los mercados de EE. UU. y aliados

PERTH, Australia, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited (PELA), una empresa australiana de metales críticos y preciosos, ha firmado un acuerdo de financiación de desarrollo de proyectos con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de EE. UU., asegurando hasta 5 millones de $ estadounidenses para avanzar en su proyecto de reinicio de la mina Krstov Dol Antimony en Macedonia del Norte. Este acuerdo marca la primera inversión en antimonio de DFC y el primer proyecto en Macedonia del Norte, lo que proporciona una sólida validación del posicionamiento estratégico y comercial del proyecto.

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El acuerdo incluye el potencial de financiamiento de seguimiento, sujeto a criterios de factibilidad e inversión de DFC, e indica un camino con un fuerte potencial hacia la construcción y el apoyo al desarrollo a largo plazo.

"DFC se enorgullece de anunciar nuestra asociación con Pela en este acuerdo estratégico de desarrollo de proyectos, el primero en Macedonia del Norte", dijo el CEO de DFC, Ben Black. "Al apoyar la reactivación de la mina de antimonio abandonada y la operación de procesamiento en Krstov Dol, este proyecto ayudará a diversificar el suministro mundial de antimonio fuera de China y asegurará una fuente confiable de este mineral crítico para los EE. UU. y nuestros aliados".

La inversión está anclada en el posicionamiento estratégico del proyecto Krstov Dol Mine (KDM). KDM es un activo de antimonio de producción histórica que se está promoviendo como una fuente de suministro a corto plazo para los mercados de EE. UU. y sus aliados. El antimonio es un insumo crítico en los sistemas de defensa, semiconductores y energía, con una capacidad de producción limitada a corto plazo en las economías aliadas, lo que posiciona al proyecto para beneficiarse de una dinámica de oferta y demanda más estricta.

El financiamiento de DFC apoyará los hitos de viabilidad clave, incluida una Estimación de Recursos Minerales compatible con JORC y evaluaciones alineadas con los estándares internacionales, lo que ayudará a reducir el riesgo del proyecto y avanzar hacia el desarrollo.

Como continuación del acuerdo de DFC, PELA colaboró recientemente con PGM Processing, una empresa con sede en Estados Unidos, para explorar un acuerdo de adquisición comercial. Bajo este compromiso, PGM Processing tiene la intención de adquirir un volumen sustancial de concentrado de antimonio y relaves de PELA, sujeto a la finalización exitosa de los ensayos de procesamiento y los hitos de desarrollo del proyecto.

"Juntos, se espera que la inversión de DFC y la asociación PGM Processing apoyen el desarrollo del suministro de antimonio a corto plazo para los Estados Unidos, anclado en la producción aliada y el procesamiento con sede en los Estados Unidos", Nik Jovanovski, Director General de PELA Global.

Ubicado en Macedonia del Norte, miembro de la OTAN y país de adhesión a la UE, el proyecto ofrece una jurisdicción estable y estratégicamente alineada para la inversión. PELA Global está avanzando en el proyecto en línea con los estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente.

Pela Global Limited es una empresa australiana de metales críticos y preciosos centrada en el desarrollo responsable de los recursos minerales en el cinturón metalogénico de Tethyan, en el sudeste de Europa.

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FUENTE Pela Global Limited